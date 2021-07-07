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Osmanlı'dan bu yana olduğu gibi kalmış bir inci: 'Safranbolu' - Son Dakika

Osmanlı'dan bu yana olduğu gibi kalmış bir inci: 'Safranbolu'

07.07.2021 09:58
Osmanlı'dan bu yana olduğu gibi kalmış bir inci: 'Safranbolu', System.String[]

Birçok farklı yeri görme fırsatı bulan Seyahat, Sanat ve Tarih Yazarı Serda Büyükkoyuncu, bu yılki tatil rotasını ve unutamadığı tatil anılarına ilişkin merak edilen her şeyi özel anlattı.

Bu yaz tatil planlarınız nelerdir?

Doğruyu söylemek gerekirse bizim tatilleri planlamaya bile vaktimiz olmuyor. Öyle hızlı gelişiyor ki her şey. Kapadokya'da bahar çok güzel karşılanır diye yaz açılışımızı orada yapalım istedik. Sevgili Leyla Alaton ve Saffet Emre Tonguç ile rotamızı oraya çevirdik. Havalar İstanbul'da bir türlü ısınmayınca Mısır 'a Sharm-El Sheikh ve Hurgada'ya gitmeye karar verdik. İki muhteşem otelde konakladık. Biri Sharm-El Sheikh'de Rixos Premium Seagate diğeri ise Rixos Magawish. İkisi de inanılmaz tesislerdi. Kaş, Kalkan ve Patara bölgesinde yeni keşiflerde bulundum. Fidanka, gördüğüm en sıra dışı karakteri olan tarihin parçalarını bir araya getiren unutulmaz bir butik otel. Primadonna, Peninsula, Sunasun, Villa Blanca o bölgedeki yeni favorilerim. Madem açılışı doğanın muhteşem oluşumlarıyla yaptık deyip bu kez yolumuzu Denizli ve Pamukkale'ye düşürdük. Hierapolis, Travertenler, Laodikeia, Aphrodisias cennet vatanımın cennet köşeleri... Bu seyahati de unutulmaz tatillerim listesine ekledim. Osmanlı'dan bu yana olduğu gibi kalmış muhteşem bir inci var; Safranbolu... Birbirinden güzel tarihi konaklardan Paçacıoğlu Konağı'nda kaldık. Zarafetin ve ihtişamın en güzellerini yaşadık. Leziz yerel lezzetleri tadıp, tüm tarihi yerleri gezdik. Gördüğünüz gibi yaz çok güzel başladı. Şu an Bodrum'da muhteşem günler geçirmekteyim. Buradan Karadağ'a geçeceğiz ve Avrupa'nın ilk One& Only otelinde kalıp Karadağ'ın altını üstüne getireceğiz...

Unutamadığınız tatil anısı nedir?

Maldivler seyahatimin kendisi bile unutulmazdı. Kaldığım tesis bir adaydı, Soneva Fushi... Modern ama ilkel standartlarda bir sistem kurmuşlardı. Adada ayakkabı kullanılmıyor, yalınayak dolaşıyorsunuz. Kapınızdaki tahta bisikletlerle ormanın içinden geçerek sosyal tesislere ulaşıyorsunuz. Kral, prens, devlet başkanı gibi pek çok önemli insan var ama herkes birbirine ön adıyla hitap ediyor. Binlerce mum ile aydınlatılan kumsallarda yemek yiyorsunuz. Beyaz ve turkuazın tüm tonlarının bir arada olduğu cennet gibi bir yer.

Tatile dair hayalleriniz nelerdir?

Tüm bu seyahatleri anlatınca klasik bir söz vardır ya "hayat size güzel Serda Bey" diye. O iş hiç de öyle değil. Mesela benim tatil hayalim; hiçbir şey yapmak, sıkıntıdan patlamak, bir o yana bir bu yana devrilmek. Zaman geçmek bilmesin. Bana hiçbir şey katmayan saçma kitaplar okuyup, televizyondaki dizilerin tüm sezonlarını, tüm bölümlerini bitirene kadar yerimden kalkmayayım, deli gibi abur cubur yiyip hiç kilo almayayım.

Türkiye'de ve dünyada en sevdiğiniz tatil yerleri...

Gitmediğim her şehir ve ülke, ilk gittiğim anda en sevdiğim yer haline geliyor. Ta ki yeni bir yer keşfedene kadar. Bunda İkizler burcu olmamın önemli bir sebep olduğunu düşünüyorum. Yüz yirmiden fazla ülke gördüğümü, binden fazla şehri defalarca ziyaret ettiğimi düşünecek olursanız sevecek daha çok yerim var demektir, ne dersiniz?

Bu yılki tatil bavulu favorileriniz...

Bakmayın siz seyahat, bilim ve sanat tarihi yazarı olduğuma... Aşırı düzenli bir bilgisayar mühendisi olarak başta bilgisayarım olmak üzere seyahatte lazım olabilecek tüm tablet, kablo, batarybank, yedek telefon, bolca flash bellek türü aksam çantamın ilk vazgeçilmezleri. Müzik tarihi seminerleri veren biri olarak elbette ki yedekli Bluetooth ses sistemi... Kokular konusundaki takıntılarım sebebiyle İkizler burcu birine yakışır şekilde her ruh halime uygun kokular... Bir de hijyen takıntılarım sebebiyle günde birkaç kez duş alırım ve her duş sonrası yeni kıyafet giyerim. Bu sebeple bol bol giysi... Kitaplarımı söylemeye gerek bile duymuyorum. Mini bir kütüphaneyle gezerim.

Zaman geçirmekten en çok keyif aldığınız tatil partnerleriniz kimler?

Elbette ki önce eşim Sevda. O benim kanatsız meleğim. Kızım modacı Alara Büyükkoyuncu ile yapılan her tatil benim için unutulmaz olur. Bir de iş ortağım Saffet Emre Tonguç ile ekürilerimiz Funda Arkas, Leyla Alaton ve Semiramis Pekkan birlikte vakit geçirmekten keyif aldığım tatil partnerlerim.

Osmanlı'dan bu yana olduğu gibi kalmış bir inci: 'Safranbolu'

Saffet Emre Tonguç, Leyla Alaton, Safranbolu, Osmanlı, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Yerel Osmanlı'dan bu yana olduğu gibi kalmış bir inci: 'Safranbolu' - Son Dakika


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