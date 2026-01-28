Mustafa Kılınç, 5 Ayda 17. Türkiye Şampiyonu Oldu

ANKARA'da milli kick boks sporcusu Mustafa Soner Kılınç (21), geçen yıl ocak ayında sol dizinin dönmesi sonucu yaşadığı ön çapraz bağ ve menisküs yırtığı sonrası spor cerrahisi ameliyatı oldu. Normal şartlarda 1 yıl sonra ringe dönmesi beklenen Kılınç, 5 ayda ringlere dönerek 17'nci kez Türkiye şampiyonu oldu.

Ankara Üniversitesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi milli kick boks sporcusu Mustafa Soner Kılınç, geçen yıl ocak ayında Antalya'da düzenlenen Türkiye şampiyonasında sol dizinin dönmesi sonucu ön çapraz bağ ve menisküs yırtığı yaşadı. Antalya'daki ilk müdahalenin ardından Ankara'daki Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Kılınç, mart ayında spor cerrahisi operasyonu geçirdi. Normal şartlarda 1 yıl sonra ringe dönmesi beklenen Kılınç, 4 saat süren ameliyat ve fizik tedavi sürecinin ardından 3'üncü ayda antrenmanlara başladı, 4'üncü ayda ise yeniden ringlere dönüp müsabakalara çıktı. Kılınç, ameliyattan 5 ay sonra Antalya'da katıldığı müsabakalarda 17'nci kez Türkiye şampiyonu oldu.

'SAKATLANDIĞIMDA SPOR HAYATIMIN BİTTİĞİNİ DÜŞÜNDÜM'

Mustafa Soner Kılınç, kick boks sporuna 15 yıl önce öğretmenlerinin yönlendirmesiyle başladığını belirterek, "Kick boks, benim için hayat oldu. Bu sporu yaptığım için çok mutluyum. Bu spor sayesinde çok büyük başarılar elde ettim. Bu güne kadar 1 dünya, 1 Avrupa ve 17 kez Türkiye şampiyonluğu yaşadım. 2023 yılında dünya şampiyonu olduğumda çok duygulandım, hatta İstiklal Marşı'nı okuturken ağladım. Bu başarı benim için çok önemliydi. Geçen ocak ayındaki Türkiye şampiyonasında müsabaka esnasında tekme attığım sırada sol dizim döndü. Ön çapraz bağlarımın koptuğunu ilk anda fark etmedim, müsabakaya devam ettim ve kazandım. Müsabakalar bittikten sonra Ankara'ya geldim ve ameliyat oldum. Beni bu süreçte en çok üzen şey spor yapamamak ve yürüyememekti. İlk başta yürüyemedim, sonra adım adım yürümeye başladım. Koşamadım, antrenmanlara gidemedim. Zamanla önce yürüdüm, sonra koşmaya başladım ve sonunda yeniden şampiyon oldum. Şu an çok mutluyum ve spora devam ediyorum. İlk sakatlandığım anda çok korktum ve spor hayatımın bittiğini düşündüm. Bir daha ringlere dönemeyeceğimi sandım. Doktorlarım, bana 1 yıl ringlere dönmeyeceğimi, dövüşemeyeceğimi söyledi. Ben fizik tedavi sürecimi eksiksiz tamamladım ve ringlere geri döndüm. Ailem de bana her zaman inandı ve hep arkamda durdu. Bana güç verdiler ve bu sporu yapmam için çok destek oldular. Hedefim tekrar dünya ve Avrupa şampiyonu olarak yeniden İstiklal Marşı'mızı okutmak" diye konuştu.

'SPOR CERRAHİSİNDE MULTİDİSİPLİNER BİR YAKLAŞIM GEREKLİDİR'

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Nöroloji ve Ortopedi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İzzet Bingöl ise "Muayene ve görüntüleme sonucunda Mustafa'nın ön çapraz bağı ve menisküsünde kompleks yırtık olduğunu gördük. Bunun cerrahi müdahale gerektirdiğini kendisine anlattık. Ön çapraz bağ yırtığı, menisküs yırtığı ya da her ikisi birlikte herhangi bir milli sporcuda mevcutsa, bu lezyonlara cerrahi müdahale yüzde 100 gereklidir. Aksi halde sporcular spor hayatlarına geri dönememektedirler. Biz de Mustafa'ya cerrahi tedavi önerdik ve bu tedaviyi gerçekleştirdik. Burada önemli olan sadece cerrahi müdahale değildir. Sporcunun disiplini, fiziki kondisyonu, azmi ve sürece uyumu çok önemlidir. Spor cerrahisinde multidisipliner bir yaklaşım gereklidir ve biz bunu hastalarımıza özellikle anlatıyoruz. Bu yaklaşımın içinde planlanan cerrahi müdahale, cerrahiden sonra nekahet döneminin tamamlanması, ardından fizik tedavi ve eklemin güçlendirilmesi yer alır. Güçlendirme süreci devam ederken aynı zamanda sporcunun psikolojisinin de sahaya dönüşe hazır hale getirilmesi gerekir. Sporcunun psikolojisinin tekrar ringlere dönebileceği yönünde desteklenmesi çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

'MUSTAFA SINIRLARI AŞTI'

Cerrahi operasyondan çok kısa süre sonra fizik tedavi sürecinin başladığını anlatan Doç. Dr. Bingöl, "Fizik tedavide normalde 1 ayda almayı beklediğimiz süreci Mustafa'da 2 haftada almaya başladık. Normal şartlarda özellikle ön çapraz bağ ve menisküs yırtığı birlikteyse, antrenmanlara 6'ncı ayda, spora 9'uncu ayda dönüş yapılır ve müsabakalara genellikle 1 yılı aştıktan sonra izin verilir. Ancak Mustafa, bu sınırları aştı. Biz kendisinden daha güzel başarılar ve daha iyi sonuçlar bekliyoruz. Yeniden Avrupa ve dünya şampiyonluğu elde edeceğine inanıyoruz. Spor cerrahisinde cerrahi başarı ne kadar önemliyse, sporcunun gayreti ve azmi de bir o kadar önemlidir. Türk sporcularının azmine alışkınız ancak Mustafa'da bunun çok özel bir örneğini gördük" dedi.