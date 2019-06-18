Mursi için gıyabi cenaze namazı

Erzurum, Erzincan, Iğdır, Ağrı, Kars ve Ardahan'da, hayatını kaybeden, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Erzurum, Erzincan, Iğdır, Ağrı, Kars ve Ardahan'da, hayatını kaybeden, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Erzurum Sivil Toplum Platformu öncülüğünde tarihi Lalapaşa Camisi önünde toplanan grup, öğle namazı sonrası İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt, burada yaptığı konuşmada, mazlumların lideri olan, zalimlerle mücadele eden bir şehidin cenaze namazını kıldıklarını belirtti.

Mursi'nin yaşantısı ve mesajlarıyla insanlara ders ve ibretler sunduğunu dile getiren Kurt, "Herkesin arkasından şahitlik yaptığı şehit Mursi, düsturu Kur'an, yolu Allah Resulü'nün yolu olan bir insandı. Gayesi hayatını sürdürürken Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak olan insandı. Dolayısıyla onun gıyabi cenaze namazında toplanan bizlerin düsturu Kur'an ve peygamber yolu, gayemiz Allah'ın rızasını kazanmak olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Platform adına konuşan Abdülkerim Kavaz da çıkarıldığı mahkemede Müslümanların onurunu savunurken dün şehadete yürüyen Mursi'yi yıllardır zindanda tutan zalimleri lanetlemek ve saflarını belli etmek üzere toplandıklarını kaydetti.

Gıyabi cenaze namazı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mursi'ye ilişkin mesajını dinleyen kalabalık, tekbirler getirdi.

Erzincan

Erzincan'da Cami Kebir Camisi'nde bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri, İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin ile gıyabi cenaze namazı kıldı.

Burada katılımcılar adına konuşan Nebi Gül, dünkü duruşmada Mursi'nin haksız suçlamalara karşı hem kendini hem de davasını savunurken şehit olduğunu ifade etti.

Gül, "Mursi'nin 6 yıllık tavizsiz mücadelesi ve şehadeti bir kez daha göstermiştir ki Mısır'da direniş ve mücadele devam etmektedir. Son bir asırdır zalimlere ve emperyalistlere karşı savaşan Mısır halkı, tüm sinmiş görüntüsüne rağmen şehitler vermeye ve hala ayakta olduğunu haykırmaya devam etmektedir." dedi.

Kars

Kars'ta İl Müftüsü Yusuf Eviş, Evliya Camisi'nde Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

Namazdan sonra konuşma yapan Eviş, Mursi'ye Allah'tan rahmet dileyerek, "Bu olaylar bize ibret olmalı, birliğimizi, dirliğimizi bozacak hiçbir şeye fırsat vermemeliyiz. Biz Müslümanız, şöyle bir bakın, mazlumların yanında olan, zalimin karşısına dikilen tek İslam ülkesi biziz. Rabb'im ülkemize, milletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanlığı öncülüğünde Faikbey Caddesi'ndeki GAMP Konağı yanında toplanan partililer ve vatandaşlar da Mısır'daki mevcut hükümeti kınayarak, hayatını kaybeden Mursi için dua etti.

AK Parti Kars Gençlik Kolları Başkan Vekili Fatih Bayrambey, Mursi'nin özgürlük ve adalet hasretiyle Hakk'a yürüdüğünü söyledi.

Ağrı

Ağrı kent merkezi ile ilçelerindeki camilerde Mursi için gıyabi cenaze namazları kılındı.

Merkez Cami'de öğle vakti kılınan gıyabi cenaze namazının ardından Ağrı Sivil Toplum İnisiyatifi mensupları, basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklamada bulunan İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Ardahan Temsilcisi Kerem Engin, Mursi'nin kendisine yapılan sistematik işkence ve ihmallerin ardından dün şehit olduğunu belirtti.

Engin, "Şehit Mursi'yi idam cezasıyla yargılayan Mısır cuntası, karar çıksa bile bir cumhurbaşkanını idam etmenin siyasi sonuçlarına katlanamayacağını bildiği için onu yavaş bir süreçte öldürmeyi tercih etmiştir." diye konuştu.

Mısır'da tutuklu mazlumlar için durumun daha da kritik hal aldığını dile getiren Engin, işkence, taciz, öldürme ve daha onlarca hukuksuzluğun engellenmesi için dünyanın harekete geçmesi gerektiğini bildirdi.

Sivil toplum örgütü üyeleri ve vatandaşların tekbir ve sloganlarla destek verdiği açıklama, okunan duayla sona erdi.

Iğdır

Iğdır'da Ulu Cami'deki gıyabi cenaze namazına katılan grup, Mursi için dua etti. Namaza, Vali Enver Ünlü de katıldı.

İl Müftüsü Mustafa Tekin, yaptığı konuşmada, toplumun tarih boyunca hep mazlumun yanında, zalimlerin karşısında olduğunu belirterek, "Mursi'ye Allah rahmet eylesin, dualarımızla kendisinin yanındayız." dedi.

Grup, daha sonra tekbirler getirerek dağıldı.

Ardahan

Ardahan Merkez Camisi'nde de Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İl Müftü Vekili Turgut Topaloğlu, Mursi'ye Allah'tan rahmet dileyerek, "Allah bizleri samimi Müslümanlardan eylesin. Muhammed Mursi örneklerini çok gördük. Bunlar inşallah Allah huzurunda değerlendirilecek. Biz de dualarla kendisinin yanındayız." şeklinde konuştu.

Dua eden kalabalık, tekbirler getirerek dağıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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