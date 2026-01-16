Öğretmene silahla saldıran velinin ilk sözleri çıldırttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Öğretmene silahla saldıran velinin ilk sözleri çıldırttı

Haberin Videosunu İzleyin
Öğretmene silahla saldıran velinin ilk sözleri çıldırttı
16.01.2026 10:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Öğretmene silahla saldıran velinin ilk sözleri çıldırttı
Haber Videosu

Adana'da ilkokulun önünde öğretmene silahla saldıran veli sokakta yürürken yakalandı. Oğlunun başka okula nakledilmesine sinirlendiği için silahlı saldırıyı gerçekleştirdiğini söyleyen saldırgan veli basın mensuplarına, "Herkesin çocuğu kendine kıymetli" dedi. Şahsın poliste 20 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilevler Mahallesi'ndeki Şehit Duran Keskin İlkokulu'nda 12 Ocak'ta dehşet dolu dakikalar yaşandı. İddiaya göre, cezaevinden yaklaşık 1 ay önce tahliye olan M.P., oğlu R.T.'nin (7) okuldan gönderilmesinden sorumlu tuttuğu eski öğretmeni A.G'yi okul önünde beklemeye başladı. M.P., yanına gelen A.G'ye saldırdı.

ÖNCE YUMRUK ATTI SONRA SİLAHLA ATEŞ ETTİ

Şüphelinin yumruk atarak darp ettiği öğretmen yere düştü. Başka bir öğretmenin durdurmaya çalıştığı şüpheli bu kez de tabancayla yerdeki öğretmene ateş edip kaçtı. Öğretmene mermi isabet etmezken o anlar saniye saniye kameraya yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Darp sonucu yaralanan öğretmen, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi sonrasında taburcu edilen öğretmen okuldaki görevine döndü.

Öğretmene silahla saldıran velinin ilk sözleri çıldırttı

SOKAKTA YÜRÜRKEN YAKALANDI

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.P.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis şüphelinin Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Mahalleyi ablukaya alan polis, M.P'yi sokakta yürüdüğü sırada yakaladı.

SALDIRGAN SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Saldırıyı gerçekleştirip kaçan M.P'nin ise adeta bir suç makinesi olduğu ortaya çıktı. M.P'nin kasten yaralama, uyuşturucu kullanma, mala zarar verme ve ruhsatsız silah bulundurma gibi suçlardan 20 kaydı olduğu öğrenildi.

"HERKESİN ÇOCUĞU KENDİNE KIYMETLİ"

Emniyetteki sorgusunda M.P., "Oğlumun başka okula nakledilmesinden dolayı saldırdım" dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.P. basın mensuplarına, "Herkesin çocuğu kendine kıymetli" dedi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Öğretmene silahla saldıran velinin ilk sözleri çıldırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Leyla Aydemir davası sil baştan Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında Leyla Aydemir davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında
Aile yıkıldı Baba ile oğlu, 1 gün arayla aynı hastalıktan öldü Aile yıkıldı! Baba ile oğlu, 1 gün arayla aynı hastalıktan öldü
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Bakan Fidan, Türkiye’nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı
Fenerbahçe’de Kante için uçuş planı hazır: İmza aşamasına gelindi Fenerbahçe'de Kante için uçuş planı hazır: İmza aşamasına gelindi
Üvey annesini öldüren firari, yakalanıp, teslim edildiği cezaevinde yaşamına son verdi Üvey annesini öldüren firari, yakalanıp, teslim edildiği cezaevinde yaşamına son verdi
Mutlu son Galatasaray’ın İstanbul’a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle Mutlu son! Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle
Fenerbahçe’ye Musaba’dan müjdeli haber Fenerbahçe'ye Musaba'dan müjdeli haber
TÜSİAD’ın yeni başkanı belli oldu TÜSİAD'ın yeni başkanı belli oldu
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu’nun son hali Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali
İstanbul’un ortasında suikast Kurşun yağdırdılar, o anlar kamerada İstanbul'un ortasında suikast! Kurşun yağdırdılar, o anlar kamerada

10:41
Süper Lig devine 2.01’lik golcü
Süper Lig devine 2.01'lik golcü
10:27
İngiliz basını: Türkiye’nin hamlesi Trump’ı İran’a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
10:16
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
10:01
Bedava olması gereken hizmette şok fatura: İtiraz eden vatandaş parasını geri alabilecek
Bedava olması gereken hizmette şok fatura: İtiraz eden vatandaş parasını geri alabilecek
10:01
Galatasaray’dan UEFA’ya borçsuzluk raporu
Galatasaray'dan UEFA'ya borçsuzluk raporu
09:56
İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış
İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış
09:38
Galatasaray taraftarını kahreden haber
Galatasaray taraftarını kahreden haber
08:46
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi
08:34
2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı
2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı
08:34
ABD Grönland’ı satın almak için ilk hamleyi yaptı, Avrupa Birliği’nden tepki gecikmedi
ABD Grönland'ı satın almak için ilk hamleyi yaptı, Avrupa Birliği'nden tepki gecikmedi
08:16
Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu
Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 10:47:13. #7.11#
SON DAKİKA: Öğretmene silahla saldıran velinin ilk sözleri çıldırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.