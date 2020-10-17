Nusret Mayın Harbi Tatbikatı'nın ilk gemileri 19 Ekim'de seyre çıkacak - Son Dakika

Nusret Mayın Harbi Tatbikatı'nın ilk gemileri 19 Ekim'de seyre çıkacak

17.10.2020 19:08
Nusret Mayın Harbi Tatbikatı'nın ilk gemileri 19 Ekim'de seyre çıkacak, System.String[]

HER yıl Türk Deniz Kuvvetleri ev sahipliğinde yapılan NUSRET 2020 Fiili Mayın Harbi Davet Tatbikatı bugün başladı.

HER yıl Türk Deniz Kuvvetleri ev sahipliğinde yapılan NUSRET 2020 Fiili Mayın Harbi Davet Tatbikatı bugün başladı. Deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve NATO, Romanya, Bulgaristan, ABD'nin katılımıyla tatbikatta gemiler 19 Ekim'de İzmir Körfezi'nde seyre çıkacak.

Her yıl Türk Deniz Kuvvetleri ev sahipliğinde yapılan NUSRET 2020 Fiili Mayın Harbi Davet Tatbikatı, 17-27 Ekim arasında İzmir Körfezi'nde yapılacak. Tatbikat, Türkiye'nin ev sahipliğinde Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile NATO, Romanya, Bulgaristan, ABD'nin katılımıyla gerçekleşecek. 19 Ekim'de ilk gemilerin seyre çıkacağı tatbikata; NATO bayrağı altında 4 gemi ve biri Bulgaristan biri Romanya olmak üzere toplamda 6 misafir gemi katılacak.

Tatbikat öncesinde, Konak ilçesindeki Orduevi'nde gerçekleşen basın toplantısında NUSRET Tatbikatı'nın tanıtımı yapıldı. Toplantıda konuşan Mayın Filosu Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik, "Bugün başlayan NUSRET 2020 Davet Tatbikatı, her sene Türkiye'nin ev sahipliğinde dost ve müttefik ülkelerin iştirak ile icra edilir. İtalya, Fransa ve İspanya'dan mayın gemieri, ABD ve Romanya'dan patlayıcı maddeleri etkisiz hale getirme timi iştirak edecek. Amacı; iştirak eden birlik ve komutanlıkların mayın harbi, icra, komuta ve planlama yeteneklerini pekiştirmektir" dedi.'NATO'NUN DENİZ KOMUTANLIĞI VE TÜRK DENİZ KUVVETLERİ'NİN İŞBİRLİĞİ'

Toplantıya Londra'dan görüntülü bağlantıyla katılan NATO Deniz Komutanlığı Hareket Başkanı Türk Albay Deniz Çakınberk ise, "Bu tatbikat kuvvetli bir birlik mesajı vermektedir. Bizler görev yaptığımız uluslararası NATO personeli ile birlikte ittifak dayanışması içinde karşılıklı olarak NATO'nun deniz komutanlığı ile Türk deniz kuvvetlerinin iş birliğini geliştirmek için çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.


Nusret Mayın Harbi Tatbikatı'nın ilk gemileri 19 Ekim'de seyre çıkacak
Nusret Mayın Harbi Tatbikatı'nın ilk gemileri 19 Ekim'de seyre çıkacak
Nusret Mayın Harbi Tatbikatı'nın ilk gemileri 19 Ekim'de seyre çıkacak
Nusret Mayın Harbi Tatbikatı'nın ilk gemileri 19 Ekim'de seyre çıkacak
Nusret Mayın Harbi Tatbikatı'nın ilk gemileri 19 Ekim'de seyre çıkacak

Türk Deniz Kuvvetleri, Mayın, Ekim, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Nusret Mayın Harbi Tatbikatı'nın ilk gemileri 19 Ekim'de seyre çıkacak - Son Dakika

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