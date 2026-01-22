Nusaybin\'deki Türk Bayrağına Saldırı Provokasyon

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Nusaybin-Kamışlı sınır hattındaki Türk bayrağına yönelik saldırıya ilişkin, "Nusaybin'de bir grup terör örgütü sempatizanı tarafından yasa dışı sınır geçiş teşebbüsü ve eski gümrük sahasında bulunan bayrağımıza yönelik saldırı, milletimizin hassasiyetlerini hedef alan organize bir provokasyondur" açıklamasını yaptı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlığın haftalık faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'de huzur, güvenlik ve istikrar için gerçekleştirdiği görev ve faaliyetler kapsamında geçen hafta 3 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu belirtti. Tuğamiral Aktürk, "Kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla sınırlarımızda ve ötesinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir. Ayrıca, son 1 haftada imha edilen 5 kilometre tünel ile birlikte Menbic'te tespit edilen tünel hatlarının yüzde 93'ü (450 kilometre) başarıyla imha edilmiş. Böylece Suriye Harekat Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 752 (Tel Rıfat: 302/ Menbic 450) kilometre olmuştur" dedi.

'1'İ TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU 124 KİŞİ YAKALANDI'

Hudut güvenliğine ilişkin de bilgi veren Tuğamiral Aktürk, "Zorlu iklim ve arazi şartlarında kesintisiz devam eden, tesis edilen kademeli güvenlik sistemiyle uluslararası standartlarda korunan hudutlarımızda ise hafta boyunca; 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 124 kişi yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 346 olmuş, engellenen 1976 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 3 bin 528'e ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

'TSK'NIN SOMALİ AÇIKLARINDAKİ GÖREV SÜRESİ 1 YIL UZATILDI'

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin; milli güvenliğin yanı sıra bölgesel ve küresel barış ve istikrara etkin katkılar sunmaya da devam ettiğini işaret ederek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 20 Ocak'ta yapılan oylama ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin; Aden Körfezi, Somali açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde deniz haydutluğu ve terörizmle mücadele kapsamındaki görev süresinin 10 Şubat 2026'dan itibaren 1 yıl uzatılmasına ilişkin tezkere kabul edilmiştir. Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu bünyesinde teşkil edilen Sınır Güvenliği Müşterek Teknik Koordinasyon Ekibi, 26-31 Ocak tarihleri arasında ülkemizi ziyaret edecektir. Ziyaret kapsamında; Bakanlığımız başta olmak üzere diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından sınır güvenliği, yasa dışı göç ve kaçakçılıkla mücadele konularında tecrübe aktarımı yapılması, sınır güvenliği fiziki emniyet sistemleri konusunda yetkin savunma sanayi firmalarının gezilmesi planlanmaktadır" diye konuştu.

'GAZZE PLANININ İKİNCİ AŞAMASINA GEÇİLMESİ MEMNUNİYET VERİCİ'

Tuğamiral Aktürk, Gazze barış planına ilişkin de "Gazze planının ikinci aşamasına geçilmesi, Gazze Şeridi'nin idaresini üstlenecek Filistinli Teknokrat Komitenin kurulması, Barış Kurulu ve organlarının tesisine yönelik çabaların sürdürülmesi memnuniyet vericidir. Bununla birlikte, Gazze'de kalıcı barışın tesisi ve bölgede istikrarın temini için İsrail'in tüm bu çabalara ve anlaşmalara uygun hareket etmesi, ateşkes ihlallerinden vazgeçmesi, insani yardımları sekteye uğratmaması ve uluslararası toplumun ise bunun takipçisi olması gerekliliği önemini korumaktadır" dedi.

'TÜRKİYE, SURİYE'NİN TERÖRLE MÜCADELESİNE DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEK'

Tuğamiral Aktürk'ün sunumundan sonra Bakanlıktan güncel konulara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Suriye'deki son duruma ilişkin, "Suriye hükümeti; Halep'ten başlayarak diğer bölgelere uzanan bir hatta terörle mücadele operasyonlarını icra etmektedir. Bu operasyonların amacı; kamu düzenini tesis etmek ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamaktır. Bu kapsamda, SDG'nin 10 Mart ve 18 Ocak mutabakatlarına koşulsuz şekilde uyarak entegrasyonu başlatması, Suriye'de kalıcı istikrarın sağlanması açısından kritik önemdedir. Ülkemiz, 'Tek devlet, tek ordu' ilkesi doğrultusunda, Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesine ve savunma kapasitesinin artırılmasına destek vermeye devam edecektir" denildi.

'NUSAYBİN'DE İDARİ TAHKİKAT DERHAL BAŞLATILMIŞTIR'

Nusaybin-Kamışlı sınır hattındaki Türk bayrağına yönelik saldırıyla ilgili de "Nusaybin'de bir grup terör örgütü sempatizanı tarafından yasa dışı sınır geçiş teşebbüsü ve eski gümrük sahasında bulunan bayrağımıza yönelik saldırı, milletimizin hassasiyetlerini hedef alan organize bir provokasyondur. Devletimizin ilgili kurumları tarafından olayın failleri tespit edilmiş olup, gereği yapılmaktadır. Ayrıca yaşanan her olayda olduğu gibi, bu olaya da ilişkin idari tahkikat derhal başlatılmıştır" açıklaması yapıldı.

'TYPHOON UÇAK GÖRÜŞMELERİ OLUMLU ŞEKİLDE DEVAM ETMEKTEDİR'

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun Katar ziyaretine ilişkin de "18-19 Ocak 2026 tarihlerinde, Typhoon uçakları tedarik sürecini görüşmek üzere Katar Hava Kuvvetleri Komutanı ev sahipliğinde Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Komutanının da katılımı ile üçlü toplantı icra edilmiştir. Toplantıda uçakların tedariki öncesi eğitim süreçleri ile atılması gereken diğer adımlar ele alınmış, görüşmeler olumlu şekilde devam etmektedir" açıklamasında bulunuldu.

Bakanlık tarafından ayrıca, Süleyman Şah Türbesi'nin durumuna ilişkin, "Suriye'de devam eden gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Sahada uygun koşulların oluşması durumunda bu konuda gereken yapılacaktır" denildi.

Suriye'de bulunan DEAŞ terör örgütü hapishane ve kamplarının son durumuna ilişkin de "DEAŞ teröristlerinin bulunduğu hapishane ve kamplara yönelik Suriye makamlarının ülkemizden resmi bir talebi bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.