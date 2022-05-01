Bayram yoğunluğu yaşanan güzergahlarda trafik denetimi artırıldı - Son Dakika
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Bayram yoğunluğu yaşanan güzergahlarda trafik denetimi artırıldı

01.05.2022 14:39

Muğla ve turistik ilçelerinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla oluşabilecek yoğunluğa karşı polis ekipleri, trafik ve yol güvenliği için tedbir aldı.

Muğla ve turistik ilçelerinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla oluşabilecek yoğunluğa karşı polis ekipleri, trafik ve yol güvenliği için tedbir aldı.

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla vatandaşların ilgi gösterdiği Güney Ege'nin turistik bölgeleri Bodrum, Marmaris, Fethiye, Akyaka ve Datça ile bu ilçelere giden yollarda trafik denetimleri artırıldı.

Çok sayıda vatandaşın tatilini geçirmek için geldiği kıyı kesimlerinde artan trafik nedeniyle Muğla'da Gökova Bölge Trafik ekipleri, sabah saatlerinden itibaren turistik ilçelere giden kara yollarında sürücülerin yol güvenliği için uygulama yapıyor.

Ekipler, alkol ve emniyet kemeri kontrollerini artırırken, denetimlerde hız limitinin üzerinde seyreden araç sürücülerine cezai işlem uyguluyor. Denetimler, bayram tatili boyunca sürdürülecek.

Özellikle İstanbul, Ankara ve yakın iller İzmir, Denizli ve Aydın'dan gelen ziyaretçiler, Bodrum, Akyaka, Marmaris, Fethiye ve Datça trafiğinde yoğunluğa neden oldu.

Polis ekipleri, farkındalığı artırmak amacıyla yapılan emniyet kemeri uygulamasında seyir halindeki vatandaşlara trafik kuralları ve emniyet kemerinin kullanımının önemine ilişkin bilgilendirme yaptı, broşür dağıttı.

Menteşe ilçesinde de ekipler, uygulama noktalarında durdurdukları araçlarda bulunan vatandaşların bayramını kutlayarak, trafikte emniyet kemeri kullanmaları, cep telefonuyla konuşmamaları uyarısında bulundu.

Ekipler araçta bulunan çocuklara tişört, şapka, balon, kalem hediye etti.

Bayram yoğunluğu yaşanan güzergahlarda trafik denetimi artırıldı
Bayram yoğunluğu yaşanan güzergahlarda trafik denetimi artırıldı
Bayram yoğunluğu yaşanan güzergahlarda trafik denetimi artırıldı
Bayram yoğunluğu yaşanan güzergahlarda trafik denetimi artırıldı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bayram yoğunluğu yaşanan güzergahlarda trafik denetimi artırıldı - Son Dakika


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