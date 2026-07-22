New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'den Trump'ı kızdıracak açıklama: Netanyahu tutuklanacak mı? - Son Dakika
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New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'den Trump'ı kızdıracak açıklama: Netanyahu tutuklanacak mı?

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani\'den Trump\'ı kızdıracak açıklama: Netanyahu tutuklanacak mı?
22.07.2026 09:31
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New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Federal hükümete, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun eylül ayında BM toplantıları için New York'a gelmesi halinde UCM'nin tutuklama kararının uygulanması çağrısında bulundu. Netanyahu'yu "savaş suçlusu" olarak nitelendiren Mamdani, "New York'ta hoş karşılanmıyor" dedi.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları için New York'a gelmesi halinde Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kararı gereği tutuklanması gerektiği yönündeki çağrısını yineledi.

FEDERAL HÜKÜMETE ÇAĞRI

Mamdani, dün akşam yaptığı açıklamada, dünyanın en yüksek savaş suçları mahkemesi olan UCM tarafından İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında çıkarılan tutuklama kararını kentin uygulama yetkisine sahip olmadığını ifade ederek, federal hükümete bu kararı uygulama çağrısında bulundu.

"NETANYAHU BURADA HOŞ KARŞILANMIYOR"

Mamdani, yayımladığı videoda İsrail Başbakanı'nı "savaş suçlusu" olarak nitelendirerek, Netanyahu'nun New York'ta hoş karşılanmadığını belirtti.

Tutuklama kararını uygulama konusunda bağımsız yasal yetkiye sahip olmadıklarını ancak federal hükümetin böyle bir yetkisi olduğunu kaydeden Mandani, "Şunu açık söylemek istiyorum; Binyamin Netanyahu New York'ta hoş karşılanmıyor. Aynı şekilde hakkında tutuklama kararı bulunan hiçbir savaş suçlusu da hoş karşılanmıyor. Bu tutuklama kararını uygulama konusunda bağımsız yasal yetkiye sahip olmadığımız açık. Ancak federal hükümetin böyle bir yetkisi var ve onları Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) katılmaya ve bu tutuklama kararını uygulamaya çağırıyorum" dedi.

DAHA ÖNCE DE ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Zohran Mamdani, Temmuz 2026'nın başlarında New York Times gazetesine verdiği röportajda, Netanyahu'nun eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gelmesi halinde tutuklanması konusunu kendisi ve belediyenin hukuk biriminin değerlendirdiğini açıklamıştı.

TRUMP'TAN MAMDANİ'YE CEVAP

ABD Başkanı Donald Trump ise pazartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Netanyahu'ya hitaben, " Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğunuz süre boyunca hiçbir şekilde tutuklanmayacaksınız" ifadelerini kullandı. Trump paylaşımında Mamdani'nin adını doğrudan anmadı.

Mamdani, geçen yıl yürüttüğü belediye başkanlığı seçim kampanyası boyunca da Gazze savaşı nedeniyle hakkında çıkarılan UCM tutuklama kararı doğrultusunda, Netanyahu'nun New York'a gelmesi halinde kentin polis teşkilatına onu gözaltına alma talimatı vereceğini söylemişti.

NETANYAHU "SAVAŞ SUÇLUSU" BULUNMUŞTU

Dünyanın en yüksek savaş suçları mahkemesi olan Uluslararası Ceza Mahkemesi, 2024 yılında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sebebiyle insanlığa karşı suç işlendiği iddiasıyla Netanyahu ve bazı isimler hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.

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Son Dakika Amerika Birleşik Devletleri New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'den Trump'ı kızdıracak açıklama: Netanyahu tutuklanacak mı? - Son Dakika

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