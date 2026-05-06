Mustafa Topaloğlu: Beni yıllardır yanlış anladılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mustafa Topaloğlu: Beni yıllardır yanlış anladılar

Haberin Videosunu İzleyin
Mustafa Topaloğlu: Beni yıllardır yanlış anladılar
06.05.2026 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Mustafa Topaloğlu: Beni yıllardır yanlış anladılar
Haber Videosu

Haberler.com ekranlarında Nur Ertürk’ün konuğu olan Mustafa Topaloğlu, yıllardır kendisiyle özdeşleşen “uzaylı” lakabı, insanların kendisine yönelik bakış açısı ve hayata dair düşüncelerini anlattı. Topaloğlu, “İnsanlar anlamadıkları şeylere tepki veriyor” diyerek yıllardır yanlış anlaşıldığını söyledi.

Haberler.com’da yayınlanan programda Nur Ertürk’ün konuğu olan Mustafa Topaloğlu, hakkında yıllardır yapılan yorumlara ve “uzaylı” imajına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İnsanların farklı düşüncelere karşı ön yargılı yaklaştığını ifade eden Topaloğlu, evren, yaratılış ve insanın düşünce dünyasına dair görüşlerini paylaşırken, sanat hayatıyla ilgili de samimi açıklamalar yaptı. Programda ayrıca eşi Derya Topaloğlu da Mustafa Topaloğlu’yla ilgili düşüncelerini anlattı.

“İNSANLAR ANLAMADIKLARI ŞEYLERE TEPKİ VERİYOR”

Mustafa Topaloğlu, yıllardır kendisiyle özdeşleşen “uzaylı” imajı hakkında konuşurken insanların farklı düşüncelere karşı tepki gösterdiğini söyledi. Topaloğlu, “Anlaşılmamak beni yordu. İnsanlar anlamadıkları şeylere tepki veriyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca dünyanın, evrenin ve kainatın büyük bir bütün olduğunu belirterek insanların yaratılışın anlamı üzerine daha fazla düşünmesi gerektiğini ifade etti.

“İNSANLARIN DÜŞÜNCE SINIRLARINI AÇTIM”

Programda dikkat çeken açıklamalarda bulunan Mustafa Topaloğlu, insanların düşünce dünyasını genişletmeye çalıştığını söyledi. Topaloğlu, “İnsanların özgürlük sınırlarını genişletmek istedim. İnsanlar bana teşekkür etmeli çünkü onların da düşünce sınırlarını açtım” dedi.

“SES İNSANIN İÇİNDE OLDUKÇA SANAT DEVAM EDER”

Sanat hayatıyla ilgili de konuşan Mustafa Topaloğlu, müziğin hayatındaki yerini anlattı. Topaloğlu, “Bu meslek bırakılmıyor. Ses insanın içinde oldukça sanat devam ediyor” diyerek sanatın kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu ifade etti.

“KİMSEYE ZARAR VERMEDİM”

Mustafa Topaloğlu, yıllardır hakkında yapılan yorumlardan dolayı zaman zaman kırıldığını da söyledi. İnsanların kendisini tam olarak anlamadığını ifade eden Topaloğlu, “Ben kimseye zarar vermedim” diyerek dikkat çeken bir çıkış yaptı.

“ALLAH’IN SEVGİSİNİ İNSANLARA HİZMET EDEREK KAZANMAYA ÇALIŞIYORUM”

Programda manevi düşüncelerinden de bahseden Mustafa Topaloğlu, insanlara faydalı olmanın önemine dikkat çekti. Topaloğlu, “Ben Allah’ın sevgisini insanlara hizmet ederek kazanmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

DERYA TOPALOĞLU: “HÂLÂ MUSTAFA’DAN YENİ ŞEYLER ÖĞRENİYORUM”

Programda söz alan Derya Topaloğlu ise Mustafa Topaloğlu’nun farklı bir bakış açısına sahip olduğunu söyledi. “Mustafa’yı gerçekten anlamak isteyen biri onunla oturup sohbet etmeli” diyen Derya Topaloğlu, yıllar geçmesine rağmen hâlâ Mustafa Topaloğlu’ndan yeni şeyler öğrendiğini ifade etti.

Mustafa Topaloğlu, Magazin, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Mustafa Topaloğlu Mustafa Topaloğlu: Beni yıllardır yanlış anladılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı
Otoparkta dehşet anları Otoparkta dehşet anları
Wanda Nara’nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin’de büyük ses getirdi Wanda Nara'nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin'de büyük ses getirdi
Kızılcık Şerbeti’nde sezon finali öncesi yaprak dökümü Kızılcık Şerbeti’nde sezon finali öncesi yaprak dökümü
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Marmaris’te ’kaza’ denilerek kapatılan dosya açıldı 2 kişi cinayetten tutuklandı Marmaris'te 'kaza' denilerek kapatılan dosya açıldı; 2 kişi cinayetten tutuklandı
Görevlinin karısını öldüren şahıs, cinayetten sonra ellerini yıkamış Görevlinin karısını öldüren şahıs, cinayetten sonra ellerini yıkamış
Sinan Engin’den Galatasaray-Antalyaspor maçına ilişkin iddialı tahmin Sinan Engin'den Galatasaray-Antalyaspor maçına ilişkin iddialı tahmin

17:08
Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday oldu
Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday oldu
16:47
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
16:46
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na Serdar Mutta seçildi
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
16:35
TSK’nın gizli ateş gücü ilk kez görücüye çıktı
TSK'nın gizli ateş gücü ilk kez görücüye çıktı
16:24
Şampiyonluk için geliyorlar İşte Aziz Yıldırım’ın listesinden ilk 5 isim
Şampiyonluk için geliyorlar! İşte Aziz Yıldırım'ın listesinden ilk 5 isim
16:15
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
16:10
Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu
Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu
15:43
Mahmut Tuncer’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı
Mahmut Tuncer'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı
15:25
YILDIRIMHAN, İsrail’de büyük panik yarattı Sorulan soru her şeyi özetliyor
YILDIRIMHAN, İsrail'de büyük panik yarattı! Sorulan soru her şeyi özetliyor
14:52
Trump’tan İran’a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak
Trump'tan İran'a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak
14:52
Belediye başkanından görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç
Belediye başkanından görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç
14:41
Fenerbahçe’de bir isim adaylıktan çekildi: Aziz Yıldırım’ı destekleyeceğim
Fenerbahçe'de bir isim adaylıktan çekildi: Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 17:19:07. #7.13#
SON DAKİKA: Mustafa Topaloğlu: Beni yıllardır yanlış anladılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.