MSB\'den Yunanistan, GKRY ve İsrail\'e "denizaltı elektrik kablosu" uyarısı: İzinsiz faaliyete müsaade edilmeyecek

MSB, bugün düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakanlık, Yunanistan, GKRY ve İsrail'i birbirine bağlaması planlanan denizaltı elektrik kablosuyla ilgili bir soruyu yanıtladı.

MEKKE ANLAŞMASI

Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili gelen soruya MSB'den şu yanıt verildi:

"Mekke Ortak Savunma Anlaşması, üye ülkeler arasındaki savunma ve güvenlik iş birliğinin geliştirilmesi ile ortak savunma kapasitesi ve caydırıcılığın güçlendirilmesine yönelik bir çerçeve sunmaktadır. Anlaşma kapsamındaki faaliyetler, üye ülkelerin ortak kararları ve ilgili ulusal süreçler doğrultusunda yürütülmektedir."

DOĞU AKDENİZ'DEKİ SON GELİŞMELER

Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler ile ilgili yöneltilen soruya şu yanıt verildi:

"Bölgemizde kriz ve gerginliklerin arttığı mevcut dönemde, Kıbrıs Adası’ndaki askeri gelişmeler tarafımızca yakından takip edilmektedir. GKRY’nin devam eden silahlanma faaliyetleri ile üçüncü ülkelerle geliştirdiği askeri iş birliklerinin, Ada’daki hassas dengeleri ve güven ortamını olumsuz etkileyebilecek nitelikte olduğunu; bu tür adımların taraflar arasındaki güvenin tesisine ve Ada’daki barış ve istikrara katkı sağlamadığını bir kez daha vurguluyoruz.

Son olarak gündeme gelen GKRY’deki hava savunma sisteminin de Kıbrıs Türk halkı ve KKTC açısından doğrudan bir tehdit oluşturmadığı yönündeki iddialar, Kıbrıs Türk halkının güvenliği ile meşru hak ve menfaatlerinin göz ardı edilmesine gerekçe teşkil edemez.

Bakanlığımız da bölgedeki her türlü gelişmeyi yakından takip etmekte, gerekli tedbirleri almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de Akdeniz’in uluslararası sularında ve hava sahasında icra ettiği faaliyetlerle eğitimlere aralıksız devam etmektedir. Ülkemiz, garantör ülke olarak, geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da Kıbrıs Türk halkının güvenliği, huzuru ve refahının korunmasına yönelik gerekli tedbirleri KKTC makamlarıyla iş birliği içerisinde almaya devam edecektir."

YUNANİSTAN'IN GAYRİ ASKERİ STATÜDEKİ ADALARI SİLAHLANRIMASI

Yunanistan'ın adaları silahlandırmasıyla ilgili MSB'den şu yanıt verildi:

"Doğu Ege Adalarının gayri askeri statüsü, 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Antlaşmaları ile açık şekilde düzenlenmiştir. Bu statünün aksine gerçekleştirilen silahlanma faaliyetleri ile bunu meşrulaştırmaya yönelik açıklamalar, mevcut hukuki durumu değiştirmemektedir. Beklentimiz, Yunanistan’ın bölgede barış ve istikrara zarar verebilecek bu tür faaliyetlerden kaçınması ve antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmesidir.

Türkiye, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de iyi komşuluk ve diyalogdan yana yapıcı yaklaşımını sürdürürken, uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini korumaya ve ülkemizin güvenliğine yönelik gerekli tedbirleri kararlılıkla almaya devam edecektir."

3 ÜLKEYİ BİRBİRİNE BAĞLAMASI PLANLANAN DENİZALTI ELEKTRİK KABLOSU

Yunanistan, GKRY ve İsrail’i birbirine bağlaması planlanan denizaltı elektrik kablosu ile ilgili yöneltilen soru üzerine şu açıklama yapıldı:

"Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarımız ile kıta sahanlığımızdan kaynaklanan hak ve menfaatlerimizin korunması konusundaki kararlılığımız devam etmektedir. Libya ile akdettiğimiz Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası ve 18 Mart 2020 tarihinde Birleşmiş Milletlere bildirdiğimiz kıta sahanlığı sınırlarımız bu konudaki hukuki çerçevemizi ortaya koymaktadır.

Uluslararası hukuk uyarınca kıta sahanlığımızda gerçekleştirilecek kablo veya boru döşeme ile bilimsel araştırma gibi faaliyetlerin ülkemizle önceden koordine edilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, ülkemizin hak ve menfaatlerini göz ardı eden izinsiz faaliyetlere müsaade edilmemekte, bölgedeki gelişmeler yakından takip edilerek gerekli tedbirler alınmaktadır.

Türkiye, Doğu Akdeniz'de kıyı devleti olmaktan kaynaklanan hak ve yetkilerini kullanmaya, deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumaya devam edecektir."

"DENİZALTI ELEKTRİK HATTI" PROJESİ NEDİR?

Söz konusu denizaltı elektrik hattı projesi (Great Sea Interconnector/ EuroAsia Interconnector), Doğu Akdeniz üzerinden Avrupa ile İsrail ve GKRY arasında elektrik iletimi sağlamayı hedefliyor. Ancak hattın geçiş güzergahının Türkiye’nin BM’ye bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarıyla çakışması, Ankara'nın meşru haklarını koruma konusundaki kararlılığını bir kez daha ön plana çıkarıyor.

Türkiye, bölgesel enerji iş birliklerine karşı olmadığını ancak Türk deniz yetki alanlarını ihlal eden veya yok sayan emrivakilere müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek sahada ve masada gerekli adımların atılmaya devam edeceğini bildirdi.