"Okçuluk Benim Sporum" projesi Tokat'ta başladı: 600 öğrenciye okçuluk eğitimi - Son Dakika
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"Okçuluk Benim Sporum" projesi Tokat'ta başladı: 600 öğrenciye okçuluk eğitimi

"Okçuluk Benim Sporum" projesi Tokat\'ta başladı: 600 öğrenciye okçuluk eğitimi
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Okçular Vakfı’nın İstanbul Valiliği himayelerinde başlattığı “Okçuluk Benim Sporum” Projesi’nin Tokat etabı, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve il protokolünün katılımıyla düzenlenen törenle hayata geçirildi. Proje kapsamında Tokat’ta 7 ilçedeki 16 okulda toplam 600 öğrenci geleneksel ve olimpik okçuluk eğitimiyle buluşacak. Etkinlik bünyesinde ayrıca 4-6 yaş grubuna hizmet verecek Güneşli Çocuk Akademisi’nin açılışı da gerçekleştirildi.

Okçular Vakfı öncülüğünde ve İstanbul Valiliği himayelerinde ilk kez İstanbul'da uygulanan “Okçuluk Benim Sporum” Projesi, Türkiye genelinde yaygınlaşmaya devam ediyor. Projenin Tokat etabı için düzenlenen protokol imza törenine; Tokat Valisi Abdullah Köklü, Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş, Tokat İl Gençlik ve Spor Müdürü Haşim Eger, Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır ve Tokat İl Müftüsü Esat Yapıcı katıldı.

7 İLÇE, 16 OKUL VE 600 ÖĞRENCİ

Çocukların erken yaşta sporla tanışmasını, fiziksel-sosyal gelişimlerinin desteklenmesini ve geleneksel sporların yaşatılarak gelecek nesillere aktarılmasını amaçlayan projenin Tokat kapsamı şu şekildedir:

  • Saha Kapsamı: Tokat merkez dahil 7 ilçede yer alan 16 okul projeye dahil edildi.
  • Eğitim Branşları: Toplam 600 öğrencinin faydalanacağı çalışmada 10 okulda Geleneksel Türk Okçuluğu, 6 okulda ise Olimpik Okçuluk eğitimleri verilecek.
  • Genişleme Planı: Projenin ilerleyen dönemde Tokat genelindeki tüm ilçelere yaygınlaştırılması hedefleniyor.

GÜNEŞLİ ÇOCUK AKADEMİSİ AÇILDI VE YENİ İŞ BİRLİĞİ İMZALANDI

Etkinlik programı kapsamında Tokat İl Müftülüğü bünyesinde 4-6 yaş grubu çocuklara Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler eğitimi vermek üzere kurulan Güneşli Çocuk Akademisi de törenle hizmete açıldı.

Açılışta; Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu, Tokat İl Müftülüğü, Tokat İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında çocukları geleneksel spora yönlendirmek amacıyla yeni bir iş birliği protokolü imzalandı.

MİNİK OKÇULARDAN MEHTERAN VE OKÇULUK GÖSTERGESİ

Güneşli Çocuk Akademisi'nin açılışında 4-6 yaş grubu öğrenciler tarafından mehteran gösterisi sunuldu. Geleneksel Türk okçuluğuyla tanışan miniklerin gerçekleştirdiği okçuluk atışları ve hünerleri protokol üyeleri ile davetliler tarafından ilgiyle takip edildi. Okçular Vakfı, geleneksel sporları koruma ve Türkiye geneline yayma çalışmalarını sürdürüyor.

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Son Dakika Gündem 'Okçuluk Benim Sporum' projesi Tokat'ta başladı: 600 öğrenciye okçuluk eğitimi - Son Dakika

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