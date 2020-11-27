Öldürülen teröristin taziyesine katılan HDP'li vekil ve başkanlara soruşturma - Son Dakika

Öldürülen teröristin taziyesine katılan HDP'li vekil ve başkanlara soruşturma

27.11.2020 12:35

Öldürülen teröristin taziyesine katılan HDP'li vekil ve başkanlara soruşturma Tunceli'de öldürülen terör arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan sözde saha sorumlusu "Yılmaz" kod adlı İsmail Sürgeç isimli teröristin taziyesine katıldıklarıyla ilgili fotoğrafları ortaya çıkan HDP...

Öldürülen teröristin taziyesine katılan HDP'li vekil ve başkanlara soruşturma

TUNCELİ - Tunceli'de öldürülen terör arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan sözde saha sorumlusu "Yılmaz" kod adlı İsmail Sürgeç isimli teröristin taziyesine katıldıklarıyla ilgili fotoğrafları ortaya çıkan HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü ile HDP'nin eş başkanları hakkında soruşturma başlatıldı.

Tunceli'de "Yıldırım-4" Munzur operasyonu kapsamında güvenlik güçleri tarafından merkez Ahpanos Vadisi bölgesinde 10 Kasım'da düzenlenen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmişti. Öldürülen teröristlerden birinin "terörden arananlar listesi'nde, kırmızı kategoride yer alan, örgütün sözde Tunceli Saha Sorumlusu "Yılmaz" kod adlı İsmail Sürgeç olduğu tespit edilmişti. Öldürülen teröristin cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Tunceli'de gömülmüştü.

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, HDP İl Eşbaşkanları Nurşat Yeşil ve İbrahim Kasun'un öldürülen teröristin ailesine yaptığı taziye ziyaretine ait fotoğrafların paylaşılması üzerine Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Terör örgütü propagandası yapmaktan açılan soruşturma kapsamında HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün dosyası yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. HDP İl Eşbaşkanları Nurşat Yeşil ve İbrahim Kasun hakkındaki soruşturmanın ise Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü öğrenildi.

Öldürülen teröristin taziyesine katılan HDP'li vekil ve başkanlara soruşturma
Öldürülen teröristin taziyesine katılan HDP'li vekil ve başkanlara soruşturma
Öldürülen teröristin taziyesine katılan HDP'li vekil ve başkanlara soruşturma
Öldürülen teröristin taziyesine katılan HDP'li vekil ve başkanlara soruşturma

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Alican Önlü, Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Öldürülen teröristin taziyesine katılan HDP'li vekil ve başkanlara soruşturma - Son Dakika


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