Ordu'da sel, taşkın, kayıp arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi

Ordu'da, "2022 Afet Tatbikat Yılı" kapsamında sel, taşkın, kayıp arama kurtarma tatbikatı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı ve Afet ve Acil Durum (AFAD) Başkanlığının, 2022 yılını "Afet Tatbikat Yılı" olarak ilan etmesi dolayısıyla İl AFAD Müdürlüğünce Melet Irmağı'nda "sel, taşkın, kayıp arama kurtarma" temalı bölgesel düzeyde saha tatbikatı organize edildi.

AFAD Müdürü Osman Işık'ın tatbikat hakkında verdiği brifingin ardından saha tatbikat senaryosuna geçildi.

Senaryo gereği, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden metrekareye 216 kilogram yağış bilgisinin alınmasının ardından Altınordu ilçesi Cumhuriyet ve Kayabaşı mahallelerinin sel ve taşkından etkilenmesi neticesinde acil durum ihbar ve çağrı hattına gelen bilgiler ışığında il genelinde yaşanan olumsuzluklar ilçeler bazında sıralandı.

Melet Irmağı'ndaki suyun yükselmesi nedeniyle alanda ve evdeki vatandaşlar ile çalışma yapan iş makinesi operatörü olmak üzere 14 kişi mahsur kaldı, bir araç ise içindeki 3 kişiyle ırmağa düştü.

Ayrıca hayvanlarını ırmaktan karşıya geçirmek isteyen çoban, eşi ve oğlu, küçükbaş hayvanlarıyla suya kapılarak kayboldu, heyelan sebebiyle yıkılarak ırmağın akıntısına kapılan ahşap yapıdaki 4 kişiden haber alınamadı, tarım arazileri, iş yerleri ve evlerde hasar oluştu, Ordu'yu Giresun'a bağlayan kara yolunda ulaşım etkilendi, üç evde de göçük meydana geldi.

Bu bilgiler çerçevesinde, Ordu ve çevre illerden itfaiye, UMKE, deniz polisi, Sahil Güvenlik, jandarma arama kurtarma timi, AKUT, İHH ile çeşitli arama kurtarma ekiplerinden oluşan personel, 54 araç ve helikopter, bot, jet ski, dron, K9 köpeklerinin de yer aldığı araç ve malzemelerle çalışmalara katıldı.

Ekiplerin sudan ve karadan, helikopterle de havadan olaylara müdahale ettiği tatbikat, gerçeğini aratmadı.

"Tatbikatla olası bir afette neler yapılması gerektiği uygulamalı olarak gösterildi"

Vali Tuncay Sonel, burada gazetecilere, 129 araç ve 697 katılımcının bulunduğunu tatbikatın, tüm birimlerin koordinasyonuyla başarılı şekilde ifa edildiğini söyledi.

Sahil Güvenlik helikopterinden, jandarmadan emniyete, sağlık ve itfaiye ekiplerinden bütün birimlere kadar kusursuz bir tatbikatla olası afette neler yapılması gerektiğinin uygulamalı gösterildiğini belirten Sonel, ülke olarak her türlü afete hazırlıklı olunması gerektiğine işaret etti.

Türkiye'nin son yıllarda afetlere hazırlık ve müdahale konusundaki başarısına dikkati çeken Sonel, 2020'de Giresun'un Dereli ilçesinde sel afeti meydana geldiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde devletin ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinin afet bölgesine ivedilikle intikal etmesinin bunun bir göstergesi olduğunu anlattı.

Sonel, tatbikatta emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederek, "Tatbikata katılan arkadaşlarımıza Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun başarı dileklerini ve selamlarını ilettim. Kazasız, belasız tatbikatımız da sonuçlanmış oldu. Rabbim tüm afetlerden ülkemizi korusun ve böyle kahraman güvenlik güçlerimizin, kurumlarımızın, gönüllüklerimizin, emek verenlerin de ayağına taş değdirmesin." dedi.