Oğuzlar cevizi yoğun talep görüyor - Son Dakika

Oğuzlar cevizi yoğun talep görüyor

Çorum'un coğrafi işaret tescili bulanan Oğuzlar cevizinin fidanı, kendi kendini tozlaması, yüksek verimi ve çok çeşitli iklimlerde yetişebilmesi gibi özelliklerinden dolayı üreticilerden talep görüyor.

Çorum'un coğrafi işaret tescili bulanan Oğuzlar cevizinin fidanı, kendi kendini tozlaması, yüksek verimi ve çok çeşitli iklimlerde yetişebilmesi gibi özelliklerinden dolayı üreticilerden talep görüyor.

Türk Patent ve Marka Kurumundan mart ayında "Coğrafi İşaret Tescil Belgesi" alan Oğuzlar cevizi, hasat döneminde daha dalından inmeden alıcı buluyor.

Kolay kırılan ince kabuğu, lezzeti, beyaz rengi, yüksek yağ oranı gibi özellikleriyle tüketiciden talep gören Oğuzlar cevizinin fidanı da çiftçiler tarafından tercih ediliyor.

Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği Başkanı Oğuz Hantal, AA muhabirine, Oğuzlar cevizi fidanı talebini karşılamakta zorlandıklarını söyledi.

Hantal, 2016'da il dışına 10 bin fidan satılırken, 2017'de 20 bin, 2018'de 40 bin fidan gönderildiğini belirterek, "Türkiye'nin her yerine Oğuzlar cevizi fidanı satıp, ceviz bahçeleri kuruyoruz. Geçen yıl birliğimiz vasıtasıyla 45 bin civarında fidan sattık. Bu yıl 50 bini geçtik, artık talebe yetişmekte zorlanıyoruz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığının ağustosta üreticilere ceviz, badem ve zeytin bahçesi kurma çağrısı yaptığını hatırlatan Hantal, ilçenin en büyük geçim kaynağı olan cevizin Bakanlıkça desteklenmesinin kendileri için son derece önemli olduğunu aktardı.

Türkiye'de iç talebi karşılamak için ceviz ithalatı yapıldığını belirten Hantal, Bakanlığın yönlendirmesi sonucu ithalatın önüne geçilebileceğini dile getirdi.

Cevizin stratejik bir ürün olduğunu ifade eden Hantal, "Boş arazilerimiz, orman vasfını yitirmiş arazilerimiz var. Ülke olarak ihtiyaç duyduğumuz cevizi neden kendimiz yetiştirmeyelim? Tarım ve Orman Bakanlığına teşviklerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Oğuzlar'da her yıl on binlerce yeni ceviz fidanı yetiştirilip Türkiye'nin her yerine gönderildiğini dile getiren Hantal, şöyle devam etti:

"Oğuzlar cevizi ağacı, gerek yan dal verimi, gerekse kendi kendini tozlaması özelliğiyle rakipsiz, yerli ve milli bir türdür. Her yıl yetiştirdiğimiz fidanları Antalya, Aydın, İzmir, Samsun, Sivas, Ankara, Tokat, Amasya gibi ülkemizin değişik bölgelerindeki illerinde götürüp ceviz bahçeleri kuruyoruz. Yüksek verim vermesinden dolayı ülkenin her yerinde tercih ediliyor, ünü gittikçe yaygınlaşıyor."

Ceviz üreticisi Niyazi Sorkun da 15 dönüm arazide ceviz üretimi yaptığını belirtti.

Ceviz rekoltesinin iklim şartlarına göre her yıl değişiklik gösterebildiğine dikkati çeken Sorkun, şunlar kaydetti:

"Bu sene önceki seneye göre verim düşük. Önce soğuk sonra sıcak hava ürüne zarar verdi. Oğuzlar cevizimiz yağlı, tatlı aromalı bir ürün. Bakanlığımızın insanları ceviz üretimine yönlendirmesi bizler için sevindirici. Bu sayede öncelikle Oğuzlar cevizinin daha geniş alana yayılmasını sağlayabiliriz."

Oğuzlar cevizi yoğun talep görüyor
Oğuzlar cevizi yoğun talep görüyor
Oğuzlar cevizi yoğun talep görüyor
Oğuzlar cevizi yoğun talep görüyor

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 12:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Oğuzlar cevizi yoğun talep görüyor - Son Dakika

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