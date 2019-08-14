Munzur ve Pülümür'de plaj keyfi

Kurban Bayramı'nda Tunceli'de Munzur ve Pülümür Çayı kıyısındaki plajlarda yoğunluk oluştu.

Kurban Bayramı'nda Tunceli'de Munzur ve Pülümür Çayı kıyısındaki plajlarda yoğunluk oluştu.

Son iki yılda Rafting Türkiye Şampiyonası, Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası ile Dünya Rafting Şampiyonası'na ev sahipliği yapan, su sporlarıyla gündeme gelen Tunceli'de Munzur ve Pülümür Çayı kıyısında yerel işletmeciler tarafından oluşturulan doğal plajlar, Akdeniz ve Ege'yi aratmıyor.

Munzur ve Pülümür Çayı'nın soğuk ve içilebilir sularında yüzerek serinleyen tatilciler, kıyılarında doğal kumda ve şezlonglarda güneşlenerek doğanın ve temiz havanın tadını çıkarıyor.

Yaklaşık 3 aydır yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği kent, Kurban Bayramı'nı doğayla iç içe geçirmek isteyenlerin adreslerinden biri oldu.

Otellerdeki doluluk oranı, yüzde 100

Tatil beldelerini aratmayacak güzelliklerin bulunduğu kentte, otellerdeki doluluk oranı da yüzde 100'e ulaştı.

Torunları ve çocuklarıyla tatil için İstanbul'dan Tunceli'ye gelen Şengül Taşkıran, kenti çok beğendiklerini söyledi.

Kentin doğasına hayran kaldıklarını ifade eden Taşkıran, "Tunceli doğa harikası bir yer. İlk defa gördüm. İstanbul'dan torunlarım ve çocuklarım Tunceli'ye gezmeye geldiler ve çok güzel bulduk, gezmeye devam ediyoruz. Bütün insanların gelip buraları görmesini isterim." diye konuştu.

"Doğası bozulmamış harika bir şehir"

Diyarbakır'dan ailesiyle gelen Ethem Alper de doğası bozulmamış şehri görmeyi istediklerini belirterek, "Gerçekten çok beğendik, çok hoşumuza gitti. Tüm vatandaşlarımıza tavsiye ediyorum. Su mükemmel, temiz, harika, buz gibi bir su. Tunceli doğası bozulmamış harika bir şehir." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilerden Arzu Altuntaş da Tunceli'yi çok beğendiğini dile getirdi. Şehrin Bodrum ve Marmaris'i aratmayacak güzellikte olduğunu aktaran Altuntaş, "Tabiatına bayıldım zaten, çok güzel bir yer ve herkese tavsiye ederim. Elazığ'dan Tunceli'ye geldim ve gerçekten böyle bir şey beklemiyordum. Tatil yörelerindeki tatil yerlerini hiç aratmayacak güzellikte bir yer ve hiç rahatsız edici bir durumla karşılaşmadım." dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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