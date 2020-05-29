Nissan, sürdürülebilir büyüme ve karlılığı önceliklendirdiği dönüşüm planını açıkladı - Son Dakika

Nissan, sürdürülebilir büyüme ve karlılığı önceliklendirdiği dönüşüm planını açıkladı

Japonya merkezli otomotiv üreticisi Nissan, 2023 mali yılı sonuna kadar sürdürülebilir büyüme, finansal kararlılık ve karlılığı hedeflediği dört yıllık planını açıkladı.

Nissan, sürdürülebilir büyüme ve karlılığı önceliklendirdiği dönüşüm planını açıkladı, System.String[]

Japonya merkezli otomotiv üreticisi Nissan, 2023 mali yılı sonuna kadar sürdürülebilir büyüme, finansal kararlılık ve karlılığı hedeflediği dört yıllık planını açıkladı.

Nissan'dan yapılan açıklamaya göre, dört yıllık plan kapsamında Nissan, kararlı adımlarla işini dönüştürmek üzere karlı olmayan operasyonlarını ve ihtiyaç fazlası tesislerini gözden geçirecek ve yapısal reformlar gerçekleştirilecek. Şirket ayrıca, üretim kapasitesini, global ürün gamını ve harcamalarını da düzenleyerek sabit giderleri azaltacak. Disiplinli yönetim ile şirket, somut iyileşme ve sürdürülebilir büyüme sağlayacak iş alanlarına öncelik vererek bu alanlara yatırım yapacak.

Nissan, bu planı uygulamaya koyarak 2023 mali yılı sonuna kadar yüzde 5'lik operasyonel kar payı ve yüzde 6'lık sürdürülebilir global pazar payı elde etmeyi hedefliyor. Bu paya, şirketin Çin'de gerçekleştirdiği yüzde 50 öz kaynak ortaklığının da katkısı olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Makoto Uchida, değişim planının, aşırı satış büyümesinden ziyade, dengeli büyümeyi güvence altına almayı hedeflediğini belirterek, "Şimdi, en yetkin olduğumuz konulara konsantre olarak işimizin kalitesini geliştirecek; finansal disiplin ve birim başı net gelire odaklanarak karlılık elde edeceğiz. Bu aynı zamanda, yeni bir dönem için 'Nissan Değerleri' (Nissan-ness) olarak tanımladığımız kültürü hayata geçirmek ile örtüşmektedir." ifadelerini kullandı.

Şirketin devreye alacağı hamleler

Açıklamada şirketin devreye alacağı hamleler şöyle sıralandı:

" - Rasyonalizasyon; etkinliği artırmak, maliyetleri düşürmek ve yeniden yapılanmak için güçlü hamleler: Standart vardiya operasyonu varsayımı üzerinden, Nissan'ın üretim kapasitesini yıllık yüzde 20 yeniden ölçeklendirerek 5,4 milyon adet seviyesine getirmek. Fabrika kullanım oranını yüzde 80 üzerine çıkararak operasyonları daha karlı kılmak. Global ürün yelpazesini yüzde 20 oranında rasyonalize ederek, 69'dan 55 modelin altına inmek. Sabit maliyetleri yaklaşık 300 milyar yen azaltmak. Batı Avrupa'daki Barselona fabrikasını kapatma planı. Kuzey Amerika üretimini temel modeller etrafında birleştirmek. Endonezya'daki üretim tesisini kapatarak, ASEAN'da tek üretim üssü olarak Tayland tesisine odaklanmak. Alliance ortaklarımız ile üretim, modeller ve teknolojiler de dahil olmak üzere kaynakları paylaşmak.

Temel pazarlar ve temel ürünleri önceliklendirmek: Nissan'ın temel operasyonlarını Japonya, Çin ve Kuzey Amerika pazarlarına odaklamak. Nissan'ın Güney Amerika, ASEAN ve Avrupa bölgelerindeki aktivitelerini uygun operasyonel seviyede tutmak için Alliance ortaklarının varlıklarından faydalanmak. Güney Kore ve Rusya'daki Datsun faaliyet alanlarından ve ASEAN'daki bazı pazarlardan çıkmak. Geliştirilmiş C ve D segmentindeki araçlar, elektrikli araçlar, spor otomobiller dahil olmak üzere, global temel model segmentlerine odaklanmak. Önümüzdeki 18 ayda 12 model lansmanı yapmak. 2023 yılı sonuna kadar yıllık 1 milyondan fazla elektrikli araç satışı beklentisi ile EV (elektrikli araçlar) ve elektrik motorlu araçlarda, e-POWER dahil olmak üzere, bilinirliğimizi artırmak. Japonya'da iki elektrikli araç ve dört e-POWER aracın daha lansmanını gerçekleştirmek ve elektrifikasyon oranının satışların yüzde 60'ına çıkarmak. 20 pazarda 20'den fazla modelde ProPILOT gelişmiş sürüş destek sistemini tanıtmak, 2023 yılı sonuna kadar yıllık 1,5 milyondan fazla adedi bu sistem ile donatılmış olarak hedeflemek."

Uchida, Nissan'ın dünya çapındaki tüm müşterilerine fayda sunması gerektiğini kaydederek, "Bunu başarmak için rekabetçi olduğumuz pazarlarda, teknoloji ve ürün alanlarında atılımlar yapmalıyız. Bu yaklaşım, Nissan'ın DNA'sında mevcuttur. Bu yeni dönemde, Nissan insan odaklı olmaya devam ederek, herkes için teknoloji geliştirmek ve sadece Nissan'ın yapabileceği şekilde çözüm bulmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Nissan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 07:31 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Nissan, sürdürülebilir büyüme ve karlılığı önceliklendirdiği dönüşüm planını açıkladı - Son Dakika Ekonomi

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