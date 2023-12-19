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Naci Görür'den Gümüşhane'yi 22 saat arayla vuran depremlerle ilgili açıklama: Küçük ama stres yükleyebilir - Son Dakika
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Naci Görür'den Gümüşhane'yi 22 saat arayla vuran depremlerle ilgili açıklama: Küçük ama stres yükleyebilir

Önceki gün 4,3 büyüklüğünde depremin vurduğu Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi dün akşam saatlerinde ise 4,1 büyüklüğündeki ikinci bir depremle sarsıldı. Çevre illerde de büyük paniğe neden olan depremle ilgili değerlendirmede bulunan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, ''Depremler küçük ama Erzincan - Bingöl arasında deprem beklediğimiz Yedisu Fayına belirli ölçüde stres yükleyebilir'' ifadelerini kullandı.

19.12.2023 - 09:35,  Güncelleme: 09:47
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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde önceki gün saat 01.15'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. 22 saat sonra merkez üssü yine Kelkit olan ikinci bir deprem daha oldu. İkinci depremin büyüklüğü 4,1 olarak ölçüldü. Sarsıntılar Kelkit'in yanı sıra Gümüşhane kent merkezi, Bayburt ve Trabzon'dan da hissedildi.

GÜMÜŞHANE VALİSİ: HERHANGİ BİR OLUMSUZ İHBAR YOK

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, kendilerine ulaşan herhangi bir olumsuz ihbarın bulunmadığını açıkladı. AFAD ekipleri de kent genelinde hasar olup olmadığına yönelik kontrollerini sürdürürken yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Gümüşhane'deki depremle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"DEPREMLER KÜÇÜK AMA STRES YÜKLEYEBİLİR"

Görür, paylaşımında şunları kaydetti; "Arkadaşlarım Gümüşhane'de olan depremleri merak ediyorlar. Biri dün gece öbürü bu akşam oldu. Dün olanı Yeşilyurt-Kelkit'te (4,3), bu akşamki ise Cemalli-Kelkit'te oldu (4,0). Her iki deprem de Kuzey Anadolu Fayından Yeşilyurt - Olur arasında uzanan Dumanlı Fay Zonu içerisinde. Depremler küçük ama Erzincan - Bingöl arasında deprem beklediğimiz Yedisu Fayına belirli ölçüde stres yükleyebilir, sevgiyle."

Naci Görür'den Gümüşhane'yi 22 saat arayla vuran depremlerle ilgili açıklama: Küçük ama stres yükleyebilir
Naci Görür\'den Gümüşhane\'yi 22 saat arayla vuran depremlerle ilgili açıklama: Küçük ama stres yükleyebilir
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