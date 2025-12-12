Okulun hademesi tartıştığı 6 yaşındaki Efecan'ı bıçakladı - Son Dakika
Okulun hademesi tartıştığı 6 yaşındaki Efecan'ı bıçakladı

12.12.2025 16:06
Gaziantep'in Nizip ilçesinde yer alan bir okulda hademe olarak çalışan R.Y. ile bir öğrenci arasında tartışma çıktı. Tartışmada hademe, 6 yaşındaki Efecan'ı bıçakla yaraladı. Tedavi edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken hademe tutuklandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Fıstık Kent Mahallesi'nde 10 Aralık'ta vicdanları yaralayan bir olay yaşandı.

HADEME ÖĞRENCİYİ BIÇAKLADI

İddiaya göre, bir okulda hademe olarak çalışan R.Y., okuldaki bir öğrenciyle tartıştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 6 yaşındaki Efecan B., bıçakla yaralandı.

ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU İYİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HADEME TUTUKLANDI

Olay sonrası gözaltına alınan hademe R.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Nizip, Çocuk, Kavga, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 24Erzincan 24Erzincan:
    Ögretmene değer vermezsen ögrencide hademede yoldan çıkar 13 12 Yanıtla
  • My52y93. My52y93.:
    Şimdiki gençler aile nedir büyük nedir küçük nedir pek bilmiyor bununda en başta sorumlusu aileler. 7 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
