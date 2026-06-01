Nurol Portföy’den Metis Ventures’a 30 milyon dolarlık yatırım hamlesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nurol Portföy’den Metis Ventures’a 30 milyon dolarlık yatırım hamlesi

Nurol Portföy’den Metis Ventures’a 30 milyon dolarlık yatırım hamlesi
01.06.2026 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nurol Portföy ile Hollanda merkezli bağımsız fon yöneticisi Metis Ventures Türk yatırımcıları yenilikçi teknoloji girişimleriyle buluşturmak üzere önemli bir iş birliğine imza attı. Nurol Portföy’ün 30 milyon dolarlık yatırım taahhüdüyle hayata geçirilecek yeni fonlar, Metis Ventures tarafından yönetilecek. Kurulacak bu fonlar aracılığıyla Türkiye ile Orta ve Doğu Avrupa bölgesinden çıkan, yüksek büyüme potansiyeline sahip teknoloji girişimlerine yatırım yapılacak.

Türkiye’de alternatif yatırım araçlarına yönelik ilginin artmasıyla birlikte girişim sermayesi yatırımları, kurumsal ve bireysel yatırımcıların ilgi odağında daha fazla yer almaya başladı. Bu kapsamda Nurol Portföy ve Hollanda merkezli bağımsız fon yöneticisi Metis Ventures, Türk yatırımcıların küresel potansiyele sahip teknoloji girişimlerine güvenle yatırım yapmasını sağlayacak önemli bir iş birliğine imza attı.

Nurol Portföy, Metis Ventures tarafından yönetilecek fonlara toplam 30 milyon dolarlık yatırım taahhüdünde bulunduğunu duyurdu. Kurulacak bu yeni fonlar, Türk yatırımcıların Türkiye ile Orta ve Doğu Avrupa’dan çıkan ve yüksek büyüme potansiyeline sahip teknoloji girişimlerine yatırım yapmasına doğrudan imkân tanıyacak.

Bugüne kadar 60’tan fazla erken aşama teknoloji girişimine yatırım yapan Metis Ventures, önümüzdeki 5 yıl içinde toplam 300 milyon dolarlık varlık büyüklüğüne ulaşmayı amaçlıyor.

Nurol Portföy’den Metis Ventures’a 30 milyon dolarlık yatırım hamlesi

Teknoloji girişimlerine uzun vadeli yatırım yaklaşımı

Nurol Portföy Genel Müdürü Ercan Güner, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Nurol Portföy olarak uzun süredir girişim yatırımları alanındaki varlığımızı büyütmek ve bu ekosisteme yatırım yapmak istiyorduk. Teknoloji girişim yatırımları, kendi dinamikleri ve uzmanlık gerektiren yapısıyla özel bir alan. Bu nedenle Türk yatırımcılarını teknoloji dünyasıyla buluşturma yolunda Metis Ventures ile ilerlemenin doğru olduğunu düşündük. Önümüzdeki dönemde Metis Ventures tarafından yönetilecek fonlara toplam 30 milyon dolarlık yatırım taahhüdünde bulunuyoruz. Bünyemizde hayata geçecek bu yeni fonlar sayesinde, Türk yatırımcılarına Türkiye ve Doğu Avrupa'daki yüksek potansiyelli teknoloji girişimlerine yatırım yapma fırsatı sunacağız. Bu adımın, hem alternatif yatırım ürünleri alanındaki vizyonumuzu hem de Türkiye’de girişim sermayesi ekosisteminin gelişimine verdiğimiz desteği güçlü biçimde ortaya koyduğuna inanıyoruz.”

Nurol Portföy’den Metis Ventures’a 30 milyon dolarlık yatırım hamlesi

Metis Ventures’ın odağında Türkiye ile Orta ve Doğu Avrupa’daki yüksek büyüme potansiyeline sahip teknoloji şirketleri yer alıyor

Nurol Portföy’ün yatırım gerçekleştirdiği Metis Ventures; Türkiye ile Orta ve Doğu Avrupa odağında yüksek büyüme potansiyeline sahip teknoloji şirketlerine yatırım yapıyor. Merve Zabcı ve Yiğit Arslan tarafından kurulan Metis Ventures; ABD, Hollanda, Doğu Avrupa ve İstanbul’daki ofislerinde görev yapan uzman ekibiyle, girişimlerin küresel ölçekte büyüme ve ölçeklenme süreçlerine odaklanan bir yatırım platformu olarak faaliyet gösteriyor.

Nurol Portföy’ün yatırımının büyüme planları açısından önemli bir katkı olduğunu belirten Metis Ventures Yönetici Ortağı Yiğit Arslan, “Nurol Portföy gibi güçlü ve köklü bir kurumun Metis Ventures fonlarına yatırım taahhüdünde bulunması, Türkiye’de girişim sermayesinin yatırımcılar nezdinde giderek daha stratejik bir varlık sınıfı olarak konumlandığını gösteriyor. Bu iş birliğini yalnızca Metis’in büyüme yolculuğuna verilen bir destek olarak değil, aynı zamanda Türkiye ve bölgedeki teknoloji girişimlerinin daha sürdürülebilir, daha ölçeklenebilir ve daha kurumsal bir sermaye yapısına erişmesi açısından önemli bir adım olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde odağımız, erken aşama teknoloji şirketlerini destekleyerek bölgeden daha fazla küresel başarı hikâyesi çıkmasına katkı sağlamak olacak.” ifadelerini kullandı.

Metis Ventures Yönetici Ortağı Merve Zabcı bu yatırımın Metis Ventures’ın uluslararası ölçekte büyüme stratejisi açısından önemli bir adım olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Metis Ventures olarak, Türkiye’den çıkan ve global pazarlarda ölçeklenen şirketlere yatırım yapıyoruz. Amacımız, yatırımcılarımıza dolar bazlı uzun vadeli getiri ile coğrafi çeşitlendirme sunmak. Veri odaklı stratejimiz ve güçlü uluslararası yatırımcı ağımız sayesinde, Türkiye’ye yabancı sermaye çekilmesine katkı sağlıyoruz. Aynı zamanda, gelirlerinin büyük bölümünü uluslararası pazarlardan elde eden şirketlere yatırım yaparak yatırımcılarımız için makro risklerden ayrışan bir teknoloji portföyü inşa ediyoruz. Nurol Portföy’ün Metis’e duyduğu güven ve yaptığı yatırım, yatırım yaklaşımımızın ve disiplinli süreçlerimizin güçlü bir göstergesidir.”

Şirket Haberleri, Son Dakika

Son Dakika Yatırım Nurol Portföy’den Metis Ventures’a 30 milyon dolarlık yatırım hamlesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler’den Yozgat’a geldi Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi
Çorlu’da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi Çorlu'da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi
Dev toz bulutu Hindistan’da bir kenti yuttu Dev toz bulutu Hindistan'da bir kenti yuttu
Myanmar’da büyük facia: 46 ölü, 74 yaralı Myanmar'da büyük facia: 46 ölü, 74 yaralı
Hollanda polisi hamile Filistinli kadını yerlere savurdu Hollanda polisi hamile Filistinli kadını yerlere savurdu
Ukrayna’dan Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırı Ukrayna'dan Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı
8 kişinin öldüğü otobüsün şoförü, kazadan 20 dakika önce arıza nedeniyle durup aracı kontrol etmiş 8 kişinin öldüğü otobüsün şoförü, kazadan 20 dakika önce arıza nedeniyle durup aracı kontrol etmiş
Netanyahu’nun bombalarını denizde keyif yaparken izlediler Netanyahu'nun bombalarını denizde keyif yaparken izlediler
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi’nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi
Ferhat Göçer’den Kanye West’e bomba gönderme: 2 ışık bir duman, 30 milyon doları aldı gitti adam Ferhat Göçer’den Kanye West'e bomba gönderme: 2 ışık bir duman, 30 milyon doları aldı gitti adam
Popun kraliçesi dünyaevine girdi: Dua Lipa Londra’da evlendi Popun kraliçesi dünyaevine girdi: Dua Lipa Londra'da evlendi

14:52
Büyük oynuyor Hakan Safi’den Conte’ye 2 yıllık teklif
Büyük oynuyor! Hakan Safi'den Conte'ye 2 yıllık teklif
14:50
Yok artık daha neler Şampiyonlar Ligi finalinden günler sonra ortaya çıktı
Yok artık daha neler! Şampiyonlar Ligi finalinden günler sonra ortaya çıktı
14:18
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
14:07
TEM Otoyolu’nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
13:59
CHP’de grup toplantısı krizi TBMM takviminde yer almadı, Özel’in ekibini jet başvuru yaptı
CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı
13:47
Aziz Yıldırım’dan Arda Güler bombası
Aziz Yıldırım'dan Arda Güler bombası
13:47
Komşunun hava savunmasını delmek için geliştirdikleri füze testi geçti
Komşunun hava savunmasını delmek için geliştirdikleri füze testi geçti
13:15
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
12:59
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
12:40
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
12:21
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak İşte kulislerden sızan oran
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerden sızan oran
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 15:12:31. #7.12#
SON DAKİKA: Nurol Portföy’den Metis Ventures’a 30 milyon dolarlık yatırım hamlesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.