Osmaniye'de üç araç çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Osmaniye'de üç araç çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Osmaniye\'de üç araç çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
04.12.2025 21:19
Osmaniye\'de üç araç çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Osmaniye'de akşam saatlerinde yaşanan zincirleme kaza, bir anda mahalleyi felakete sürükledi. Üç aracın çarpıştığı feci olayda 1'i çocuk 2 kişi yaşamını yitirirken, 7 kişi de yaralandı. Dumlupınar Mahallesi'nde büyük panik yaratan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Osmaniye'de üç aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında merkeze bağlı Dumlupınar Mahallesi İskender Türkmen Caddesi'nde meydana geldi. Sürücülerin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 27 HY 125 plakalı hafif ticari araç, 46 FE 830 plakalı ve 31 AT 080 plakalı otomobiller henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.

Osmaniye'de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 ölü, 7 yaralı

ARAÇLARDA SIKIŞANLAR ZORLUKLA KURTARILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazaya karışan araçlarda sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Osmaniye'de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 ölü, 7 yaralı

1'İ ÇOCUK 2 KİŞİ YAŞAMINI KAYBETTİ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, araçlarda sıkışanlardan 1'i çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi, yaralanan 7 kişi ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri, kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Osmaniye'de üç araç çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de üç araç çarpıştı: Ölü ve yaralılar var - Son Dakika

