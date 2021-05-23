Nesli tehdit altında olan o tür tarım arazilerine girdiği için öldürülüyor - Son Dakika

Nesli tehdit altında olan o tür tarım arazilerine girdiği için öldürülüyor

23.05.2021 13:18

Nesli tehdit altında olan o tür tarım arazilerine girdiği için öldürülüyor Boz ayıları hobi amaçlı öldürüp, kürkünü ve yağını kullanıyorlar Hayvanat Bahçesi Baş Bakıcısı Kaya: "Önümüzdeki 20-30 yıl birçok tür için sıkıntılı geçecek" Boz ayıların nesilleri, insanların onları kaçak...

Nesli tehdit altında olan o tür tarım arazilerine girdiği için öldürülüyor

Boz ayıları hobi amaçlı öldürüp, kürkünü ve yağını kullanıyorlar

Hayvanat Bahçesi Baş Bakıcısı Kaya:

"Önümüzdeki 20-30 yıl birçok tür için sıkıntılı geçecek"

KOCAELİ - Boz ayıların nesilleri, insanların onları kaçak yollarla avlamaları sebebiyle tehdit altında bulunuyor. Türkiye'de boz ayıların hem hobi amaçlı hem de tarım arazilerine girdiği gerekçesiyle öldürüldüğünü söyleyen Hayvanat Bahçesi Sorumlusu Mesut Kaya, insanlar ekolojik sistemi bozmaya devam ederse 20-30 yıl sonra birçok hayvan türünün neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

Boz ayılar, kuzey yarımkürenin hemen hemen her bölgesinde görülebilen yaygın ayı türleri arasında yer alıyor. Buna rağmen boz ayıların nesilleri son yıllarda tehdit altında bulunuyor. Besin yelpazesi oldukça geniş olan boz ayılar, dünyada ve Türkiye'de de yiyecek bulabilmek için tarım arazilerine giriyor. Ayıların tarlalarına ve hayvanlarına zarar vermelerinden çekinen insanlar ise yasak olmasına rağmen boz ayıları öldürüyor. Dünyanın çoğu bölgesinde de bazı insanlar boz ayıları kürkleri ve yağlarını alabilmek için hobi amaçlı avlıyor. Bu durum da boz ayıların nesillerini ciddi derecede tehdit altına sokuyor.

"Boz ayıların besin yelpazesi çok geniş"

Boz ayıların "ayıgiller" familyasının en yaygın türü olduğunu söyleyen Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi Baş Bakıcısı Mesut Kaya, bu türün kuzey yarımkürenin hemen hemen her yerinde görülebildiğini söyledi. Kaya, "Asya kıtasında, Amerika kıtasında, Avrupa kıtasının yine kuzey kesimlerinde görülen bir hayvan. Ayılar aslında çok iştahlı hayvanlardır. Doğada da, burada da besin yelpazesi çok geniş. Kırmızı etten tutun balığa kadar, meyve, sebze, bal, reçel, böcekler, küçük memeliler, hatta büyük memeliler, çok aç kaldığı zaman büyük hayvanları da avlayabiliyor, çok geniş bir yiyecek yelpazesine sahip. Parkımızda genellikle sebze, meyve ağırlıklı beslenmelerini sağlıyoruz. Fazla et yüklemesi hayvanın çok faydasına bir şey değil, aşırı derecede kilo almasına, obez olmasına sebep olabilir. O yüzden mümkün olduğunca sağlıklı bir şekilde beslemeye çalışıyoruz. Belli rutin aralıklarda et, balık veriyoruz. Bunun yanında zenginleştirme dediğimiz, ceviz, çerez, fıstık tarzı yiyeceklerle besliyoruz. Biz de doğadaki gibi mümkün olduğunca geniş bir yem yelpazesi sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

"Tarlalara zarar verdikleri için öldürülüyorlar"

Ayı nesillerinin tehdit altında olmasının en önemli sebebinin doğal sebepler değil, insanlar olduğunu vurgulayan Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Bu hayvanlar insanlar tarafından maalesef avlanmakta ve yaşam alanları tahrip edilmekte. Kuzey ormanlarının hem Asya kıtasında, hem Amerika kıtasında Kanada'da ormanların tahrip edilmesi sebebiyle yaşam alanlarının da kısıtlanması maalesef nesillerini tehdit altına sokmuş durumda. Ülkemizde de görülen bir tür. Karadeniz kıyıları, iç Karadeniz illerinde ve İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde, yine Kars, Ardahan bölgelerinde görülmekte. Ülkemizde de maalesef kaçak avlanma var. Tabii ilaç yapımında kullanılan yağlarından bahsediliyor, postlarının değerli olduğundan bahsediliyor fakat ülkemizde tamamen hobi amaçlı öldüren insanlar var. Bunların yanında da tarım alanlarına zarar verdiği için, tarlalara zarar verdiği için, arıcılık yapılan bölgelerde arılara zarar verdiği için, insanların hayvanlarına zarar verdikleri için öldürülüyorlar. Fakat bunu engellemek bizim elimizde. Önlemleri biz sıkılaştırırsak daha iyi olacak. Hayvanları öldürmek yerine alacağımız önlemleri sıkılaştırarak, devletten de destek alıp bunun önüne geçebiliriz"

"Bu hayvanlar çipleniyor ve takipleri sağlanıyor"

Bu hayvanları avlamanın Türkiye'de de, dünyada da yasak olduğunun altını çizen Kaya, "Koruma altında olan bir tür. Çok ciddi cezalar var, ciddi yaptırımlar var ama tespit etmek de çok güç. Aslında ülkemizde bununla ilgili çok güzel bir çalışma var, birkaç yıldır çok sıkı bir şekilde çalışılıyor. Doğa korumacılar; bu hayvanların hepsini kimliklendiriyor. Pilot bölge olarak da Doğu Karadeniz ve Kars, Ardahan bölgesi seçilmiş durumda. Bu hayvanlar çipleniyor ve bu çiplerle takipleri sağlanıyor. Dönem dönem bunlar yakalanıp boyları, ağırlıkları, gelişimleri yeniden kontrol ediliyor ve hayatta olup olmadıkları yine aynı şekilde kontrol edilmiş oluyor" şeklinde konuştu.

"Önümüzdeki 20-30 yıl birçok tür için sıkıntılı geçecek"

Bazı insanların doğada yaşayan diğer canlıların yaşam alanlarını gasp etmekten çok büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Kaya, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu gezegen sadece bizimmiş gibi yaşadığımız için maalesef bu hayvanları mağdur ediyoruz ve onların yaşam özgürlüklerini ellerinden alıyoruz. Çok ciddi bir problem bu. Bu şekilde devam ederse, ekolojik sistemi bu şekilde tahrip etmeye devam edersek sadece ayılar mağdur olmayacak. Aslında bu bir zincirleme reaksiyon. Bütün hepsi birbirine bağlı. Bu reaksiyonu biz başlattığımız için, önümüzdeki 20-30 yıl sadece ayılar için değil, birçok tür için çok sıkıntılı geçecek. Bu sebepten dolayı bütün hepsiyle ilgili çok ciddi çalışmalar var. Bütün dünyada özellikle nesli tükenmekte olan hayvanların korunmasıyla ilgili çok ciddi çalışmalar var. Biz de Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi olarak bu çalışmalara maddi, manevi olarak her türlü desteği göstermeye çalışıyoruz."

Nesli tehdit altında olan o tür tarım arazilerine girdiği için öldürülüyor
Nesli tehdit altında olan o tür tarım arazilerine girdiği için öldürülüyor
Nesli tehdit altında olan o tür tarım arazilerine girdiği için öldürülüyor
Nesli tehdit altında olan o tür tarım arazilerine girdiği için öldürülüyor

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi, Hayvanat Bahçesi, Türkiye, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nesli tehdit altında olan o tür tarım arazilerine girdiği için öldürülüyor - Son Dakika


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