Narlıdere'nin dönüşüm projesine Bakanlık onayı! - Son Dakika

Başkan Ali Engin " Narlıdere'nin en büyük hayali gerçek oldu! Uzlaşı ve ortak akılla, kimseyi mağdur etmeden Türkiye'ye örnek bir kentsel dönüşüm projesini hayata geçireceğiz" dedi.

BAKAN KURUM ONAYLADI

Narlıdere Belediyesi tarafından sürdürülen ve Çatalkaya, Narlı, Atatürk ile 2. İnönü mahallelerini kapsayan kentsel dönüşüm projelerinde beklenen haber Ankara'dan geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, belediye tarafından hazırlanan imar planlarını resmen onayladı. Kararın yürürlüğe girmesinin ve resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından, uygulama imar planları yapılacak.

15 BİN KİŞİYİ DOĞRUDAN İLGİLENDİRİYOR

Narlıdere'nin kentsel dönüşüm projesi; kapsadığı 43 hektarlık alanla, İzmir'in en büyük dönüşüm projesi olacak ve yaklaşık 15 bin kişiyi doğrudan ilgilendirecek. Proje; son yıllarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Riskli Alan ilan ettikten sonra, yetkiyi ilçe belediyesine devredip onayladığı ilk proje olarak hayata geçecek!

"TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAĞIZ"

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin "Narlıdere'nin en büyük hayali olan kentsel dönüşüm projesi onayladı. İzmir'in en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birini Narlıdere'de hayata geçirebilmek için artık gün sayıyoruz! Şehri betonlaştırmadan, kimseyi yerinden etmeden ve mağdur etmeden, sosyal donatı alanlarıyla modern ve Türkiye'ye örnek bir projeyi hayata geçireceğiz. Uzlaşı ve ortak akılla, adalet- eşitlik ve şeffaflık ilkeleriyle çalışacağız. Emek veren, çaba gösteren herkese teşekkür ediyorum" dedi.