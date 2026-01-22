Ölü Kadının Kimliğiyle Dolandırıcılık - Son Dakika
Ölü Kadının Kimliğiyle Dolandırıcılık

22.01.2026 10:38
Şefaatli'de ölen kadının kimliğiyle dolandırıcılık yapan 4 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde 1961 yılında vefat eden kadının kimlik bilgilerini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 yakını, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan S.C, A.E, Z.D ve L.R.O. jandarmadaki işlemlerinin ardından Şefaatli Adliyesi'ne sevk edildi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi ve özel belgede sahtecilik" ile "banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçlamalarıyla sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar, adli kontrol kararı uygulanarak serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerince Şefaatli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 1961'de 30 yaşındayken vefat eden H.E'nin kimlik ve banka bilgileri kullanılarak 2005 yılından itibaren çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından haksız menfaat temin edildiği belirlenmişti.

Bu kapsamda, H.E'nin 87 yaşındaki kız kardeşi S.C. ile kız kardeşinin oğlu A.E. (53), kızı Z.D. (64) ve torunu L.R.O. (25) dün, Yozgat, Kayseri ve Ankara'daki ikametlerinde gözaltına alınmış ve adliyeye sevk edilmişti.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, 4 cep telefonu, 4 SIM kart, 2 banka/kredi kartı ve başkasına ait kimlik kartı ele geçirilmişti.

Zanlıların, ölen kadın adına banka hesapları açtıkları, maaş, deprem yardımı, evde bakım yardımı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yardım alarak devleti yaklaşık 15 milyon lira zarara uğrattıkları belirtilmişti.

Kaynak: AA

