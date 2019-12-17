NEVÜ Erkek voleybol takımı 1.Lige yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Spor NEVÜ Erkek voleybol takımı 1.Lige yükseldi - Son Dakika Spor

NEVÜ Erkek voleybol takımı 1.Lige yükseldi

6 saat önce

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Erkek Voleybol Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen 'Voleybol Erkekler 2. Lig Müsabakaları"nda şampiyon olarak 1. lige yükseldi.

NEVÜ Erkek voleybol takımı 1.Lige yükseldi, System.String[]

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Erkek Voleybol Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen 'Voleybol Erkekler 2. Lig Müsabakaları"nda şampiyon olarak 1. lige yükseldi.


Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 9-13 Aralık 2019 tarihleri arasında Adana Çukurova Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen turnuvaya; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), Mersin Üniversitesi, Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi erkek voleybol takımları katıldı. Turnuva boyunca oynadığı tüm müsabakaları kazanan NEVÜ Erkek Voleybol Takımı, grubu 1. sırada tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı.


NEVÜ Erkek Voleybol Takımından sorumlu Dr. Öğr. Üyesi Burak Güneş ve Arş. Gör. Erhan Işıkdemir, turnuva süresince sporun ve spor faaliyetlerinin ihtiyaç duyduğu üstün mücadele ve örnek davranışları ile Üniversiteeye yakışır bir duruş gösteren öğrencileri tebrik eder spor hayatlarında başarılar diledi. - NEVŞEHİR

voleybol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:03 Kaynak: İHA
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