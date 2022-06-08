Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

08.06.2022 13:45
Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi sürdürdü.

HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk Düşmanı Parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı Dolandıran Parti" "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, slogan atarak HDP'ye tepki gösterdi.

Aileler, çocuklarına da teslim olmaları çağrısında bulundu.

Anne Gülbahar Teker, gazetecilere, Van, Diyarbakır ve Hakkari'de annelerin HDP önünde eylem yaptığını hatırlattı.

HDP'den çocuğunu isteyen Teker, şöyle konuştu:

"Bir çocuk dağda kalmayana kadar eylemi devam ettireceğiz. Korkmuyorum, buradayım sesimi duyuyorsan gel teslim ol oğlum. Senin için 3 yıldır bu eylemi yapıyorum. Ceza yok, gel teslim ol. Yeter oğlum, ben ve kardeşin Cuma hasta. Bize bakacak kimse yok, gel bize bak. Devlet bizim her şeyimiz. Seni nasıl kandırdılar. Dön Türkiye'ye gel. Seni bekliyorum oğlum."

"Oğlum gel devlete sığın"

Baba Şemsettin Özcan da 60 haftadır HDP'nin önünde eylem yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızı HDP önünden aldılar götürdüler PKK'ya verdiler. Çocuklarımız gelene kadar burayı terk etmiyoruz. Burada devam edeceğiz. Oğlum gel devlete sığın. Oğlum gece gündüz seni düşünüyoruz. HDP'nin ne dini var ne de imanı. HDP'nin arkasından kim gidiyorsa o da onlar gibidir. Bir bayrağımız var. Türkiye'de başka bayrak yok. Atilla oğlum,gel sıcak yuvana dön. Eğer sesimi duyuyorsan gel teslim ol."

"HDP, PKK'nın taşeronu"

Baba Alattin Koçhan ise "Oğlum Ersin Koçhan'ı istiyorum. Oğlum sesimi duyuyorsan çık gel. Oraların sana faydası yok. Gel ailene dön. Gözümüzü yollarda bırakma. 60 haftadır biz burada eylem yapıyoruz. Hiçbir devlet vatandaşından vazgeçmediği gibi senden de vazgeçmeyeceğini biliyorum. Onun için dön gel. HDP, PKK'nın taşeronu." dedi.

YORUMLAR
500
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti bin 7'nci gününde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti bin 7'nci gününde Hdp'den Gezi Eylemlerinde Camide Bira İçildiği İddialarına Araştırma Önergesi Hdp'den Gezi Eylemlerinde Camide Bira İçildiği İddialarına Araştırma Önergesi TBMM Genel Kurulu'nda, Hdp'nin Gezi Eylemleri ile İlgili İddiaların Araştırılması Önergesi Reddedildi TBMM Genel Kurulu'nda, Hdp'nin Gezi Eylemleri ile İlgili İddiaların Araştırılması Önergesi Reddedildi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:32 Boşanma davasında MS hastası eşinin temizlik yapmadığını bahane olarak gösteren adam tazminat cezasına çarptırıldı
13:23 KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'tan kira zammına getirilen yüzde 25 sınırına tepki: Bu uygulama yeni krizlere yol açar
13:16 Evladı Kurt Efe'yi kucağına alan Kıvanç Tatlıtuğ: Yüz hatları annesine benziyor
12:52 Dünyadaki en derin noktaya 12 saatte indi! Bilim insanının okyanusun dibinde gördüğü balığın adı: Cehennem Bombacısı
12:34 Berlin'de kalabalığın arasına giren otomobil, 1 kişinin ölümüne 30 kişinin ise yaralanmasına neden oldu!
12:31 Bahar Candan'dan Ebru Gündeş'e Rassan Khoshnaw uyarısı: Hastalıklı ruh yapısı var, benim elimi yaktı
12:29 Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Ankara'da görüştü! Tahıl krizi için üzerinde durdukları plandan bahsetti
12:03 Akşener'den Erdoğan'a sert sözler: Türkiye'yi düze çıkartacağız! Sen de muhalefet sıralarından memleket nasıl yönetilirmiş kıskançlıkla izleyeceksin
12:03 İbrahim Tatlıses'in "Paramı hesaplayacak matematikçi bulamıyorum" sözlerine İlyas Salman'dan beğeni toplayan cevap!
12:00 Halı saha maçında kaydedilen görüntü gündem oldu! Çekilen şutla top, dördüncü katta bulunan bir eve girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 13:49:19. #1.13#
SON DAKİKA: Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement