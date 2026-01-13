Ordu'da Şantiye İzleme Alanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ordu'da Şantiye İzleme Alanı

Ordu\'da Şantiye İzleme Alanı
13.01.2026 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da, inşaat çalışmalarını izlemek isteyenler için şantiye izleme alanı kuruldu.

Ordu'da, inşaat çalışmalarını izlemeyi sevenler için "şantiye izleme alanı" yapıldı.

Altınordu ilçesine bağlı Yeni Mahalle'deki bir inşaatın çevresi, yüklenici firma tarafından paravanla kapatıldı.

Paravanın bir bölümüne inşaat çalışmalarını izlemeyi sevenler de düşünülerek, "şantiye izleme alanı" yazılı televizyon görseli yerleştirildi.

Çalışmaları merak edenler, bu alandan şantiyedeki faaliyetleri izleyebiliyor.

Şantiyedeki çalışmaları bir süre izleyen Emrah Özkan, AA muhabirine, inşaat firmasının çalışmasının çok güzel olduğunu belirterek, "Biz de merak edip açılan pencereden içeriye baktık." dedi.

Ömer Topaloğlu ise "Vatandaşların merakını gidermek için televizyon figürü yapılmış. Meraklı vatandaşlar için güzel olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Ahmet Set de "İnsanlar başka yerden bakmak için uğraşacağına buradan bakar. Gayet güzel düşünülmüş." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Altınordu, Güncel, İnşaat, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da Şantiye İzleme Alanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir
Trump’tan NATO’ya rest: Sizi ben kurtardım Trump'tan NATO'ya rest: Sizi ben kurtardım
Şanlıurfa’da sopayla darba 4 tutuklama Şanlıurfa'da sopayla darba 4 tutuklama
Silivri’de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada Silivri'de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada
Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı
İsmi birçok takımla anılıyordu Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı İsmi birçok takımla anılıyordu! Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı

15:14
Galatasaray transferde bombayı patlattı Yıldız isim geliyor
Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor
15:14
Bahçeli’nin sözünü hatırlattı Özel’den milyonlarca emekliyi mest edecek maaş önerisi
Bahçeli'nin sözünü hatırlattı! Özel'den milyonlarca emekliyi mest edecek maaş önerisi
14:21
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
14:14
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’ndan ilk görüntü
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'ndan ilk görüntü
13:52
Yeni operasyon an meselesi Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
13:37
Adliyede kan aktı Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 15:37:40. #7.11#
SON DAKİKA: Ordu'da Şantiye İzleme Alanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.