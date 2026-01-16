Öğretmene silahla saldıran velinin ilk sözleri çıldırttı

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilevler Mahallesi'ndeki Şehit Duran Keskin İlkokulu'nda 12 Ocak'ta dehşet dolu dakikalar yaşandı. İddiaya göre, cezaevinden yaklaşık 1 ay önce tahliye olan M.P., oğlu R.T.'nin (7) okuldan gönderilmesinden sorumlu tuttuğu eski öğretmeni A.G'yi okul önünde beklemeye başladı. M.P., yanına gelen A.G'ye saldırdı.

ÖNCE YUMRUK ATTI SONRA SİLAHLA ATEŞ ETTİ

Şüphelinin yumruk atarak darp ettiği öğretmen yere düştü. Başka bir öğretmenin durdurmaya çalıştığı şüpheli bu kez de tabancayla yerdeki öğretmene ateş edip kaçtı. Öğretmene mermi isabet etmezken o anlar saniye saniye kameraya yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Darp sonucu yaralanan öğretmen, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi sonrasında taburcu edilen öğretmen okuldaki görevine döndü.

SOKAKTA YÜRÜRKEN YAKALANDI

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.P.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis şüphelinin Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Mahalleyi ablukaya alan polis, M.P'yi sokakta yürüdüğü sırada yakaladı.

SALDIRGAN SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Saldırıyı gerçekleştirip kaçan M.P'nin ise adeta bir suç makinesi olduğu ortaya çıktı. M.P'nin kasten yaralama, uyuşturucu kullanma, mala zarar verme ve ruhsatsız silah bulundurma gibi suçlardan 20 kaydı olduğu öğrenildi.

"HERKESİN ÇOCUĞU KENDİNE KIYMETLİ"

Emniyetteki sorgusunda M.P., "Oğlumun başka okula nakledilmesinden dolayı saldırdım" dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.P. basın mensuplarına, "Herkesin çocuğu kendine kıymetli" dedi.