Son Dakika Haberleri: Öğrenci Devamsızlığı İçin "Okula Dönüş Yolu" Projesi

Öğrenci Devamsızlığı İçin "Okula Dönüş Yolu" Projesi

1 saat önce

Aydın'ın Germencik ilçesinde okullardaki devamsızlığı azaltmak için hayata geçirilen "Way Back To School - Okula Dönüş Yolu" projesinin tanıtımı yapıldı.

Öğrenci Devamsızlığı İçin
Aydın'ın Germencik ilçesinde okullardaki devamsızlığı azaltmak için hayata geçirilen "Way Back To School - Okula Dönüş Yolu" projesinin tanıtımı yapıldı.

Germencik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca hibe desteği alan projenin tanıtım toplantısı Orhan Delgen İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Proje hakkında bilgi veren Germencik İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, İtalya, İspanya, Hırvatistan ve İrlanda'nın da proje ortağı olduğu programın öğrencilerin erken okul terki ve devamsızlığının en aza indirgenmesi hedeflendiğini söyledi.

Proje kapsamında okullardaki erken okul terki ve devamsızlık riski taşıyan tüm öğrenciler tespit edileceğini kaydeden Çiftçi, "Bu öğrencilerin eğitim öğretim süresince kazandırılması için çeşitli çalışmalar yürütülecektir. Yurt dışı faaliyetlerine her okuldan 3 öğretmen ve 4'er öğrencinin katılması sağlanacak. Bu ülkelerde de erken okul terki konulu öğretmen eğitimleri ve öğrenci etkinlikleri gerçekleştirilecektir." dedi.

Toplantıya, Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ile projede yer alan ülkelerin temsilcileri katıldı.

Erasmus+ projesinin Tanıtım Toplantısı yapıldı.

AYDIN (AA) Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca hibe desteği almaya hak kazanan, Germencik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Koordinatörlüğünde gerçekleşen Way Back To School – Okula Dönüş Yolu Erasmus+ projesinin Tanıtım Toplantısı Germencik İlçesi Ortaklar Mahallesi Orhan Delgen İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda yapıldı. Tanıtım Toplantısında Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, Proje ortakları Yabancı Ülkelerden gelen Yetkililerde ve Daire Amirleri, Öğretmenler, Öğrenciler hazır bulundular.


Projenin yürütücüsü ve Koordinatörü Germencik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ortakları Germencik Himmet Çondur Cumhuriyet Ortaokulu, Kuşadası Hasan Fatma Önal Anadolu Lisesi, İrlanda Cork Education and Training Board, İspanya Gijon Oriente, İtalya Napoli IC9coucouschipa Ortaokulu ve Hırvatistan Osnova Skola Podturen Okullarından oluşuyor.


N.U.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:57 Kaynak: AA

Aydın, Dönüş, Germencik, Güncel
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