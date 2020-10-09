On yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

SUDAN'DA BÖLÜNME KARŞITLARI GÖSTERİ DÜZENLEDİ

Sudan'da binlerce kişi, Güney Sudan'ın referandumda tek devlet olarak kalması için gösteri düzenledi.

Güney Sudan'ın bağımsızlığını belirleyecek olan referandum tarihi yaklaştıkça halk taleplerini ve tepkilerini göstermek için yollara çıktı. Sudan'ın Kuzey ve Güney Sudan olarak bölünmesini istemeyen binlerce kişi Hartum'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde toplandı. Ellerinde "Tek devlet" yazan dövizleri taşıyan binlerce kişi, Birleşmiş Milletler'in (BM) Hartum'daki Ofisine yürüdü.

ALTIN PORTAKAL PROTESTO İLE AÇILDI

Antalya'da bu yıl 47'incisi düzenlenen Uluslar arası Antalya Altın Portakal Film Festivali protesto ile açıldı. Kırmızı halıda ünlülerin geçidinin ardından düzenlenen açılış töreninde MHP'li Büyükşehir Meclis Üyesi bir doktor, Boşnak asıllı Emir Kusturica'nın festivale gelmesini ayağa kalkıp bağırarak protesto etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Akaydın'ın konuşma yaptığı sırada protestosuna başlayan doktor, davetlilerin tepkileri eşliğinde salondan dışarı çıkartıldı.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK TERMAL TESİSİ BALIKESİR'DE

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Güre beldesindeki Avrupa'nın en büyük termal otel ve tesisinin temeli, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de katıldığı törenle atıldı.

Dev proje, Bin 500 kişiye doğrudan iş imkanı da sağlayacak.

(İHA)