New York'un İlk Müslüman Belediye Başkanı Mamdani

05.11.2025 07:01  Güncelleme: 07:43
New York'un Demokrat Belediye Başkan adayı Zohran Mamdani, resmi olmayan ilk sonuçlarına göre oyların yüzde 50,4'ünü alarak New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı oldu. ABD Başkanı Trump seçimde Mamdani'nin rakibi için destek çağrısı yapmış ve Mamdani'nin kazanması halinde fonları keseceği tehdidinde bulunmuştu.

Yerel saatle 21.00'de tamamlanan oy verme işlemlerinden sonra açılan sandıklardaki oyların yüzde 89'u sayıldı. ABD'nin New York eyaletinde bulunan Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Mamdani açılan sandıklardaki oyların yüzde 50,4'ünü alarak, en yakın rakibi bağımsız aday Andrew Cuomo'ya yaklaşık 9 puan fark attı.

KENTİN İLK MÜSLÜMAN BELEDİYE BAŞKANI

Cuomo'nun aldığı oy yüzde 41,6 olurken, Cumhuriyetçi Parti adayı Curtis Sliwa ise yüzde 7,2'de kaldı. Toplam kullanılan oylarda Mamdani 1 milyon 16 bin 968, Cuomo 840 bin 191, Sliwa da 144 bin 397 oy aldı. 34 yaşındaki Mamdani, "New York Kenti'nin ilk Müslüman Belediye Başkanı" ünvanını alarak tarihe geçmiş oldu.

TRUMP TEHDİTLER SAVURMUŞTU: KOMÜNİST AKIL HASTASI

ABD Başkanı Donald Trump seçimlerde Mamdani'nin rakibi Cuomo'yu desteklemiş ve Mamdani seçilirse fonları kesmekle tehdit etmişti.

Trump "komünist akıl hastası" dediği Mamdani için "Komünist aday Mamdani New York Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanırsa, gerekli olan asgari miktar dışında federal fon sağlama ihtimalim çok düşük, çünkü komünist bir yönetim altında bu bir zamanlar muhteşem olan şehrin başarı şansı, hatta hayatta kalma şansı sıfır! Komünist bir yönetimle durum daha da kötüye gidebilir" ifadelerini kullanmıştı.

ZOHRAN MAMDANİ KİMDİR?

Zohran Kwame Mamdani, 18 Ekim 1991 doğumlu. Uganda'nın başkenti Kampala'da doğdu, küçük yaştayken ailesiyle birlikte Güney Afrika'ya, oradan da ABD'ye taşındı. Ailesi köken olarak Hint asıllı: annesi ünlü yönetmen Mira Nair, babası akademisyen Mahmood Mamdani.

EĞİTİM VE KARİYER

Üniversiteyi Bowdoin College'da Africana çalışmaları (Africana Studies) bölümünde okudu ve 2014'te mezun oldu. Mezuniyet sonrası toplumsal konut, barınma hakları gibi alanlarda çalıştı: örneğin ev sahipliği bataklıklarıyla mücadele, kira kontrolü.

SİYASİ AKTİVİTE

2021'den itibaren New York State Assembly'de 36. distrikti (Queens – Astoria & Long Island City bölgesi) temsil ediyor.

2025 yılı için New York City başkanlığına aday oldu ve Demokrat Parti içinde ilerici (democratic socialist) çizgiyle dikkat çekiyor.

POLİTİK GÖRÜŞLERİ

Kira kontrolü, kira artışlarının sınırlandırılması, kamuya ait sosyal konut inşaatı gibi barınma politikalarını öncelikli görüyor. Toplu taşıma ve ulaşım alanında da "ücretsiz otobüs" gibi pilot uygulamaları destekledi. Asgari ücretin, büyük şehirlerde yaşayanlar için çok daha yüksek tutulması yönünde görüşleri var.

Kaynak: AA

