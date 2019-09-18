Muratpaşa Belediyesinden, Yöreler Renkler Festivali

Muratpaşa Belediye Başkan Ümit Uysal, Antalya'nın tüm renklerini bir araya geldiği Yöreler Renkler Festivali'nin ortaya koydukları kamu yönetimi ve belediyecilik anlayışını, insana bakış açısını en iyi anlatan etkinliklerden biri olduğunu söyledi.



Muratpaşa Belediyesi'nin barış, dostluk ve kardeşlik festivali Yöreler Renkler, 2'nci gününde 'Akdeniz - Marmara - Ege' gecesiyle devam etti. Festival, 5'inci yılında aralarında Antalya'da yaşayan Rusya ve Ukrayna vatandaşlarının kurduğu derneklerin de bulunduğu 60 hemşeri, yöre, kültür ve dayanışma derneğinin katılımıyla gerçekleştiriliyor.



Festivalde derneklerin, Muratpaşa Kent Meydanı'nda, şehirlerinin, bölgelerinin geleneksel el sanatlarını, mutfak kültürlerini tanıttığını stantlara Antalyalılar yoğun ilgi gösterdi. Akşam saatlerinde açılan stantları gezen kent sakinleri, birbirinden farklı yörelerin kültürleriyle, geleneksel el işi ürünleriyle tanışırken Anadolu mutfağının eşsiz lezzetlerinin de tadına bakma şansına da sahip oldu.



"Azerbaycan kültür gecesi"



Yöreler Renkler Festivali'nin 2'inci günü folklor gösterileriyle başladı. Antalya Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği'nin düzenlendiği kültür gecesiyle devam eden festivalde Xankişiyev Mehemmed, Sevil Çakar, Yusifzade Esmer gibi sanatçıların seslendiği Azeri şarkılara Kent Meydanı'nı dolduran kent sakinleri de danslarıyla eşlik etti.



"Dernekler aynı sahnede"



Gecede Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Akdeniz, Ege ve Marmara bölgesi dernekleriyle birlikte sahneye çıktı. Aralarında Hayta Yörükleri Derneği, Elmalı Kültür ve Dayanışma Derneği, Giritliler Derneği, Antalya Yörük Türkmen Derneği, İzmirliler Derneği gibi bölge derneklerinin yöneticileriyle tek tek sohbet eden Başkan Uysal, Yöreler Renkler Festivali'nin Muratpaşa'da ortaya koydukları belediyecilik anlayışını ve insana bakış açısını en iyi anlatan etkinliklerden biri olduğunu söyledi. Başkan Uysal, "Yöreler Renkler, 'Kim olursan gel' diyen Mevlana'yı, 'Bir olalım, iri olalım diri olalım' diyen Hacı Bektaş Veli'yi, 'Sevelim sevilelim bu dünya kimseye kalmaz' diyen Yunus Emre'yi, 'Yurtta barış dünyada barış' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü takip ettiğimizi gösteren en güzel festivallerden biridir" diye konuştu.



Konuşmalarının ve plaket töreninin ardından festival, İlke Türkdoğan, Emre Dayıoğlu, Sami Değirmencioğlu ve Fahrettin Sönmez gibi sanatçıların dinletileriyle devam etti. Yörük türkülerini geleneksel şekilde yorumlayan İbradılı sanatçı Gülay Diri'nin konserini ise Muratpaşa Kent Meydanı dolduran büyük bir hayranlıkla takip etti. Diri, konserinde enstrüman olarak defi kullanırken boğaz çalma tekniğiyle söylediği türküler büyük alkış aldı. - ANTALYA