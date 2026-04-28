Ömrü 10 gün, koparmanın cezası araba parası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

28.04.2026 10:53  Güncelleme: 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda yılda sadece bir kez açan, yalnızca 10 gün canlı kalabilen endemik Manisa lalesi yüzünü gösterdi. Doğaseverlerin fotoğraflamak için adeta akın ettiği laleyi koparmanın cezası ise bu yıl 699 bin 245 lira oldu.

Manisa ile İzmir illeri arasında bulunan, 1517 metre yüksekliğe sahip Spil Dağı Milli Parkı'nda baharın habercisi olarak bilinen Manisa lalesi, havaların ısınmasıyla birlikte açmaya başladı.

Her yıl genellikle 28 Nisan ile 3 Mayıs tarihleri arasında çiçek açan ve yaklaşık 10 gün canlı kalabilen laleler, ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor. Doğaseverler eşsiz güzelliği yerinde görmek ve fotoğraflamak için Spil'e çıkıyor.

"NEREDEYSE ARABA PARASI KADAR CEZASI VAR"

Spil Dağı Milli Parkı'nda açan Manisa lalesini görmek için gelen ziyaretçilerden Erdal Arslan, Manisa'nın meşhur lalelerini görmek için arkadaşlarıyla birlikte Spil'e çıktıklarını söyledi.

Arslan, "Senede bir açıyor zaten bu laleler. Sadece bunları görmek için bile gelmeye değer. Güzel bir doğa manzarası var. Sakın koparmayın, çünkü koparmanın cezası 700 bin liraya yakın. Bir araba parası kadar cezası var. Bu da ne kadar değerli olduğunu gösteriyor" dedi.

Laleleri fotoğraflamak için geldiğini söyleyen Özcan Soydam ise, "Manisa'da çok değerli bir çiçek. Yılda bir kez açıyor. Fotoğrafını çekmek istedim. Koparmanın cezası da çok yüksek. Dalında olması daha güzel" diye konuştu.

Bir başka ziyaretçi de, "Fotoğraflarını çekmek bile güzel bir duygu. Umarım kimse koparmaz" ifadelerini kullandı.

CEZA 699 BİN 245 TL'YE YÜKSELDİ

Yetkililer, lalelerin doğadan koparılmasının biyolojik çeşitliliğe zarar verdiğini belirterek vatandaşları yüksek idari para cezasına karşı uyardı.

Koruma altındaki Manisa lalesini koparmanın cezası 2022'de 109 bin 593 TL, 2023'te 244 bin 315 TL, 2024'te 387 bin 142 TL, 2025'te 557 bin 212 TL olurken, 2026 yılında ise 699 bin 245 TL'ye yükseldi. 

Kaynak: İHA

Manisa, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 11:24:16. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.