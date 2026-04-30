Mucize kurtuluş! Raylara düşen çocuğunu kucağına aldı, vagonlar üzerinden geçti - Son Dakika
Mucize kurtuluş! Raylara düşen çocuğunu kucağına aldı, vagonlar üzerinden geçti

Mucize kurtuluş! Raylara düşen çocuğunu kucağına aldı, vagonlar üzerinden geçti
30.04.2026 10:30
Mucize kurtuluş! Raylara düşen çocuğunu kucağına aldı, vagonlar üzerinden geçti
Bangladeş’te bir baba, hareket eden tren ile peron arasındaki boşluğa düşen küçük çocuğunu kurtarmak için raylara atladı. Çocuğunu kucağına alarak yere düz şekilde yatan baba, vagonlar üzerlerinden geçerken hareketsiz kaldı. Çevredekilerin panik içinde izlediği olayda baba ve çocuk yara almadan kurtuldu. O anlar sosyal medyada “mucize kurtuluş” olarak gündem oldu.

Bangladeş’te bir tren istasyonunda yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. Hareket eden tren ile peron arasındaki boşluğa düşen küçük çocuğunu kurtarmak için raylara atlayan baba, çocuğuna sarılarak yere yattı. Vagonlar üzerlerinden geçerken baba ve çocuk yara almadan kurtuldu.

ANNE ÇOCUĞUYLA BİRLİKTE PERONA DÜŞTÜ

Olay, 28 Nisan Salı günü öğleden sonra Bangladeş’in Kishoreganj bölgesindeki Bhairab Tren İstasyonu’nun 1 numaralı peronunda meydana geldi. Yerel basında yer alan bilgilere göre, Dakka’ya giden banliyö treni istasyona yanaştığı sırada bir çift trene binmek istedi. Görgü tanıkları, Katiadi bölgesine bağlı yakın bir köyden geldiği belirtilen çiftin trene binmeye çalıştığı sırada kadının dengesini kaybederek çocuğuyla birlikte perona düştüğünü aktardı.

ÇOCUK TRENLE PERON ARASINDAKİ BOŞLUĞA DÜŞTÜ

Kadın yerden kalkmaya çalıştığı sırada küçük çocuk annesinin elinden kayarak tren ile peron arasındaki dar boşluğa düştü. Aynı anda tren hareket etmeye başladı. Olayı gören baba, hiç tereddüt etmeden raylara atladı. Çocuğunu kucağına alan baba, vagonların altında kalmamak için yere düz şekilde uzandı ve çocuğunu sıkıca sarılarak korudu.

VAGONLAR ÜZERLERİNDEN GEÇTİ

Trenin hareket etmesiyle birlikte birkaç vagon baba ve çocuğun üzerinden çok yakın mesafeden geçti. Büyük tehlikeye rağmen baba ve çocuk hiç hareket etmeden yerde kaldı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, babanın çocuğunu sıkıca tutarak trenin altında hareketsiz şekilde beklediği, çevredeki kişilerin ise panikle bağırıp dua ettiği anlar yer aldı.

BABA VE ÇOCUK YARA ALMADAN KURTULDU

Tren geçtikten sonra baba, çocuğuyla birlikte güvenli şekilde ayağa kalktı. Bu sırada anne ağlayarak eşinin ve çocuğunun yanına koştu. Olayın ardından demir yolu polisinin bölgeye geldiği, baba ve çocuğun çevredekilerin yardımıyla güvenli alana çıkarıldığı belirtildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kameraya yansıyan olay kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Çok sayıda kullanıcı, babanın refleksini ve soğukkanlılığını “mucize kurtuluş” olarak yorumladı.

Son Dakika Bangladeş Mucize kurtuluş! Raylara düşen çocuğunu kucağına aldı, vagonlar üzerinden geçti - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2026 10:37:49. #7.13#
SON DAKİKA: Mucize kurtuluş! Raylara düşen çocuğunu kucağına aldı, vagonlar üzerinden geçti - Son Dakika
