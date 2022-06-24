Nevşehirli Esnaf: "İki Üniversitemi Sadece Ülkücü İdeoloji İçin Yedim. Tüm Ülkeleri Analiz Ettim. Yönetim Sosyalist Olacak, Demokrat Olacak;... - Son Dakika
Üye Girişi

Nevşehirli Esnaf: "İki Üniversitemi Sadece Ülkücü İdeoloji İçin Yedim. Tüm Ülkeleri Analiz Ettim. Yönetim Sosyalist Olacak, Demokrat Olacak;...

24.06.2022 17:31

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer’in dinlediği Nevşehirli esnaf, “Ülkü Ocaklarında başkanlıklar yaptım. İki üniversitemi sadece ülkücü ideoloji için yedim. Fikir ve ideolojimizin kesinlikle yanlış olduğuna inandım. Tüm ülkeleri analiz ettim yönetim sosyalist olacak, demokrat olacak; Cumhuriyet rejimine sıkıca sahip çıkacak” dedi.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer'in dinlediği Nevşehirli esnaf, "Ülkü Ocaklarında başkanlıklar yaptım. İki üniversitemi sadece ülkücü ideoloji için yedim. Fikir ve ideolojimizin kesinlikle yanlış olduğuna inandım. Tüm ülkeleri analiz ettim yönetim sosyalist olacak, demokrat olacak; Cumhuriyet rejimine sıkıca sahip çıkacak" dedi.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, Nevşehir esnafının sorunlarını dinledi. Bir esnaf, Sümer'e şunları söyledi:

"Yaşım 40, iki üniversite mezunuyum. Ülkü Ocaklarında başkanlıklar yaptım. İki üniversitemi sadece ülkücü ideoloji için yedim. Arkamda kimse olmadı, 'eyvallah' dedim. Fikir ve ideolojik yapımızın kesinlikle yanlış olduğuna inandım.

'Kanım aksa ben MHP'liyim, kanım aksa ben Erbakancıyım, kanım aksa ben Atatürkçüyüm' bunlarla olmuyor. Memleketi en güzel, çalmadan kim yönetecekse onlara vereceğiz. Baktık onlar da yalpalıyor hemen indireceğiz. Benim bildiğim ülke yönetimi böyle olur. Kesinlikle Türkçü, İslamcı, radikal İslam ideolojiyle bir ülkenin kalkınması olmaz.

Dünyadaki tüm ülkeleri de analiz ettim sosyalist olacak, demokrat olacak Cumhuriyet rejimine sıkıca sahip çıkacak. Atatürk sevdiğimiz için yargılandık, Atatürk resimleri astığım için kendi camiam tavırlı olmaya başladı. Ben şu anki Cumhurbaşkanı'nın resmini asmak zorunda değilim. Çünkü benim gözümde Türkiye'ye imza bırakacağı hiçbir şey yok. Yakın çağımızda tek imza var Mustafa Kemal'in.

"BİZ ZATEN BATIĞIZ HANİ ESNAFIN YANINDAYDINIZ?"

40 yaşındayım, iki çocuğum var ne evim var ne barkım var. 5 yıldır bu işi yapıyorum. Devamlı Maliye cezaları... Sıkıntıya düştükleri zaman '3 tane esnafa gelelim yok edelim.' Biz zaten batığız, hani esnafın yanındaydınız? Pandemi döneminde bize kredi verildi. Kredimi ödeyemediğim için; beş lirayı yedi yaptı, 15 lira yaptı. Bu nasıl devlet desteği, anlamış değilim.

"BENİM YAPTIĞIM SEKTÖRÜN İŞİNİ YAPIYORLAR VERGİ YOK, TÜM MALLARI BANDROLSÜZ"

Yozgat, Kırşehir, Nevşehir kan yarasıdır. Yıllardır Nevşehir'den milletvekili veriyoruz ama yapılanlar ortada, hiçbir şey yok. Bir de Suriyeli, Afgan göçmenler alınıyor, bunlarda kontrolsüzce buralara veriliyor. Kim nedir, ne yapıyor belli değil. Benim yaptığım sektörün işini yapıyorlar vergi yok, tüm malları bandrolsüz."

YORUMLAR
500
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilgin: Bu Ülkeyi Fikri Mengene Altına Alanlar Bir Gün, Belki Bir Günden de Yakın Hesap Vereceklerdir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilgin: Bu Ülkeyi Fikri Mengene Altına Alanlar Bir Gün, Belki Bir Günden de Yakın Hesap Vereceklerdir
Kaynak: ANKA

Togo Cumhuriyeti, Milletvekili, Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehirli Esnaf: 'İki Üniversitemi Sadece Ülkücü İdeoloji İçin Yedim. Tüm Ülkeleri Analiz Ettim. Yönetim Sosyalist Olacak, Demokrat Olacak;... - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
17:25 Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi'ye Premier Lig'den talip çıktı! Minimum 17 milyon euro bonservis bekleniyor
17:11 Bakan Yanık'tan 4 milyon haneyi ilgilendirecek açıklama: Aile destek programı başvuruları 27 Haziran'da başlayacak
17:03 Marmaris'teki yangın bölgesini inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi: Yangının büyümesi engellendi
17:02 Fenerbahçe'nin kamp programı netleşti! İşte oynanacak hazırlık karşılaşmaları
16:40 "Asgari ücrete ara zam olacak mı?" Bakan Bilgin yanıtladı: Görüşmeler sürüyor
16:34 Oyuncu ve model Julia Fox, sokaktaki giyim tarzıyla gündem oldu! "Halka hizmet sunuyorum" dedi
16:21 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Emekli ve memura temmuz ayında enflasyon farkının üzerinde zam yapacağız
16:02 Galatasaray'dan yeni transfer hamlesi! Beşiktaş'ın istediği golcüye göz dikti
15:41 Acun Ilıcalı ve Fırat Aydınus aynı karede! Yeni proje ihtimali akıllara geldi
15:30 Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 17:38:46. #1.11#
SON DAKİKA: Nevşehirli Esnaf: "İki Üniversitemi Sadece Ülkücü İdeoloji İçin Yedim. Tüm Ülkeleri Analiz Ettim. Yönetim Sosyalist Olacak, Demokrat Olacak;... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement