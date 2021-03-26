Nevşehir Turist Rehberleri Odası üyeleri Yozgat'ı tanıtacak - Son Dakika

Nevşehir Turist Rehberleri Odası üyeleri Yozgat'ı tanıtacak

26.03.2021 16:33

Nevşehir Turist Rehberleri Odası, üyelerinin katılımıyla "Antik Hitit Rotası" güzergahında bulunan Yozgat'a tanıtım gezisi düzenledi.

Nevşehir Turist Rehberleri Odası, üyelerinin katılımıyla "Antik Hitit Rotası" güzergahında bulunan Yozgat'a tanıtım gezisi düzenledi.

Sorgun Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyonda, Hattuşaş ve Alacahöyük gezisinin ardından Yozgat'a gelen 50 kişilik rehber grubu, kentin tarihi ve turistik alanlarını gezdi.

Rehber grubuna eşlik eden Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, kent hakkında turist rehberlerine bilgi verdi.

Nevşehir Turist Rehberleri Odası Başkanı Yunus Ünal, gezi sonrası gazetecilere, yakın zamanda turizm açısından Yozgat'ın kültürü, doğası ve yemeğiyle ön plana çıkacak bir bölge olduğunu belirtti.

Ünal, hem kenti tanımak hem de tanıtmak için gezi düzenlediklerini ifade ederek, " Türkiye'de turizm faaliyetleri oldukça yoğun. Kovid-19 biraz engelledi ama çok hızlı bir çıkış yakalayacağımızı düşünüyoruz. Dolayısıyla Yozgat, doğası, kültürü, tarihi, yemekleriyle hızlı bir şekilde ön plana çıkacak. Bu şehri bütün paydaşlarımıza tanıtmak istiyoruz. Yozgat, ulaşım noktasında önemli bir kavşakta, hızlı trenin gelmesiyle birlikte İstanbul'dan, Ankara'dan yerli ve yabancı misafirlerin yoğun şekilde geleceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Yozgat Belediye Başkanı Köse de Yozgat'ın termal turizm, doğa, kültür ve tarih turizminde var olan değerlerini ortaya çıkarmamış bir kent olduğunu ifade etti.

Köse, "Bunun gibi çalışmalarla şehrimizin tanıtımı ve turizme kazandırılması adına ilçe belediyelerimizle elbirliğiyle elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Bugün rehber arkadaşlarımızı Yozgat'ta ağırladık ki onlar önce Yozgat'ı gezsinler, tanısınlar ve tanıtımına da katkı sağlasınlar." dedi.

Sorgun Belediye Başkanı Ekinci ise 50 kişilik rehber grubunu iki gündür Yozgat'ta ağırladıklarını ve kenti tanıtmaya çalıştıklarını aktardı.

Ekinci, "Yozgat Belediyesi ve Sorgun Belediyesi olarak ilk yapılacak turlarla maddi ve manevi destek sağlayarak buraya Kapadokya kapısından Yozgat'a doğru turist çekmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Turizmci Kamil Duman da gezi grubu içinde 20'ye yakın dili konuşan rehberlerin bulunduğunu vurgulayarak, "Her dilde yerli ve yabancı turistlere bölgemizi tanıtma gayreti içindeyiz. Bunun için eğitim gezisi organize edildi. İlerleyen dönemde turist akışını buraya sağlamayı düşünüyoruz. Aramızda Amerikalı, Çinli misafirimiz de var." değerlendirmesinde bulundu.

Nevşehir Turist Rehberleri Odası üyeleri Yozgat'ı tanıtacak
Nevşehir Turist Rehberleri Odası üyeleri Yozgat'ı tanıtacak
Nevşehir Turist Rehberleri Odası üyeleri Yozgat'ı tanıtacak
Nevşehir Turist Rehberleri Odası üyeleri Yozgat'ı tanıtacak

Nevşehir, Sorgun, turist, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir Turist Rehberleri Odası üyeleri Yozgat'ı tanıtacak - Son Dakika


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