Muharrem İnce'nin yol haritasında ne var, CHP son cumhurbaşkanı adayının çıkışını nasıl yorumluyor?

Eski CHP Yalova Milletvekili ve partinin 2018'deki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, 37. Olağan Kurultay sonrası aldığı karar doğrultusunda, siyasetteki yeni yol haritasını yarın saat 10.30'da Ankara Çukurambar'da bir otelde düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklayacak.

Muharrem İnce'nin merakla beklenen yeni çıkışının ardından gözlerin çevrildiği CHP Genel Merkez yönetimi ise gelişmeleri dikkatle izliyor.

İnce'nin şimdilik yeni bir parti değil, kendisini cumhurbaşkanı adaylığına taşıyacak yeni bir hareket başlatma kararını açıklaması bekleniyor.

CHP'nin 25-26 Temmuz'da yapılan 37. Olağan Kurultayı'nda, genel başkanlığa aday olmayan Muharrem İnce, kurultayın hemen ardından, yeni siyasi çıkış kararı aldı.

Bu çıkışın CHP'de yeni bir "bölünme"ye yol açıp açmayacağı tartışılırken, eski genel başkanlar Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin, böyle bir bölünme olasılığına karşı hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hem de Muharrem İnce ile görüşerek, taraflar arasında diyalog sağlamaya çalıştı.

Peki İnce'nin yeni bir hareket başlatma kararının altında hangi nedenler yatıyor, basın toplantısında yeni siyasi yol haritasına ilişkin hangi mesajları vermesi bekleniyor, CHP yönetimi bu çıkışı nasıl yorumluyor?

CHP kulislerinden yansıyan bilgiler ve yapılan değerlendirmeler şöyle:

İnce'nin hedefi ne?

Muharrem İnce'nin kurultay sonrası yeni hareket başlatma kararının en önemli nedenini, Cumhurbaşkanlığı seçimleri oluşturuyor. Kendisine hemen her alanda yeni danışman kadrosu kuran İnce, cumhurbaşkanlığı seçimi veya partileşme sürecine kadar Anadolu'yu dolaşarak, nabız tutmayı planlıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminde de Abdullah Gül, Ali Babacan gibi AKP'den kopan isimleri aday gösterme eğiliminde olduğunu düşünen İnce'nin, CHP'lileri "AKP kökenli muhafazakar bir adaya mahkum etmemek" için yola çıkma kararı aldığı ifade ediliyor.

İnce'ye yakın bir kaynak Kılıçdaroğlu'nun, Gül'ün adaylığı fikrinden hala vazgeçmediğini ileri sürerek, " Kemal Bey'in kafasında hala Abdullah Gül var. Geçmişte CHP seçmeni Ekmeleddin İhsanoğlu'nun adaylığına mahkum edildi. CHP seçmeni neden Gül'ün, Babacan'ın adaylığına mahkum edilsin? İnce'nin bu hareketi başlatma kararının en önemli nedeni, bu seçeneksizliğe dur demek" görüşünü dile getirdi.

Yeni parti mi, yeni hareket mi?

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığa aday olmayan, pandemi gerekçesiyle de olsa "seyircisiz kurultay" yapılmasını eleştiren Muharrem İnce'nin, kurultayın hemen ardından yeni parti kurmak için yola çıkacağı kulislere yansıdı.

Muharrem İnce'nin yaptırdığı anketlerde de "İnce'nin kuracağı partiye oy veririm" diyenlerin oranın en düşük yüzde 6 olduğu ifade ediliyor.

Ancak İnce'nin şimdilik yeni bir parti kurmayı düşünmediği, öncelikle Anadolu'yu dolaşarak, hem ülkenin geleceğine dair görüşlerini anlatmayı, hem de halkın nabzını tutup, ilerleyen süreçte ortaya çıkacak tabloya göre kararını vereceği ifade ediliyor.

Bunun nedeni olarak da yine yaptırılan kamuoyu araştırmalarında, parti tabanının CHP içinde yeni bir parti ya da bölünmeye yol açacak girişimlere destek vermemesi gösteriliyor.

İnce'nin ekibinde yer alan bir kaynak, bu konuda "Yeni parti şimdilik gündemde yok, ilerleyen günlerde günün şartlarına göre bu konuda atılacak adımlar netleşir. Ama şu anda parti tabanından, 'Partiden ayrılmadan mücadele et' baskısı var" görüşünü dile getiriyor.

Hareketin adı ne olacak?

İnce'nin, yeni bir "hareket" başlatma kararının altında, bireysel çalışma yerine, bir "kadro" ile birlikte siyasi çalışmalarını sahada aktif olarak yürütme kararı alması gösteriliyor.

CHP'de daha önce, İlhan Cihaner'in başlattığı "Gelecek İçin Biz", Parti Meclisi Üyesi Burhan Şenatalar,'ın öncülüğünü üstlendiği 10 Aralık hareketi en bilinen oluşumlar.

İnce'nin de parti içinde kalmak kaydıyla, bir hareket başlatmayı planladığı ifade ediliyor.

Kulislerde bu hareketin isim seçenekleri arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ifade eden "29 Ekim" dahil, farklı isim seçeneklerinin konuşulduğu belirtiliyor.

Ekibinde kimler yer alacak?

İnce'nin kadrosunda ağırlıklı olarak siyasette yeni isimler olacağı ifade ediliyor. CHP Genel Başkanlığı'na ilk aday olduğu 2014 sonrasında ekonomi, dış politika, Kürt Sorunu gibi konularda alanında uzman danışmanlarla çalışmaya başlayan İnce'nin, yeni oluşum öncelikle danışman kadrosunu genişletiyor.

Bu kapsamda güvenlik, tarım, sanayi, Osmanlı ve yakın tarih alanlarında uzman isimleri de kadrosuna kattığı ifade ediliyor.

İnce'ye parti grubu ve belediye başkanları arasından son derece sınırlı destek olduğu, bazı eski milletvekillerinin sahada aktif çalışarak destek verdiği belirtilirken, asıl kadrosunu yeni ve genç isimlerin oluşturacığı vurgulanıyor.

Hangi mesajları verecek?

Muharrem İnce'nin yarın 10.30'da yapacağı basın toplantısında vereceği mesajlar merak konusu.

Cumhurbaşkanı adayı olduğu 24 Haziran 2018 gecesi, seçimi kaybettikten sonra ortadan kaybolması ve sadece Fox Tv sunucusu İsmail Küçükkaya'ya "Adam kazandı" mesajı göndermesi nedeniyle eleştirilen İnce'nin, o geceye dair hakkındaki iddialara yanıt vereceği, ayrıca CHP yönetiminin cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisine yeterince sahip çıkmadığına vurgu yapacağı ifade ediliyor.

İnce'nin bu kapsamda Yüksek Seçim Kurulu'ndan 24 Haziran seçimlerine ilişkin verileri aldığı; söz konusu veriler ışığında CHP'nin 7 bin sandıkta görevlendirdiği ismin sandık başında olmadığı, yaklaşık 15 bin sandıkta CHP'nin görevlisinin olmadığını belirtip, 4 milyon CHP oyunun akıbetininin bilinmediğine dikkat çekeceği ifade ediliyor.

İnce'nin önemli mesajlarından birisinin de CHP'nin ideolojik çizgisiyle ilgili olacağı ve "Atatürkçü çizgi" vurgusu yapacağı kaydedildi.

'Gölge genel başkan'

İnce'nin yeni hareket başlatma gerekçelerini anlatırken de "Ülkede muhalefet boşluğu" olduğuna vurgu yapacağına; Anadolu'yu adım adım gezerek, halkın taleplerini dinleyeceğini ve kendisinin ülkenin geleceğine dair görüşlerini anlatacağına ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.

Parti kulislerinde İnce'nin ayrı bir parti kurmamakla birlikte bir anlamda "gölge genel başkan" gibi davranacağı ifade ediliyor.

CHP yönetimi ne yapacak?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İnce'nin çıkışının ardından parti yöneticileri ve milletvekillerine bu konuda konuşmamaları talimatı verdi.

Parti yönetimi İnce'nin açıklamalarının seyrine göre izleyeceği tutumu netleştirecek. Genel merkez kaynakları, İnce'nin bu çıkışının en önemli nedeni olarak "cumhurbaşkanı adaylığı için pazarlık kapısını açmak" olarak değerlendiriyor.

Genel merkez kaynakları, İnce'nin bu girişiminin tabanda, "partiyi bölme girişimi" olarak görüleceği, 2023 hedefini "iktidar" olarak belirleyen partinin bu hedefine bir anlamda "çelme takmak" anlamına geleceğine dikkat çekerek, "CHP seçmeni de partiyi böleni affetmez" yorumu yapıyor.

Buna karşın, İnce'nin bu çıkışına karşı çıkan birçok isim ikna edilmesi gerektiğini ve partiden kopmamasının sağlanması gerektiğini düşünüyor.

İnce'nin partiden ayrılmasının, CHP ve dolayısıyla muhalefet cephesinde gedik açmak anlamına geleceği, bu durumunda AKP'nin elini güçlendireceğine işaret ediliyor.

Disiplin süreci işletilir mi?

CHP yönetimi, parti suçu oluşturmayan açıklamaları olmaması koşuluyla Muharrem İnce için bir disiplin süreci başlatmayı düşünmüyor.

Ancak parti yönetimini hedef alan açıklamalarının da yanıtsız kalmayacağı ifade ediliyor.