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Omicron, delta varyantının yerini alabilir - Son Dakika

Omicron, delta varyantının yerini alabilir

20.12.2021 13:51

Manisa Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Sevil Sapmaz Karabağ, Güney Afrika'dan yayılan omicron varyantı hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, "Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi birkaç ay içerisinde vakaların yaklaşık yüzde 50'sinden sorumlu olabileceğini...

Manisa Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Sevil Sapmaz Karabağ, Güney Afrika'dan yayılan omicron varyantı hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, "Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi birkaç ay içerisinde vakaların yaklaşık yüzde 50'sinden sorumlu olabileceğini söyledi" dedi.

Manisa Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Sevil Sapmaz Karabağ, Türkiye'de de görülmeye başlanan omicron varyantı hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Varyanta karşı diğer korona virüsler gibi aşı yaptırılmasının önemli olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Karabağ, omicronun delta varyantının yerini alabileceğini söyledi. Karabağ, "Varyantın diğer varyantlardan farkını henüz çok net bilmiyoruz. Solunum yolu enfeksiyonuna yol açan diğer korona virüslerle kombinasyon oluşturarak ortaya çıktığı düşünülmekte. Bu da biraz daha bize ön planda virüsün bize kliniğin solunum yolu enfeksiyonu şeklinde geçebileceğini düşündürmekte. Şu an için birçok Avrupa ülkesinde yaygın hale geçti. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi de bunun birkaç ay içerisinde vakaların yaklaşık yüzde 50'sinden sorumlu olabileceğini söylediler. Bu ülkemiz için de muhtemelen böyle olacak. Çünkü delta varyantı çıktıktan sonra sporadik (nadir) gibi görünürken vakaların yüzde 80-90'ından delta varyantı sorumlu. Ülkemizde geçen hafta 5 vaka İzmir, 1 vaka İstanbul'da görüldüğü açıklandı. İlk Güney Afrika'dan bildirildikten sonra Türkiye'de de temaslı ve seyahat öyküsü olan kişilerde bu virüs araştırmaya başlandı" dedi.

"BULAŞTIRICILIĞI FAZLA, YOĞUN BAKIMDA YATIŞLARI AZ"

Omicron ile ilgili bilgilerin henüz net olmadığını belirten Uzm. Dr. Karabağ, "Şu an için klinik bilgiler henüz çok net değil. 3 haftalık bir süreçten geçti. İlk izlenimlere göre bulaştırıcılığı daha fazla olduğu ama hastanede yatışların ve yoğun bakımların ya da solunum cihazlarına bağlanma oranları daha düşük görünmekte. Bu bizim için erken olmakla beraber iyi bir durum. Bundan da tabi bize bildirilen 3 ön çalışma var. Güney Afrika Cumhuriyeti, İsveç ve Frankfurt'ta yapılan çalışmalara göre 2 doz aşının antikor yalıtımının omicrona karşı yalıtımının daha az olduğu ama hastalığı geçirmiş üzerine 2 doz aşı olduysa ya da 3 doz aşı olduysa antikor yalıtımının daha fazla iyi olacağı gösterilmiş. Bunun üzerine de Avrupa'da konuşulan 3. doz aşının 3 aya indirilmesi bizim ülkemizde de gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı da bu yönde karar aldı" diye konuştu.

Solunum yolu enfeksiyonu olduğu için tedbirlerin aynı şekilde devam ettirilmesi gerektiğini söyleyen Karabağ, "Bu bir solunum yolu virüsü olduğu için alınan önlemler aynen devam etmeli. Hatta ilk izlenimlere göre bulaştırıcılık deltaya göre oldukça daha yüksek bu nedenle önlemlere daha fazla dikkat edilmesi gerekiyor. Kalabalık ortamlara girilmemesi, maske ve mesafe kurallarına uyulması çok önemli. Aşı tabi ki burada çok daha önemli. Toplumumuzun bir kısmı 3 doz aşı bir kısmı da 2 doz aşı yaptırdı. Hiç aşı yaptırmayanlara da 3 doz yaptırılması gerekiyor. 3. Dozların da, 2 doz Biontech olanların 3 ay geçtiyse mutlaka 3. dozlarını yaptırmaları gerekiyor. 3 doz Sinovac olmuş olanlara da Sağlık Bakanlığının açıkladığı duruma göre 3 doz aşı olmuş olanların da 4. dozları mutlaka yaptırmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kalabalık ortamlardan uzak durulması gerektiğine vurgu yapan Karabağ, "Kalabalık ortamlar, havalandırması yetersiz de ortamlar olacağı için mümkün olduğu kadar girilmemeli giriliyorsa da maskeye çok dikkat edilmeli. Kısa sürede de işimiz burada bitirilmeli. Hiç aşı yaptırmamışlar hala var. Mutlaka aşılarını yaptırmalılar. Gebelerin özellikle bu konuda dikkatli davranıp aşılarını olmaları gerekiyor. 3 doz diyerek ihmal etmeyip 4. hatırlatma dozlarını mutlaka yaptırmaları gerekiyor. Yaşlı ve kanser hastası gibi grupların da mutlaka 4. doz aşı yaptırmaları öneriliyor. Şu an bizim de Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği olarak 4. dozu Biontech öneriyoruz" dedi.

(Aykut Yeniçağ - Önder Aydın/ İHA)

Omicron, delta varyantının yerini alabilir
Omicron, delta varyantının yerini alabilir
Omicron, delta varyantının yerini alabilir
Omicron, delta varyantının yerini alabilir

Şehir Hastanesi, Omicron, Manisa, Aşı, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Omicron, delta varyantının yerini alabilir - Son Dakika


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