Mustafa Topaloğlu: Beni yıllardır yanlış anladılar

Haberler.com’da yayınlanan programda Nur Ertürk’ün konuğu olan Mustafa Topaloğlu, hakkında yıllardır yapılan yorumlara ve “uzaylı” imajına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İnsanların farklı düşüncelere karşı ön yargılı yaklaştığını ifade eden Topaloğlu, evren, yaratılış ve insanın düşünce dünyasına dair görüşlerini paylaşırken, sanat hayatıyla ilgili de samimi açıklamalar yaptı. Programda ayrıca eşi Derya Topaloğlu da Mustafa Topaloğlu’yla ilgili düşüncelerini anlattı.

“İNSANLAR ANLAMADIKLARI ŞEYLERE TEPKİ VERİYOR”

Mustafa Topaloğlu, yıllardır kendisiyle özdeşleşen “uzaylı” imajı hakkında konuşurken insanların farklı düşüncelere karşı tepki gösterdiğini söyledi. Topaloğlu, “Anlaşılmamak beni yordu. İnsanlar anlamadıkları şeylere tepki veriyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca dünyanın, evrenin ve kainatın büyük bir bütün olduğunu belirterek insanların yaratılışın anlamı üzerine daha fazla düşünmesi gerektiğini ifade etti.

“İNSANLARIN DÜŞÜNCE SINIRLARINI AÇTIM”

Programda dikkat çeken açıklamalarda bulunan Mustafa Topaloğlu, insanların düşünce dünyasını genişletmeye çalıştığını söyledi. Topaloğlu, “İnsanların özgürlük sınırlarını genişletmek istedim. İnsanlar bana teşekkür etmeli çünkü onların da düşünce sınırlarını açtım” dedi.

“SES İNSANIN İÇİNDE OLDUKÇA SANAT DEVAM EDER”

Sanat hayatıyla ilgili de konuşan Mustafa Topaloğlu, müziğin hayatındaki yerini anlattı. Topaloğlu, “Bu meslek bırakılmıyor. Ses insanın içinde oldukça sanat devam ediyor” diyerek sanatın kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu ifade etti.

“KİMSEYE ZARAR VERMEDİM”

Mustafa Topaloğlu, yıllardır hakkında yapılan yorumlardan dolayı zaman zaman kırıldığını da söyledi. İnsanların kendisini tam olarak anlamadığını ifade eden Topaloğlu, “Ben kimseye zarar vermedim” diyerek dikkat çeken bir çıkış yaptı.

“ALLAH’IN SEVGİSİNİ İNSANLARA HİZMET EDEREK KAZANMAYA ÇALIŞIYORUM”

Programda manevi düşüncelerinden de bahseden Mustafa Topaloğlu, insanlara faydalı olmanın önemine dikkat çekti. Topaloğlu, “Ben Allah’ın sevgisini insanlara hizmet ederek kazanmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

DERYA TOPALOĞLU: “HÂLÂ MUSTAFA’DAN YENİ ŞEYLER ÖĞRENİYORUM”

Programda söz alan Derya Topaloğlu ise Mustafa Topaloğlu’nun farklı bir bakış açısına sahip olduğunu söyledi. “Mustafa’yı gerçekten anlamak isteyen biri onunla oturup sohbet etmeli” diyen Derya Topaloğlu, yıllar geçmesine rağmen hâlâ Mustafa Topaloğlu’ndan yeni şeyler öğrendiğini ifade etti.