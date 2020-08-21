Munzur'un "Zümra" kavunu kalitesi ile üreticisini sevindirdi - Son Dakika

Munzur'un "Zümra" kavunu kalitesi ile üreticisini sevindirdi

Erzincan'da Munzur Dağı eteklerinde son yıllarda yetiştirilmeye başlanan ve değişik aromasıyla damakları tatlandıran "Zümra" kavunu, bu yıl kalitesi ve fiyatıyla üreticisini sevindirdi.

Erzincan'da Munzur Dağı eteklerinde son yıllarda yetiştirilmeye başlanan ve değişik aromasıyla damakları tatlandıran "Zümra" kavunu, bu yıl kalitesi ve fiyatıyla üreticisini sevindirdi.

Kentte çiftçilikle geçimini sağlayan Şeref Oruç, 6 yıl önce Munzur Dağı eteklerindeki Mollaköy beldesinde 5 dönüm tarım arazisinde fidesini Mersin'den getirdiği ve yörede daha önce tarımı yapılmayan "Zümra" kavununu yetiştirmeye başladı.

Farklı aromasıyla damaklarda ayrı bir lezzet bırakan ve uzun süre çürümeden kalabilme özelliğine sahip "Zümra" kavununa tüketiciden gelen talebi karşılamaya çalışan Oruç, her yıl büyüttüğü üretim alanını 6 yılın sonunda yaklaşık 30 kat artırdı.

Tarımsal üretimini 140 dönüme çıkararak müşterileninin taleplerine yetişmeye çalışan Oruç, bu girişimi ile bölgede bulunan birçok çiftçiye de örnek oldu.

Munzur dağın eteklerinde iklim şartlarının olumlu etkisiyle kalitesi de artan Zümra kavunu, yaklaşık 2 lira olan kilogram fiyatıyla yöredeki diğer çiftçinin de yüzünü güldürdü.

Şu sıralar çiftçilerce hasat edilerek tarlalardaki toplama alanlarına getirilen kavunlar buralarda kasalara konulup ardından kamyonlara yüklenerek satılmak üzere Doğu Anadolu ve Karadeniz'deki çeşitli illerin yanı sıra İstanbul pazarına sevk ediliyor.

Üretici Şeref Oruç, AA muhabirine, kavun üretiminin Erzincan genelinde giderek arttığını ve her yıl artan üretimle bu yıl bereketli bir kavun sezonu geçirdiklerini söyledi.

Kavunun kalitesinde herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını anlatan Oruç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erzincan bölgesi tarımsal üretim açısından son derece verimli bölge. Bize yakınlığıyla bilinen Karadeniz'in yanı sıra Doğu Anadolu'daki Erzurum, Kars ve Ardahan gibi illerde kavun üretimi olmadığından Erzincan'da bu ürünün yetiştirilerek bu bölgelere satılması önemli fırsat sağlıyor. Erzincan'da tarımsal alanda daha fazla destek verilirse bu sektörü daha ileriye taşıma ve istihdam sağlama şansını artırmış olabiliriz. Kavunlarımızı Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesi dışında bugün İstanbul'a da göndereceğiz. Gelen talebi karşılayabilmek için Erzincan'da bu işi ileriye taşımamız gerekiyor. Herkesin bu işi yapması bölgeyi bir kavun üretim merkezi haline getirebilir."

Zümra kavunu aroması ve kalitesi ile damaklara lezzet veriyor

Oruç, damaklarda bıraktığı farklı aroması ve kalitesi ile Zümra cinsi kavunu ektiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz Zümra kavunun yanı sıra Kırkağaç kavunu ve duble cinsi kavun da ekiyoruz. Bu yıl 140 dönüm arazi üzerine ekim yaptık. Ancak bölgede Zümra kavunundan yüksek verim elde edebiliyoruz. Damak tadı olarak da çok beğenilen ve tercih edilen bir kavun. Bölgede üretimi artırmamız gerekiyor. Erzincan'da topraklarımızı değerlendirerek tarımsal üretimde söz sahibi olabiliriz."

Üreticiler taleplere yetişmekte güçlük çekiyor

Çiftçi Eyüp Karaaslan ise kentte Zümra kavunu üretimine son bir kaç yılda başlandığını anlatarak, "Bölgemizde son iki yıldır yoğun şekilde kavun üretimine başlandı. Bu üretimle tahminlerimizin üstünde talep gördük. Şu anda siparişlerimizi karşılamayla baş edemiyoruz. Bütün arkadaşlarıma kavun üretimini tavsiye ediyorum. Ürettiğimiz kavunu sulama kanalındaki sudan değil, Munzur Dağı'ndan gelen suyla suluyoruz. Bu nedenle aroması ve tadı çok beğeniliyor. Ayrıca ürettiğimiz kavunlar tamamen doğal, herhangi bir tarımsal ilaç kullanmıyoruz." dedi.

Sebze Hali Komisyoncusu Erkan Diken de Munzur Dağı eteklerinde üretilen Zümra kavununun tadının Türkiye'nin başka bir yerde bulunamadığı ifade ederek, "Bu kavun genel olarak Munzur Dağı eteklerindeki suyu ve toprağı verimli tarım arazilerinde yetişiyor. Bu nedenle tadı gerçekten çok güzel. Komisyoncu olarak tarladan aldığımız kavunların müşteri memnuniyeti son derce yüksek." diye konuştu.

Munzur'un Zümra kavunu kalitesi ile üreticisini sevindirdi

Erzincan, Munzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 14:08

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Munzur'un 'Zümra' kavunu kalitesi ile üreticisini sevindirdi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray, eski kondisyoneri Scott Piri'yi yeniden teknik ekibe kattı Son Dakika: Türkiye'de 21 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1203 yeni vaka tespit edildi Diyarbakır'daki pandemi hastanesinin gece çekilen fotoğrafı salgının boyutunu ortaya koydu Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi DSÖ Genel Direktörü: Salgını iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz Mikonos'ta kavgaya karışıp tutuklanan Manchester United'lı Harry Maguire, mahkemeye çıkarılacak Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor! İşte 320 milyar metreküp doğal gazın ekonomik değeri Yabancı uyruklu kadın, ünlü iş adamının evinde ölü bulundu Tekstil fabrikasında 155 işçinin 43'ünde koronavirüs tespit edilince çalışanlar karantina altına alındı Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da geniş yankı uyandırdı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı Tarihi keşfin ardından Türkiye en fazla doğal gaz rezervine sahip 32. ülke konumuna geldi Fenerbahçe, Alper Potuk'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Erdoğan'ın müjdesine yorum: Güzel bir haber aldık Gökhan Gönül, yıllar sonra üstüne dolar atan Fenerbahçeli taraftarlar hakkında konuştu: Kızgınlıklar rafa kaldırılmalı
Düğün konvoyuna çarpıp zincirleme kazaya sebep olan kamyon sürücüsü, damadın saldırısına uğradı Düğün konvoyuna çarpıp zincirleme kazaya sebep olan kamyon sürücüsü, damadın saldırısına uğradı         
17:28
Silifkeliler, Cumhurbaşkanı'nın müjdesini davul eşliğinde göbek atarak kutladı Silifkeliler, Cumhurbaşkanı'nın müjdesini davul eşliğinde göbek atarak kutladı         
17:05
İş insanını, 3 milyon euroya ortaklarının azmettirdiği kiralık katil öldürmüş İş insanını, 3 milyon euroya ortaklarının azmettirdiği kiralık katil öldürmüş         
16:50
Erdoğan'ın müjdesinin ardından gözler altın ve dolarda! İşte son durum Erdoğan'ın müjdesinin ardından gözler altın ve dolarda! İşte son durum         
16:35
Arabanın lastiğini patlatan hırsızlar, yardım etme bahanesiyle sürücünün 130 bin lirasını çaldılar Arabanın lastiğini patlatan hırsızlar, yardım etme bahanesiyle sürücünün 130 bin lirasını çaldılar         
16:22
Karadeniz'de doğal gaz müjdesinden sonra İmamoğlu'ndan ilk paylaşım: Ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum Karadeniz'de doğal gaz müjdesinden sonra İmamoğlu'ndan ilk paylaşım: Ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum         
16:12
Barcelona'dan ayrılması beklenen Lionel Messi, dünya devlerinin radarında Barcelona'dan ayrılması beklenen Lionel Messi, dünya devlerinin radarında         
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Karadeniz'de doğal gaz bulduk" müjdesine MHP'den ilk tepki         
15:52
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti         
15:48
Tarihi müjdeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 isme özel olarak teşekkür etti Tarihi müjdeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 isme özel olarak teşekkür etti         
15:23
Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce "Su testisi su yolunda kırılır" diyen Hıncal Uluç pişman oldu         
15:16
Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz bulmanın sevincini yaşarken HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz bulmanın sevincini yaşarken HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir         
14:55
Pres makinesine başını sokarak intihar etti Pres makinesine başını sokarak intihar etti         
14:31
Netflix tepki çeken Cuties filminin afişi için özür diledi Netflix tepki çeken Cuties filminin afişi için özür diledi         
14:28
Fenerbahçe'de Sosa'nın basına sızan antrenman fotoğrafı ortalığı karıştırdı Fenerbahçe'de Sosa'nın basına sızan antrenman fotoğrafı ortalığı karıştırdı         
13:59
Stajyer avukatları taciz ettiği iddia edilen avukatın iğrenç mesajları ortaya çıktı Stajyer avukatları taciz ettiği iddia edilen avukatın iğrenç mesajları ortaya çıktı         
13:16
Spor yazarı Kemal Belgin: Ali Koç ile Semih Özsoy tekme tokat birbirine girdi Spor yazarı Kemal Belgin: Ali Koç ile Semih Özsoy tekme tokat birbirine girdi         
12:59
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi         
12:52
Bu kadarına da pes! İş başında ölen çalışanına aldırış etmeden satış yapmaya devam etti Bu kadarına da pes! İş başında ölen çalışanına aldırış etmeden satış yapmaya devam etti         
12:13
Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı         
11:37
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi Bakan Albayrak'ın yaptığı paylaşım milyonların heyecanına heyecan kattı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi Bakan Albayrak'ın yaptığı paylaşım milyonların heyecanına heyecan kattı         
11:36
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı         
11:08
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu         
10:15
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi         
09:54
Otomobilin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 2 kişi feci şekilde can verdi Otomobilin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 2 kişi feci şekilde can verdi         
09:39
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları         
09:22
Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu         
09:21
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı         
08:15
Ev kurşunlayan şüpheliler, damdan dama kaçarken yakayı ele verdi Ev kurşunlayan şüpheliler, damdan dama kaçarken yakayı ele verdi         
05:31
Kadın doktorun hayatını cehenneme çevirmişti! 7 yıldır süren tehdit ve şantajın cezası kesildi Kadın doktorun hayatını cehenneme çevirmişti! 7 yıldır süren tehdit ve şantajın cezası kesildi         
04:54
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı         
17:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2020 21:13:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Munzur'un "Zümra" kavunu kalitesi ile üreticisini sevindirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei