Ordu\'da Şantiye İzleme Alanı

Ordu'da, inşaat çalışmalarını izlemeyi sevenler için "şantiye izleme alanı" yapıldı.

Altınordu ilçesine bağlı Yeni Mahalle'deki bir inşaatın çevresi, yüklenici firma tarafından paravanla kapatıldı.

Paravanın bir bölümüne inşaat çalışmalarını izlemeyi sevenler de düşünülerek, "şantiye izleme alanı" yazılı televizyon görseli yerleştirildi.

Çalışmaları merak edenler, bu alandan şantiyedeki faaliyetleri izleyebiliyor.

Şantiyedeki çalışmaları bir süre izleyen Emrah Özkan, AA muhabirine, inşaat firmasının çalışmasının çok güzel olduğunu belirterek, "Biz de merak edip açılan pencereden içeriye baktık." dedi.

Ömer Topaloğlu ise "Vatandaşların merakını gidermek için televizyon figürü yapılmış. Meraklı vatandaşlar için güzel olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Ahmet Set de "İnsanlar başka yerden bakmak için uğraşacağına buradan bakar. Gayet güzel düşünülmüş." ifadesini kullandı.