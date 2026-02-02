Neşe\'nin Azmi: Deprem Sonrası Başarı Hikayesi

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde Hatay'da evleri yıkılan, annesini kaybedip, babası ve 2 kardeşiyle enkazdan yaralı çıkarılan Neşe Sağlam (10), annesinin kendisi için kurduğu 'doktor olma' hayalini gerçekleştirmek amacıyla eğitimine dört elle sarıldı. 5'inci sınıf öğrencisi olan Neşe Sağlam, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk dönemini okul birincisi olarak tamamladı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Neşe Sağlam'ın, ailesiyle oturduğu 5 katlı Edip Çağan apartmanı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkıldı. Neşe, ağabeyi Ahmet (14), kardeşi Emir (7) ve babası Mesut Sağlam (47), yaralı kurtarılırken, annesi Hilal Sağlam (32) hayatını kaybetti. Elektrik teknikeri Mesut Sağlam, deprem sonrası Hatay'da çocuklarıyla yaşamaya devam etti. Mesut Sağlam'ın en büyük destekçisi, Madenli Ortaokulu'nda eğitimine devam eden kızı Neşe oldu. Neşe, annesinin kendisi için kurduğu 'doktor olma' hayalini gerçekleştirmek amacıyla eğitimine odaklanıp, dört elle derslerine sarıldı. Türk Eğitim Derneği'nin afet bursundan da yararlanan Neşe, Madenli Ortaokulu'nda 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk dönemini okul birincisi olarak tamamladı.

'ANNEM DOKTOR OLMAMI İSTEMİŞTİ'

5'inci sınıf öğrencisi Neşe Sağlam, "Annem küçükken doktor olmamı istemişti. Ben de bu mesleğin bana uygun olduğunu düşünüyorum. Gelecekte çocuk doktoru olmak istiyorum. Çocuk doktoru olduktan sonra da Türk Eğitim Derneği'ne destekçi olmak istiyorum; çünkü onlar bana çok destek oldular. Kıyafet ve ders kitapları gibi ihtiyaçlarımda yardımcı oldular. Ben de büyüyünce onlara destek olmak istiyorum. Okulda birinci olmak için en önemli şey ders çalışmak; çünkü ders çalışmadığımız zaman başarılı olamıyoruz. Her zaman bir motive kaynağımızın olması gerek. Okuldan sonra derslerimizi bir kez bile tekrar etsek yeterli" dedi.

Neşe Sağlam, ders çalışmak dışında kendisini motive eden şeylerden birinin de yazı yazmak olduğunu söyleyerek, "Bir kitap yazıyorum. İçimdekileri dökmek için yazmaya karar verdim. Kitabımın adı 'Değer'; konusu ise bir insanın değeri. Bir insanın değerini hayattayken bazen anlayamayabiliyoruz, o insan gittiğinde anlıyoruz" diye konuştu.

'EN BÜYÜK DESTEK NEŞE'DEN'

Depremden sonra sağ bacağına platin takılan Mesut Sağlam, yaşadıkları kayıplara kızı Neşe'den aldıkları güçle dayanabildiklerini söyledi. Mesut Sağlam, "2023 depreminden sonra kızım Neşe ve 2 oğlumla beraber enkazdan çıkarıldık. Bizi hayata tutunduran en büyük destek Neşe'den geldi. Kızımın başarısı annesine olan sevgisinden kaynaklanıyor. Annesi onun okumasını, çocuk doktoru olmasını çok istiyordu. Neşe de annesinin kaybından sonra bunu hedefledi. Annesine olan sevgisini bu şekilde göstermek istedi. Neşe'nin başarısı bana manevi yönden en büyük destek. Kızım enkazdan çıkıldığı zaman bile çok güçlüydü. Bir baba olarak bu durum benim için çok gurur verici. Neşe'nin bu başarısı beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.

'EŞİMİN SON SÖZÜ ÇOCUKLARIM OLDU'

Mesut Sağlam, enkazdan 1,5 saat sonra çocuklarıyla kurtarıldıklarını, ancak eşini kaybettiğini anlatarak, "Çıktığımızda eşim kucağımda vefat etmişti. En son sözü de 'çocuklarım' oldu. Deprem akşamı bizim evlilik yıl dönümümüzdü. O gün eşim ve çocuklarla beraber yemeğe çıkmıştık. Sabah uyandığımızda her şeyimizi kaybetmiştik; ama en büyük kaybım eşimin kucağımda son sözlerinde 'çocuklarım' diyerek vefat etmesiydi. Tüm bunlara rağmen bir şekilde hayata tutunmaya çalışıyoruz. Korkularımız devam ediyor. Hala o gece yaşadığımız tedirginliği yaşıyoruz. Çocuklarım ve ben apartmanlara ve yüksek katlı binalara giremiyoruz; ama bu süreçte Neşe hem bana hem de kardeşlerine çok destek oluyor. İleriye dönük en güzel yorumları hep Neşe'den alıyoruz. Geçmişte yaşadıklarımız tabii ki unutulmayacak, hep aklımızda kalacak. Bazen üzüleceğiz, bazen ağlayacağız; ama kızım Neşe her zaman 'Eğer hayattaysak ve yaşıyorsak bu mücadelenin içindeysek ileriye bakarak bir şekilde mutlu olmaya çalışacağız.' Neşe'nin başarısı da hep bu ileriye yönelik konuşmalarından geliyor" dedi.