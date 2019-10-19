Nuri Pakdil son yolculuğuna uğurlanıyor

Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün öğle saatlerinde hayatını kaybeden yazar, fikir adamı Nuri Pakdil (85) için Ankara Hacı Bayram Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Ankara Şehir Hastanesi'nde 85 yaşında hayatını kaybeden Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nuri Pakdil için Hacı Bayram Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Pakdil ailesi ve yakınlarının yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski bakanlar Bekir Bozdağ, Mehdi Eker, Efkan Ala, Suat Kılıç, Emrullah İşler, Beşir Atalay, Ali Babacan, Pakdil'in sevenleri ile yakın arkadaşlarından yazar Rasim Özdenören de törende hazır bulundu.

Pakdil ailesine taziyelerin iletilmesinin ardından eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez tarafından cenaze namazı kıldırıldı.

Cenaze namazının ardından bir genç, "Kudüs Şairi"nin bir şiirini okudu. Pakdil'in tabutu daha sonra tekbirler eşliğinde cenaze arabasına taşındı. Pakdil'in cenazesi, toprağa verilmek üzere, Taceddin Dergahı'na götürüldü.