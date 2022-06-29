NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, yeni stratejik konseptin kabul edildiğini açıkladı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, yeni stratejik konseptin kabul edildiğini açıkladı Açıklaması

29.06.2022 16:53
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, yeni stratejik konseptin kabul edildiğini açıkladı Açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İspanya'nın başkenti Madrid'de devam eden 32. NATO Zirvesi'nde yeni stratejik konseptin kabul edildiğini açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İspanya'nın başkenti Madrid'de devam eden 32. NATO Zirvesi'nde yeni stratejik konseptin kabul edildiğini açıkladı.

Basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, " Rusya, 2010'daki stratejik konseptte dış ortak iken şimdi direkt tehdit olarak tanımlanıyor." dedi.

Madrid Stratejik Konsepti'nin Avrupa'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü döneminde kabul edildiğini vurgulayan Stoltenberg, "Rusya, Avrupa'da barışı yıktı. NATO olarak doğu kanadımızdaki mevcudiyetimizi güçlendireceğiz ve birliklerimizi önceden belirlenmiş birimler ve yeni kapasitelere dönüştüreceğiz." şeklinde konuştu.

Yeni stratejik konseptin Rusya'nın artık daha ciddi ve direkt bir tehdit olduğunu açık bir şekilde ortaya koyduğunu kaydeden NATO Genel Sekreteri, "NATO, Soğuk Savaş döneminden bu yana ilk defa bu tip bir plan kabul ediyor. Bu, güvenlik açısından bir dönüm noktasıdır. 2010'da Lizbon'da kabul edilen stratejik konseptten çok daha farklı." dedi.

"Liderler Ukrayna'ya çok güçlü bir destek mesajı gönderdiler. Ukrayna'ya daha fazla askeri malzeme, silah ve ağır silah gönderilecek." diyen Stoltenberg, "NATO'nun Ukrayna'ya ekonomik ve askeri yardımlarının devam edeceğini, güçlü ve bağımsız bir Ukrayna'ya olan desteklerini bu şekilde gösterdiklerini" söyledi.

Stoltenberg, Almanya, Norveç gibi bazı ülkelerin Ukrayna'ya yeni askeri malzeme ve silah göndereceğini açıkladığını, diğer ülkelerin de benzer kararlar alacaklarını ifade etti.

NATO Genel Sekreteri, "Uzun bir savaş için hazırlıklı olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik başvurularına ilişkin endişeleri olan Türkiye'nin dün bu ülkelerle birlikte imzaladığı üçlü muhtıraya da atıfta bulunan Stoltenberg, "Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO için iyi bir anlaşma. Çabalarından dolayı teşekkür ediyorum. Tüm müttefiklerimizi savunmaya hazırız. Buna Finlandiya ve İsveç de dahil." açıklamasında bulundu.

Stoltenberg, "NATO'nun kapılarının açık olmaya devam ettiğini" vurguladı.

YORUMLAR
500
NATO Liderler Zirvesi'ni yaklaşık 2 bin gazeteci takip ediyor NATO Liderler Zirvesi'ni yaklaşık 2 bin gazeteci takip ediyor Stoltenberg: Ukrayna, ne kadar sürerse sürsün bize güvenebilir Stoltenberg: Ukrayna, ne kadar sürerse sürsün bize güvenebilir
Kaynak: AA

Jens Stoltenberg, İspanya, Ukrayna, Madrid, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, yeni stratejik konseptin kabul edildiğini açıkladı Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:48 Teknik direktör Hikmet Karaman'a "beyinsiz" diyen şahsın 2 yıla kadar hapsi isteniyor
16:46 "Aysun Kayacı'nın son hali" başlıklarıyla paylaşılan fotoğrafın aslı başka çıktı
16:37 İş adamı Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi! 68 yaşındaki Ağaoğlu, hastaneye kaldırıldı
16:08 NATO: İsveç ve Finlandiya'yı ittifaka davet etme kararı aldık
16:05 Boğazından bıçaklanarak ağır yaralanan sarraf, 110 günlük hayatta kalma mücadelesini kaybetti!
15:48 Galatasaray'ı ileri taşıyacak girişimler! Kuveyt markası Aslan'a iyi gelecek
15:47 Küçük Elif'in cenazesi toprağa verildi! Acılı baba: Benim babişkom geri gelmeyecek
15:37 Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması: Ocak ayında güzel bir zam yaptık ama maalesef bu zam 3 ayda enflasyonla eridi, bitti
15:17 Andres İniesta'nın takımı 3 ayda 3 teknik direktör değişikliği yaptı
15:09 8 yıldır kanserle mücadele eden ünlü sunucu Deborah James yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 17:08:13. #1.13#
SON DAKİKA: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, yeni stratejik konseptin kabul edildiğini açıkladı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement