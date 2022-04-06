NATO dışişleri bakanları Brüksel'de Ukrayna ana gündemiyle toplanıyor - Son Dakika
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NATO dışişleri bakanları Brüksel'de Ukrayna ana gündemiyle toplanıyor

06.04.2022 13:27
NATO dışişleri bakanları Brüksel'de Ukrayna ana gündemiyle toplanıyor

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelerek öncelikli olarak Ukrayna'daki son gelişmeleri ele alacak.

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelerek öncelikli olarak Ukrayna'daki son gelişmeleri ele alacak.

İki gün sürecek toplantı, TSİ 19.00 civarında NATO'nun Brüksel'deki ana karargahında başlayacak.

Toplantının açılışını, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ortak açıklamalarıyla yapacak.

Ardından bakanlar akşam yemeğine geçecek. Oturumlar yarın da devam edecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantı vesilesiyle bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de yapacak.

Gündem

Stoltenberg, dün yaptığı açıklamada, dışişleri bakanlarının Ukrayna'daki son gelişmeleri ele alacağını ifade etmişti.

Bakanların Ukrayna'ya kimyasal ve biyolojik saldırı tehdidine karşı yardım, koruyucu ekipman, tanksavar silahlar, hava savunma sistemleri ve diğer teçhizatın sağlanması konusunu görüşeceklerini belirten Stoltenberg, toplantıya Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın yanı sıra Avustralya, Finlandiya, Gürcistan, Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda ve İsveç dışişleri bakanlarının da çağrıldığını bildirmişti.

Stoltenberg, bakanların, Rusya'nın saldırgan eylemlerinin sonuçlarını ve Moskova ile kurulacak gelecekteki ilişkiyi de ele alacağını belirtmişti.

Bakanların ayrıca haziranda Madrid'de yapılacak zirveye kadar NATO'nun bir sonraki "Stratejik Konseptini" geliştirme çalışmalarını tartışacaklarını aktaran Stoltenberg, Çin'in küresel sahnede artan etkisinin ve zorlayıcı politikalarının, iklim değişikliğinin, terörizm ve ortaya çıkan yıkıcı teknolojilerin de söz konusu "konsepte" dahil edileceğini kaydetmişti.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika, Ukrayna, Brüksel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NATO dışişleri bakanları Brüksel'de Ukrayna ana gündemiyle toplanıyor - Son Dakika


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