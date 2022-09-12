Koç Üniversitesi URAP Türkiye sıralamasında zirveyi gördü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) University Ranking by Academic Performance Laboratuvarının (URAP) açıkladığı Türkiye'deki 183 üniversitenin akademik performansının sıralandığı listede, Koç Üniversitesi geçen yıla göre iki sıra birden yükselerek ülkenin en iyi üniversitesi olurken, Hacettepe ikinciliği ve ODTÜ üçüncülüğü elde etti.

Bu yıl, üniversitelerin akademik performansını özetleyen URAP 2022-2023 Türkiye sıralamasında, Clarivate Analytics/InCites ile YÖK'ün yayımladığı veriler kullanıldı.

URAP Türkiye sıralamasında 2009 yılından bu yana 9 gösterge kullanılmaktaydı. Bu yıldan itibaren 9 göstergeye 6 yeni gösterge eklenerek toplam gösterge sayısı 15'e çıkartıldı. Üniversitelerin araştırma etkinliklerini daha hassas ölçebilmek amacıyla bu yıl üniversitelerin TÜBİTAK proje sayıları URAP göstergeleri arasına eklendi.

Üniversitelerin diğer üniversiteler ile yurt içi ve uluslararası ortak çalışma yapabilme becerilerini ölçmek amacıyla yurt içindeki üniversitelerle ortak makale sayısı ve diğer ülke üniversiteleriyle ortak makale sayısı da URAP göstergeleri arasına eklendi.

Bu yıl URAP 2022-2023 Türkiye sıralamasında 183 üniversite yer aldı.

2022-2023 URAP Türkiye sıralamasında Koç Üniversitesi, URAP sıralamalarında ilk kez birinci sırada yer aldı. Koç Üniversitesi 2017'de Türkiye sıralamasında 11'inciyken geçen yıla göre iki sıra birden yükselerek birinci sıraya yükseldi.

Koç Üniversitesini, sırasıyla Hacettepe Üniversitesi, ODTÜ, İstanbul Üniversitesi, İTÜ, Ankara Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi izledi.

URAP Türkiye sıralamasında yükseköğretimdeki farklılıklar göz önüne alınarak, devlet-vakıf; tıp fakültesi olan-olmayan; 2000 yılı öncesi-sonrası kurulan üniversiteler kendi grupları içinde ayrıca sıralandı.

Etki değeri düşük dergiler değerlendirme dışı bırakıldı

ODTÜ URAP Koordinatörü Prof. Dr. Ural Akbulut, rapora ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 1000'den fazla yazarlı makalelerin değerlendirme dışı bırakıldığını ifade etti.

Üniversitelerin sıralamalarda yükselemeyişinin nedenlerinden birinin de etki değeri düşük dergilerdeki yayınlar olduğunun altını çizen Akbulut, bu nedenle URAP'ın, sıralamalarda etki değeri en düşük yüzde 25'lik dilimdeki makaleleri değerlendirme dışında bıraktığını belirtti.

Türk üniversitelerinin çoğunun tüm dünya sıralamalarında geriye düşmesinin temel nedeninin etki değeri yüksek dergilerdeki makale sayılarının yeterince hızlı artırılamayışı olduğunu vurgulayan Akbulut, "Dünyada 2021'de yapılan yayınların sadece yüzde 10,34'ü etki değeri en düşük olan yüzde 25'lik dilime girmektedir. Türkiye kaynaklı yayınlarda ise etki değeri en düşük olan yüzde 25'lik dilimde yer alan makalelerinin oranı yüzde 25,70'dir. Maalesef ülkemizde en düşük etki değerine sahip dergilerdeki makale oranımız dünya ortalamasının 2,5 katıdır. Bu durum üniversitelerimizin sıralamalarda ilerlemesini engellemeye devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Akbulut, Türk üniversitelerinin dünya sıralamalarında ilk 100'e girebilmesi için Q1, Q2, Q3 grubundaki makale sayılarını 6-7 kat, atıf sayılarını ise 10-12 kat artırması gerektiğine işaret ederek, "Ancak bu farkı kapatmak imkansız sanılmamalıdır. Çin üniversiteleri bunu nasıl başardıysa Türk üniversiteleri de başarabilir." dedi.

Çoğu üniversitenin kendi olanakları ölçüsünde sıralamalarda yükselmek için çaba sarf ettiğini vurgulayan Akbulut, başarılı üniversitelere araştırma üniversitesi statüsünün verilmesinin önemli bir adım olduğunu anlattı.

URAP 2022-2023 Türkiye sıralama tablolarına https://newtr.urapcenter.org/ adresinden ulaşılabilecek.