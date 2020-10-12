Oruç Reis: Türkiye yeni NAVTEX ilan etti, Yunanistan 'barış ve güvenlik için tehdit' dedi - Son Dakika
BBC

Oruç Reis: Türkiye yeni NAVTEX ilan etti, Yunanistan 'barış ve güvenlik için tehdit' dedi

12.10.2020 12:37
Oruç Reis: Türkiye yeni NAVTEX ilan etti, Yunanistan 'barış ve güvenlik için tehdit' dedi, System.String[]

Türkiye, Oruç Reis gemisinin Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetleri yürüteceğini duyuran yeni bir bir NAVTEX ilan etti.

Türkiye, Oruç Reis gemisinin Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetleri yürüteceğini duyuran yeni bir bir NAVTEX ilan etti. İlana göre gemi 22 Ekim'e kadar faaliyetlerini sürdürecek. Son NAVTEX, Kaş'ın hemen karşısındaki Meis Adası'nın güneyinde kalan suları da kapsıyor.

Bakım ve ikmal için 1 ay önce Antalya Limanı'na demirleyen sismik araştırma gemisi Oruç Reis, yeni NAVTEX yayımlanmasının ardından sabah saat 09.00'da hareket etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Oruç Reis sismik araştırma gemimizin bakım çalışmaları tamamlandı. Gemimiz, Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldı" dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise Navtex'in "yasa dışı" olduğu belirtildi.

Açıklamada "Bu ilan, bölgede barış ve güvenlik için tehdit oluşturuyor" ifadeleri yer aldı.

Yunanistan, Türkiye'nin görüşmeler sürerken böyle bir adım atmasının, "Türkiye'nin güvenilmez olduğunu ve bir diyalog istemediğini bir kere daha gösterdiğini" öne sürdü ve Türkiye'nin "Geçmiş yüzyılların agresif ve yasa dışı taktiklerinde ısrarcı olduğunu" iddia etti.

Açıklamada, "Modern bir Avrupa ülkesi olan Yunanistan'a şantaj yapılamaz" denildi, Türkiye'nin son kararını geri alması gerektiği vurgulandı.

Türkiye ve Yunanistan arasında NATO nezdinde müzakereler başlamış, Avrupa Birliği, Türkiye'ye araştırma faaliyetlerini sürdürmesi halinde yaptırım uygulayabileceği uyarısında bulunmuştu.

NAVTEX nedir?

İngilizce "NAVigational TEleX" kelimelerinden kısaltılan NAVTEX, gemilerin seferleriyle birlikte denizcilere meteorolojik tahminlerin iletilmesi ve gerektiğinde uyarıların yapılması için kullanılan bir uluslararası yazılı haberleşme sistemi.

2016'daki görüşmelerle ilgili tartışma

Öte yandan istikşafi görüşmelere başlaması beklenen Türkiye ve Yunanistan arasında hafta sonu 2016'da görüşmelerin durdurulmasına ilişkin bir tartışma yaşandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, hafta sonu Elefteros Tipos gazetesine verdiği röportajında yürütülen görüşmelerin 2016 yılında Türkiye yüzünden sona erdirildiğini iddia etti.

Dendias, bu yüzden tekrar başlatılacak istikşafi görüşmelerin Türkiye'de olması ve Türkiye tarafından bir tarihin önerilmesi gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "İstikşafi görüşmeler 2016'da Yunanistan'ın talebi üzerine durdurulmuştur. Bunun Türkiye'den kaynaklandığı iddiası kamuoyunu yanıltmaya matuftur" açıklamasını yaptı.

Aksoy açıklamasında ayrıca, "Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki meselelerini ülkemizle samimi bir diyalogla çözmek yerine, AB'yi Türkiye'ye karşı koz olarak kullanmaya çalışması sonuç vermeyecek bir çabadır. Yunanistan tehdit ve şantaj dilinin işe yaramayacağını artık anlamış olmalıdır" dedi.

Türkiye ve Yunanistan arasında 2002 yılında başlatılan istikşafi görüşmeler, 2016'da askıya alınmıştı.





Dışişleri bakanları bir araya gelmişti

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunan mevkidaşı Nikos Dendias geçen hafta Slovakya'nın başkenti Bratislava'da bir araya gelmiş ve Temmuz ayından bu yana iki ülke arasında ilk kez üst düzey ikili bir görüşme yapılmıştı.

Görüşmede iki ülke arasındaki istikşafi görüşmelerin yapılması konusunda mutabık kalındığı açıklanmıştı.

Oruç Reis: Türkiye yeni NAVTEX ilan etti, Yunanistan 'barış ve güvenlik için tehdit' dedi

Yunanistan, Oruç Reis, Akdeniz, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Oruç Reis: Türkiye yeni NAVTEX ilan etti, Yunanistan 'barış ve güvenlik için tehdit' dedi - Son Dakika Dünya

BBC
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