Nevşehir'de düzenlenen 2. Lig Üniversitelerarası Hentbol şampiyonası sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Nevşehir'de düzenlenen 2. Lig Üniversitelerarası Hentbol şampiyonası sona erdi - Son Dakika Spor

Nevşehir'de düzenlenen 2. Lig Üniversitelerarası Hentbol şampiyonası sona erdi

6 saat önce

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TUSF) tarafından organize edilen ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen "2. Lig Üniversitelerarası Hentbol Şampiyonası" sona erdi.

Nevşehir'de düzenlenen 2. Lig Üniversitelerarası Hentbol şampiyonası sona erdi, System.String[]

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TUSF) tarafından organize edilen ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen "2. Lig Üniversitelerarası Hentbol Şampiyonası" sona erdi. Şampiyonada Kastamonu Üniversitesi Erkek Hentbol Takımı, bayanlarda ise Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bayan Hentbol Takımı birinci oldu.


TUSF tarafından organize edilen ve 17-21 Aralık 2019 tarihlerinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Merkezinde gerçekleştirilen şampiyonada erkeklerde; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Batman Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi hentbol takımları, bayanlarda ise; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi mücadele etti.


Karşılaşmalar sonunda Erkekler A Grubunda: Kastamonu Üniversitesi birinci, Rize Üniversitesi ikinci ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Erkek Hentbol Takımı ise üçüncü, bayanlar da Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi birinci, Gümüşhane Üniversitesi ikinci ve Kilis Üniversitesi üçüncü oldu.


Dereceye giren takımlara kupalarını takdim eden Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Nevşehir İl Temsilcisi Doç. Dr. Özden Taşğın, centilmenlik içerisinde geçen karşılaşmalarda mücadele eden bütün takım sporcularına ve yöneticilerine teşekkür etti.


NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı da, böyle önemli bir şampiyonanın NEVÜ ev sahipliğinde Nevşehir'de gerçekleştirilmesine vesile olan Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu başta olmak üzere ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Rektör Bağlı ayrıca karşılaşmaya katılan bütün takım ve yöneticilerine teşekkür ederek dereceye giren takımları tebrik etti. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:12 Kaynak: İHA
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