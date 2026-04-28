Ömrü 10 gün, koparmanın cezası araba parası

Spil Dağı Milli Parkı'nda yılda yalnızca bir kez açan ve sadece 10 gün yaşayabilen endemik tür Manisa lalesi çiçek açtı. Koruma altındaki laleyi koparmanın cezası ise 2026 yılı için 699 bin 245 TL olarak açıklandı.

Manisa ile İzmir illeri arasında bulunan, 1517 metre yüksekliğe sahip Spil Dağı Milli Parkı'nda baharın habercisi olarak bilinen Manisa lalesi, havaların ısınmasıyla birlikte açmaya başladı.

Her yıl genellikle 28 Nisan ile 3 Mayıs tarihleri arasında çiçek açan ve yaklaşık 10 gün canlı kalabilen laleler, ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor. Doğaseverler eşsiz güzelliği yerinde görmek ve fotoğraflamak için Spil'e çıkıyor.

"NEREDEYSE ARABA PARASI KADAR CEZASI VAR"

Spil Dağı Milli Parkı'nda açan Manisa lalesini görmek için gelen ziyaretçilerden Erdal Arslan, Manisa'nın meşhur lalelerini görmek için arkadaşlarıyla birlikte Spil'e çıktıklarını söyledi.

Arslan, "Senede bir açıyor zaten bu laleler. Sadece bunları görmek için bile gelmeye değer. Güzel bir doğa manzarası var. Sakın koparmayın, çünkü koparmanın cezası 700 bin liraya yakın. Bir araba parası kadar cezası var. Bu da ne kadar değerli olduğunu gösteriyor" dedi.

Laleleri fotoğraflamak için geldiğini söyleyen Özcan Soydam ise, "Manisa'da çok değerli bir çiçek. Yılda bir kez açıyor. Fotoğrafını çekmek istedim. Koparmanın cezası da çok yüksek. Dalında olması daha güzel" diye konuştu.

Bir başka ziyaretçi de, "Fotoğraflarını çekmek bile güzel bir duygu. Umarım kimse koparmaz" ifadelerini kullandı.

CEZA 699 BİN 245 TL'YE YÜKSELDİ

Yetkililer, lalelerin doğadan koparılmasının biyolojik çeşitliliğe zarar verdiğini belirterek vatandaşları yüksek idari para cezasına karşı uyardı.

Koruma altındaki Manisa lalesini koparmanın cezası 2022'de 109 bin 593 TL, 2023'te 244 bin 315 TL, 2024'te 387 bin 142 TL, 2025'te 557 bin 212 TL olurken, 2026 yılında ise 699 bin 245 TL'ye yükseldi.