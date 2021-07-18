Muğla ve turistik ilçelerinde bayram tatili yoğunluğu - Son Dakika

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Muğla ve turistik ilçelerinde yoğunluk yaşanıyor.

Türkiye'nin farklı illerinden Muğla'nın Bodrum ilçesine gelenler, Milas-Bodrum kara yolu ile Yokuşbaşı Mahallesi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Konacık Beykikkırlar mevkisinde trafikte yoğunluğa neden oluyor. İlçedeki plajlarda da hareketlilik gözleniyor.

Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesi'ne giden yolda da yaklaşık 5 kilometre araç uzunluğu oluştu. Tatilciler, Belcekız ve Kumburnu plajlarında da yoğunluğa neden oldu. Adrenalin tutkunu tatilciler ise Babadağ'dan yamaç paraşütleriyle uçuş yaparak Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını izleme fırsatı buldu.

Marmaris'in İçmeler, Uzunyalı sahilleriyle Marmaris Belediyesi Halk Plajı'na gelen tatilciler de güneşlendi, denizin keyfini çıkardı. İlçenin giriş noktaları ile Datça kara yolunda zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu.

Trafik yoğunluğunun yaşandığı Datça ilçesinde de sıcak hava nedeniyle tatilciler plajlarda yoğunluk oluşturdu.

Ula ilçesinde bulunan "Sakin Kent" unvanlı Akyaka Mahallesi'nde de trafikte yoğunluk yaşandı. Bazı tatilciler dünyaca ünlü Gökova Körfezi'nde mavi tura çıkarken, bazıları da rüzgar sörfü yapmayı ve kanoya binmeyi tercih etti.

Menteşe ilçesinde ise Muğla- Aydın ve Muğla- Denizli kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

İl genelinde trafik polisleri ve jandarma ekipleri de tedbirlerini artırdı.