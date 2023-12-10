 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Naci Görür, tek tek ilçeleri sayarak uyardı: İstanbul'da deprem olasılığı yüzde 47 - Son Dakika
Üye Girişi

Naci Görür, tek tek ilçeleri sayarak uyardı: İstanbul'da deprem olasılığı yüzde 47

Bursa'nın Gemlik ilçesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen 5,1 ve 4,5 büyüklüğündeki depremler olası İstanbul depremini yeniden gündeme getirdi. Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da deprem olasılığının yüzde 47 olduğunu belirterek, "Şimdi bu gerçekten çok büyük bir olasılık. Yazı tura bile atsanız yüzde 50 şansla atıyorsunuz." dedi. Görür, Zeytinburnu, Büyükçekmece, Küçükçekmece çevreleri ve onun denize yakın olan bölgelerinin megakentteki en tehlikeli yerler olduğunu söyledi.

10.12.2023 - 20:09,  Güncelleme: 20:14
Abone Ol

İstanbul'da deprem olasılığının yüzde 47'ye yükseldiğini söyleyen Prof. Dr. Naci Görür, "Şimdi bu gerçekten çok büyük bir olasılık. Yazı tura bile atsanız yüzde 50 şansla atıyorsunuz." ifadelerini kullandı. Görür, Zeytinburnu, Büyükçekmece, Küçükçekmece çevreleri ve onun denize yakın olan bölgelerinin megakentteki en tehlikeli yerler olduğunu belirtti.

GÖRÜR'DEN OLASI İSTANBUL DEPREMİ AÇIKLAMASI

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, olası İstanbul depremiyle ilgili açıklamalarda bulundu. CNN Türk'te Cüneyt Özdemir'e konuşan Görür, olası İstanbul depreminin yaşanma olasılığının yüzde 47'ye yükseldiğini belirtti. Görür, şunları söyledi: "Bu depremin olma periyodu hakkında yapılan ciddi araştırmalar var. Bunlardan biri de ABD'li bir araştırıcının yapmış olduğu çalışma. Bu uluslararası dergilerde yayınlandı. Onun söylemine göre 99 depremlerinden sonra Marmara'da 7'den büyük bir depremin olma olasılığı yüzde 64 denildi.

Naci Görür, tek tek ilçeleri sayarak uyardı: İstanbul'da deprem olasılığı yüzde 47'ye yükseldi
Prof. Dr. Naci Görür

"İSTANBUL'DA DEPREM BEKLEME OLASILIĞI YÜZDE 47"

Birkaç ay önce bu çalışmanın revizyonu yapıldı ve deprem bekleme olasılığımızı yüzde 47 olarak ifade edildiğini gördük. Şimdi bu gerçekten çok büyük bir olasılık. Yazı tura bile atsanız yüzde 50 şansla atıyorsunuz. yüzde 47 gerçekten büyük bir rakam. Bu da gösteriyor ki deprem konusunda öyle bizi rahat tutacak, sakinleştirecek zaman itibarıyla bir durum yok. Her an İstanbul'da bir deprem olabilir."

"AVRUPA YAKASI, ASYA YAKASI'NA GÖRE ÇOK DAHA RİSKLİ"

İstanbul'daki en tehlikeli ilçeleri sıralayan Görür, Avrupa Yakası'na dikkat çekti. Görür, şu şekilde konuştu: "İstanbul'da yapılan deprem harita çalışmaları var. Şöyle bir genelleme yapılabilir. İstanbul'un Avrupa Yakası, Asya Yakasına göre deprem açısından çok daha riskli. Bunun başlıca nedeni Avrupa yakasındaki zeminin özellikleri. Hem buradaki zemin çürük hem de bu zemin deprem dalgaları girdiği zaman, zeminin dinamik davranışları daha tahripkar, daha yıkıcı.

EN TEHLİKELİ İLÇELERİ SIRALADI

Depremin şiddeti de görece olarak Avrupa yakasında daha fazla, Asya Yakası'nda nispeten daha az. Özellikle Avrupa Yakası'nda kıyı kesimleri, kıyıdan ilk 10 metre içeriğe girecek şeklinde olacak bant bölümünde depremin şiddeti 9'u buluyor. Bu da büyük bir şiddet. Yani en dayanıklı, çok iyi yapılmış binaların bile tahrip olacağı bir deprem şiddeti. O yüzden özellikle Avrupa Yakası'nda yer alan bölgeler, yani Zeytinburnu'ndan Haliç'ten tutun Silivri bölgesine kadar olan alan (Büyükçekmece, Küçükçekmece çevreleri ve onun denize yakın olan bölgeleri) buralar gerçekten depremde görece daha ciddi etkilenecek yerler."

Naci Görür, tek tek ilçeleri sayarak uyardı: İstanbul\'da deprem olasılığı yüzde 47
YORUMLAR

Naci Görür, İstanbul, Deprem, Bursa, Doğal Afetler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Doğal Afetler Naci Görür, tek tek ilçeleri sayarak uyardı: İstanbul'da deprem olasılığı yüzde 47 - Son Dakika


20:51
İsrail, Husiler'i tehdit: Dünya bu sorunla ilgilenmezse biz askeri olarak önlem alacağız İsrail, Husiler'i tehdit: Dünya bu sorunla ilgilenmezse biz askeri olarak önlem alacağız
20:36
Esenyurt'ta annesini döven şahıs komşuları tarafından dövüldü Esenyurt'ta annesini döven şahıs komşuları tarafından dövüldü
20:18
Adıyaman'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı Adıyaman'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı
20:09
Eşini ve kayınbiraderini silahla öldürüp canına kıydı Eşini ve kayınbiraderini silahla öldürüp canına kıydı
19:10
Murat Bardakçı'dan, ''Filistinliler toprak sattı'' diyen Ortaylı ve Şengör'e tepki: Söyledikleri hikaye Murat Bardakçı'dan, ''Filistinliler toprak sattı'' diyen Ortaylı ve Şengör'e tepki: Söyledikleri hikaye
18:17
Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın ilk toplantısını gerçekleştirecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın ilk toplantısını gerçekleştirecek
17:43
Fenerbahçe'ye Rade Krunic transferinde rakip çıktı Fenerbahçe'ye Rade Krunic transferinde rakip çıktı
17:23
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı trafik kazasıyla ilgili olarak ilk değerlendirmeyi yapan polisler hakkında soruşturma Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı trafik kazasıyla ilgili olarak ilk değerlendirmeyi yapan polisler hakkında soruşturma

Son Dakika
20:51 İsrail, Husiler'i tehdit: Dünya bu sorunla ilgilenmezse biz askeri olarak önlem alacağız
20:18 Adıyaman'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı
20:09 Eşini ve kayınbiraderini silahla öldürüp canına kıydı
19:10 Murat Bardakçı'dan, ''Filistinliler toprak sattı'' diyen Ortaylı ve Şengör'e tepki: Söyledikleri hikaye
18:17 Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın ilk toplantısını gerçekleştirecek
17:43 Fenerbahçe'ye Rade Krunic transferinde rakip çıktı
17:23 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı trafik kazasıyla ilgili olarak ilk değerlendirmeyi yapan polisler hakkında soruşturma
17:17 Filistinlilerin çıplak halde esir alınmasına İsrail'den skandal savunma! Adeta dalga geçtiler
17:11 Ünlü oryantal Didem Kınalı'nın sokak ortasında 70 bin liralık telefonu çalındı
17:10 Netanyahu: KKTC'de İran'ın İsraillilere ve Yahudilere yönelik suikast girişimini engelledik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2023 21:23:16. #1.12#
SON DAKİKA: Naci Görür, tek tek ilçeleri sayarak uyardı: İstanbul'da deprem olasılığı yüzde 47 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement