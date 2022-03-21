Orta ve Doğu Karadeniz'de 470 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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Orta ve Doğu Karadeniz'de 470 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor

21.03.2022 11:44
Orta ve Doğu Karadeniz'de 470 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor

Giresun, Trabzon, Artvin, Rize, Ordu ve Gümüşhane'de kar nedeniyle toplam 470 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor.

Giresun, Trabzon, Artvin, Rize, Ordu ve Gümüşhane'de kar nedeniyle toplam 470 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor.

Giresun Valiliğinden alınan bilgiye göre, merkezde 26, Alucra'da 6, Bulancak'ta 8, Çamoluk'ta 1, Çanakçı'da 4, Dereli'de 33, Doğankent'te 9, Espiye'de 25, Görele'de 23, Güce'de 6, Keşap'ta 13, Piraziz'de 16, Şebinkarahisar'da 2, Tirebolu'da 18 ve Yağlıdere'de 21 olmak üzere toplam 211 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, söz konusu yolları açmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Trabzon

Trabzon'da bir süredir aralıklarla etkili olan kar nedeniyle 28 mahallenin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi, 250 personel ve 128 iş makinesiyle kapalı yolların açılması için faaliyetlerini sürdürüyor.

Öte yandan, ekipler son 24 saatte 716 kapalı mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Artvin

Artvin'de etkili olan kar yağışı sebebiyle merkezde 6, Ardanuç'ta 16, Borçka'da 8, Hopa'da 2, Şavşat'ta 20, Yusufeli'de 18 olmak üzere 70 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Söz konusu yolların ulaşıma açılması için İl Özel İdare ekiplerince başlatılan çalışma devam ediyor.

Öte yandan, Şavşat- Ardahan kara yolundaki Sahara Geçidi'nde etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Rize

Rize'de bir süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle Ardeşen'de 2, Çamlıhemşin'de 5 ve İkizdere'de 11 olmak üzere 18 köyün yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi, ara yolların da açılması için 100 köy ve mahallede, 139 personel ve 65 iş makinesiyle karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları ekipleri ise İkizdere ilçesindeki Ovit Dağı Tüneli bölgesi ile Ayder Yaylası yolunda ulaşımın aksamaması için tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Ordu

Ordu'da etkili olan kar yağışı sonrası Büyükşehir Belediyesi, 533 personel, 464 araç ve iş makinesiyle çalışma yürütüyor.

Kapalı 338 mahalle yolunu ulaşıma açan ekipler, 78 mahalle yolunda çalışmalara devam ediyor.

Gümüşhane

Kent merkezi ve ilçelerde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle merkezde 5, Kelkit'te 3, Köse'de 3, Kürtün'de 28, Şiran'da 1, Torul'da 25 olmak üzere 65 köy yolu ulaşıma kapandı.

Söz konusu yolların açılması için İl ve İlçe Özel İdareleri ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Bayburt

Kar yağışının ardından dondurucu soğukların etkili olduğu Bayburt'ta, bazı iş yeri ve evlerin çatılarındaki buz sarkıtları dikkati çekiyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 derece ölçüldüğü kentte, bazı ağaçlar da buz tuttu.

Bayburt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, çatılarda oluşan buz sarkıtlarını kırma çalışmalarını sürdürüyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de 470 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor
Orta ve Doğu Karadeniz'de 470 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor
Orta ve Doğu Karadeniz'de 470 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor

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Gümüşhane, Trabzon, Ordu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orta ve Doğu Karadeniz'de 470 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika


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