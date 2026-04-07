Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim - Son Dakika
07.04.2026 16:23
İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu önündeki polislere saldırı düzenleyen ve etkisiz hale getirilen 3 teröristten 32 yaşındaki Yunus Emre S.'nin 2018 yılında Adana'da cinayete karıştığı ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde çıkan çatışmada 1 şüpheli öldürüldü, 2 şüpheli yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Çıkan çatışmada 2 polis memurunun da hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

UZUN MANLULU SİLAHLARLA GELDİLER

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plazanın önünde meydana geldi. Uzun namlulu silahlarla gelen 3 saldırgan güvenlik tedbiri alan polislere saldırı düzenledi. Polis ekiplerinin karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada saldırganlardan 1'i öldürülürken, 2 saldırgan yaralı olarak etkisiz hale getirildi. 2 polis ise hafif yaralandı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "07.04.2026 Salı günü saat 12.15 sıralarında Beşiktaş İlçesi Levent Mahallesi'nde bulunan Yapı Kredi Plaza'nın önünde görev yapan emniyet ekiplerimize, kimliği belirsiz şahıslar tarafından ateş açılmıştır. Polisimizin anında karşılık vermesi sonucu saldırganlarla emniyet unsurlarımız arasında çatışma çıkmıştır. Olayda silahlı 3 saldırgandan biri ölü, 2'si ise yaralı olarak ele geçirilmiştir. Çatışmada 2 polisimiz yaralanmış ve hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Yaralı polislerimizin hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada "Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş; cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başlamıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla adli ve kolluk birimleri eş güdüm içinde çalışmalarını sürdürmekte olup, soruşturma titizlikle ve çok yönlü şekilde yürütülmektedir" denildi.

VALİ GÜL OLAY YERİNDE AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valisi Davut Gül olay yerindeki incelemelerin ardından açıklama yaptı. Gül, "Yapı Kredi Plaza önünde güvenlik tedbirleri alan polislerimize bir saldırı meydana geldi. Saldırı neticesinde 2 polisimiz hafif şekilde yaralandı. Teröristlerden birisi öldürüldü, 2 terörist yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Öncelikle başta İstanbul İl Emniyet Müdürümüz olmak üzere bütün ekibini tebrik ediyorum. Bu büyük saldırıyı, polislerimiz tedbirleri, önlemleri sayesinde olabildiğince hafif şekilde atlattılar. Ölenlerin kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Bağlantıları ve diğer konuları emniyetimiz çalışıyor. Sizleri belli periyotlarda bilgilendireceğiz. Provokasyon kokan bir hareket, bu bölgede Yapı Kredi Bankası var, onun yanında iş yerleri var. Arka tarafta konsolosluk var. Konsoloslukta yaklaşık 2 buçuk yıldır faaliyet yok. Konsoloslukta devam eden bir çalışma veya diplomatik görevli bulunmuyor. Saldırıyı 3 kişi gerçekleştirdi. Araçla gelmişler, uzun namlulu silahları var" dedi.

BAKAN ÇİFÇİ: TERÖRİSTLERİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLMİŞTİR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sanal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul’da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır. Teröristlerin, kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit’ten kiralık araçla İstanbul’a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu; 2’si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.

BAKAN GÜRLEK: SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRÜYOR

Adalet Bakanı Akın Gürlek sanal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhâl soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş; cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başlamıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet başsavcılığımızın koordinesinde, ilgili kolluk birimleriyle birlikte çalışmalar sürdürülmekte olup, soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir" ifadeleri yer aldı.

ÇATIŞMA ANLARI KAMERADA

Konsolosluk önündeki çatışma anları kameraya yansıdı. Görüntülerde saldırganın polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildiği görülüyor. Çatışma sırasında bir polis memurunun arabanın altına yatıp teröristi bacağından vurduğu anlar ise dikkat çekti.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST CİNAYETTEN YARGILANMIŞ

Öte yanda Öldürülen terörist Yunus Emre S'nin 2018 yılında Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bağlı Kiremithane Mahallesinde Ahmet Kalo isimli şahsın öldürülme olayına kırıştığı için babası Ahmet S. ile birlikte gözaltına alındığı ve sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest kaldığı, babasının ise tutuklandığı ortaya çıktı. Bu olaydan sonra ise ailenin İzmit'e taşındığı öğrenildi. 

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • harun 8071 harun 8071:
    oo cinayet mi önemli bişey değilmiş yaw. Adalet, yargı,kanun sadece kağıtta yazılı 21 8 Yanıtla
  • kara7522 kara7522:
    daha once goz altina alinmiş vede vahimmiş,ozaman bu pzvk neden koyverilmiş,,,,,yeni anayasa şart 16 3 Yanıtla
  • Süper Çocuk Süper Çocuk:
    Sn Akın Gurlek'in açıklamasındaki "İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhâl soruşturma başlatılmıştır." ibaresi sadece bana mı tuhaf geldi? Sn Bakan polislere silahlı saldırı olduğunu bilerek mi bu açıklamayı yaptı yoksa kendisine bu şekilde mi bilgi verildi? Gerçekten çok tuhaf bir açıklama olmuş... 1 5 Yanıtla
  • 889397.64 889397.64:
    ne olacak bunları da yarın arka kapıdan bırakırlar merak etmeyin.kimsenin ruhu duymaz 0 1 Yanıtla
  • TC Tabak TC Tabak:
    bazı yorumcular ! pzvk yazınca kabul gören yorumlar var, bizler yazınca yorumları araki bulasın. iki yüzlüsünüz. 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
