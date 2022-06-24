Nevşehirli Esnaf: "İki Üniversitemi Sadece Ülkücü İdeoloji İçin Yedim. Tüm Ülkeleri Analiz Ettim. Yönetim Sosyalist Olacak, Demokrat Olacak;...

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer'in dinlediği Nevşehirli esnaf, "Ülkü Ocaklarında başkanlıklar yaptım. İki üniversitemi sadece ülkücü ideoloji için yedim. Fikir ve ideolojimizin kesinlikle yanlış olduğuna inandım. Tüm ülkeleri analiz ettim yönetim sosyalist olacak, demokrat olacak; Cumhuriyet rejimine sıkıca sahip çıkacak" dedi.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, Nevşehir esnafının sorunlarını dinledi. Bir esnaf, Sümer'e şunları söyledi:

"Yaşım 40, iki üniversite mezunuyum. Ülkü Ocaklarında başkanlıklar yaptım. İki üniversitemi sadece ülkücü ideoloji için yedim. Arkamda kimse olmadı, 'eyvallah' dedim. Fikir ve ideolojik yapımızın kesinlikle yanlış olduğuna inandım.

'Kanım aksa ben MHP'liyim, kanım aksa ben Erbakancıyım, kanım aksa ben Atatürkçüyüm' bunlarla olmuyor. Memleketi en güzel, çalmadan kim yönetecekse onlara vereceğiz. Baktık onlar da yalpalıyor hemen indireceğiz. Benim bildiğim ülke yönetimi böyle olur. Kesinlikle Türkçü, İslamcı, radikal İslam ideolojiyle bir ülkenin kalkınması olmaz.

Dünyadaki tüm ülkeleri de analiz ettim sosyalist olacak, demokrat olacak Cumhuriyet rejimine sıkıca sahip çıkacak. Atatürk sevdiğimiz için yargılandık, Atatürk resimleri astığım için kendi camiam tavırlı olmaya başladı. Ben şu anki Cumhurbaşkanı'nın resmini asmak zorunda değilim. Çünkü benim gözümde Türkiye'ye imza bırakacağı hiçbir şey yok. Yakın çağımızda tek imza var Mustafa Kemal'in.

"BİZ ZATEN BATIĞIZ HANİ ESNAFIN YANINDAYDINIZ?"

40 yaşındayım, iki çocuğum var ne evim var ne barkım var. 5 yıldır bu işi yapıyorum. Devamlı Maliye cezaları... Sıkıntıya düştükleri zaman '3 tane esnafa gelelim yok edelim.' Biz zaten batığız, hani esnafın yanındaydınız? Pandemi döneminde bize kredi verildi. Kredimi ödeyemediğim için; beş lirayı yedi yaptı, 15 lira yaptı. Bu nasıl devlet desteği, anlamış değilim.

"BENİM YAPTIĞIM SEKTÖRÜN İŞİNİ YAPIYORLAR VERGİ YOK, TÜM MALLARI BANDROLSÜZ"

Yozgat, Kırşehir, Nevşehir kan yarasıdır. Yıllardır Nevşehir'den milletvekili veriyoruz ama yapılanlar ortada, hiçbir şey yok. Bir de Suriyeli, Afgan göçmenler alınıyor, bunlarda kontrolsüzce buralara veriliyor. Kim nedir, ne yapıyor belli değil. Benim yaptığım sektörün işini yapıyorlar vergi yok, tüm malları bandrolsüz."