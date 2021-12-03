Mutlu ve sağlıklı kediler için düzenli sağlık kontrolü şart - Son Dakika

Bir mama firmasının, kedi sahiplerinin sağlık konusundaki farkındalığını artırabilmek ve kedilerin daha sık sağlık kontrolünden geçirilmelerini teşvik edebilmek amacıyla her yıl gerçekleştirdiği 'Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün' kampanyası bu yıl da hayata geçirildi. Projeye destek veren İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, Kedim Klinikte adlı proje sayesinde insanlarda hayvan sağlığı farkındalığının daha da arttığını belirtti.

Hayvanlar için daha iyi bir dünya misyonu kapsamında çalışmalarını sürdüren bir mama markası, 'Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün' kampanyası ile evcil hayvan sahiplerini kedileri için düzenli sağlık kontrolleri planlamaya teşvik ediyor, koruyucu hekimlik uygulamalarının önemi konusunda farkındalık yaratmayı ve kedilere yönelik sağlık hizmetlerini iyileştirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda, İstanbul Veteriner Hekimler Odası (İVHO), Kedici Veteriner Hekimler Derneği (KEDVET), Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği (KLİVET), Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği (KHVHD) ve Acil Veteriner Hekimleri Derneği (TuVECCA) iş birliği ile kedilere özel proje gerçekleştirildi. Kedilerin daha sık veteriner hekimine götürülmesi çağrısında bulunan 'Kedim Klinikte' projesi bu yıl, 15 Kasım-15 Aralık tarihlerinde devam edecek.

TÜRKİYE'DE KEDİLER VETERİNER KLİNİĞİNE ÇOK AZ GÖTÜRÜLÜYOR

Toplumda hayvanların bakımı ve sağlığı için sürekli bilinçlendirme çalışmaları yaptıklarını belirten İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, hayvan sahiplerinin kedilerini, köpeklerine göre genellikle daha az veteriner hekimine götürdüğünü belirtti. Türkiye'de kedilerin veteriner hekimlere çok az götürüldüğünü vurgulayan Arslan, projenin bu anlamda farkındalık kazandırmak açısından çok önemli olduğunu, bu sayede birçok kedinin veteriner kliniğine götürüldüğünü söyledi.

'PROJE İLE FARKINDALIK ARTTI'

Bu proje ile kedi sahiplerinin düzenli şekilde veteriner kliniğine gitmesi gerektiğini anladıklarını söyleyen Prof. Dr. Murat Arslan, 'Önceden veteriner hekimler olarak hayvan sağlığı, bakımı, sahiplenilmesi ve hayvanlarını veteriner hekimlere götürülmesi konularında kişileri biz bilinçlendirmeye çalışıyorduk. Ama kedisi olan kişiler, 'nasıl olsa kediler çok fazla dışarı çıkmıyor' diye düşünerek bilinçlendirmemize mesafeli duruyorlardı. Bu proje ile mesafe de yıkılmış oldu. Hayvan sahiplerinin farkındalığı arttı. Ayrıca artık insanlar veteriner hekimlere danışıp çeşitli konularda bilinçlenmek istiyorlar? şeklinde konuştu.

'ARTIK ERKEN TEDAVİ EDİLİYORLAR'

Artık kedilerin de daha sık veteriner hekimlere götürüldüğünü belirten Prof. Dr. Murat Arslan, bu sayede kedilerin aşılama programlarının düzenli olmaya başladığını ve varsa hastalıklarının hemen tespit edilebilip tedavi edilebildiklerini söyledi. Projenin insanlarda merak uyandırdığını ifade eden Arslan, 'Sosyal medyada farkındalık oluştu. İnsanlar bunu keşfetmeye, araştırmaya başladılar. Bunun sonucunda ise daha bilinçli ve sorumlu bir hayvan sahipliği anlayışı oluşmaya başladı' açıklamasını yaptı.

'AVRUPA'YA GÖRE ÇOK GERİDEYDİK'

Hayvan sahiplenme oranının geçmişe göre arttığının altını çizen Prof. Dr. Murat Arslan, 'Özellikle pandemide, evlerinde yalnız kalan kişiler hayvan sahiplendi. Türkiye'yi, hayvan sayısı bakımından diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladığımızda oldukça gerilerdeydik. Şu anda, bu oranın da yükseldiğini görüyoruz. Bu sektörde uygulanan aşı ve tüketilen mama miktarının arttığını görüyoruz. Yani bu vesileyle hayvan sayısının da arttığını söyleyebiliriz' dedi.

'SOSYAL YÖNÜ DE KUVVETLİ'

Projenin sosyal yönünün de çok büyük olduğuna değinen Arslan şunları söyledi:

'Kampanya kapsamında sokaklarda ve bakımevlerinde yaşayan hayvanlar için de #kedimklinikte etiketiyle yapılan her paylaşım karşılığında mama yardımı yapılıyor. Bu anlamda da proje çok önemlidir.'