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Osmanlı'nın temellerini atan lider: Ertuğrul Gazi - Son Dakika

Osmanlı'nın temellerini atan lider: Ertuğrul Gazi

09.09.2021 11:06
Osmanlı'nın temellerini atan lider: Ertuğrul Gazi, System.String[]

Osmanlı Devleti'nin temellerini atan Ertuğrul Gazi, türbesinin bulunduğu Bilecik'in Söğüt ilçesinde 740'ıncısı düzenlenecek etkinliklerle anılacak.

Osmanlı Devleti'nin temellerini atan Ertuğrul Gazi, türbesinin bulunduğu Bilecik'in Söğüt ilçesinde 740'ıncısı düzenlenecek etkinliklerle anılacak.

Devletin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi, geniş bir coğrafyaya 6 asır hükmeden bir medeniyetin temelini atması, güç, adalet ve iyilik timsali olmasıyla yüz yıllardır yad ediliyor.

Doğum tarihi kesin olarak bilinmeyen Ertuğrul Gazi'nin çeşitli kaynaklara göre, 1189-1281 yıllarında yaşadığı kabul ediliyor.

Kayı Boyu'ndan Gündüz Alp ve Hayme Ana'nın oğlu, Halime Hatun'un eşi olan Ertuğrul Gazi'ye Sivas yakınlarında Büyük Moğol Birliği ile Selçukluların savaşında Selçukluların yardımına koşması ve zaferdeki katkısından dolayı, Anadolu Selçuklu hükümdarı Alaeddin Keykubad tarafından Ankara tarafındaki Karacadağ bölgesi ikta (devlete ait toprakların vergilerinin veya gelirlerinin asker ya da sivil erkana hizmet ve maaşlarına karşılık verilmesi) olarak verildi.

Ertuğrul Gazi, daha sonra Kayı Boyu ile 1230'da, bugün Bilecik'in Söğüt ve Kütahya'nın Domaniç ilçeleri sınırları içinde kalan bölgeye yerleşti.

Çevresindeki beylik ve devletlerin durumlarını, siyasi şartlarını iyi değerlendiren, komşularıyla daima iyi geçinerek Osmanlı'nın temellerini atan Ertuğrul Gazi'nin vefatından sonra yerine küçük oğlu Osman Bey geçti.

Söğüt ilçe merkezinde, Osmanlı padişahlarından Çelebi Mehmed tarafından yaptırıldığı rivayet edilen Ertuğrul Gazi Türbesi, 3. Mustafa ve 2. Abdülhamid dönemlerinde onarımlar gördü.

Her yıl eylül ayında Ertuğrul Gazi'yi anma törenleri yapılıyor.

"Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri"nin 740'ıncısı yarın Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi Türbesi'nin ziyaret edilmesi ve Çelebi Sultan Mehmed Camisi'nde cuma namazı öncesi mevlit okutulmasıyla başlayacak.

Program kapsamında cumartesi günü yine türbe ziyareti ve Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları gösterisinin de aralarında olduğu etkinlikler yapılacak.

"Osman Bey'e devlet kuracak bir güçte beylik bıraktı"

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Refik Arıkan, AA muhabirine, Ertuğrul Gazi'nin Ahlat'tan başlayıp Söğüt'e uzanan ve milletin kaderini belirleyen bir yolculuğun ardından, tarihe yön verecek bir cihan devletinin ortaya çıktığı bu topraklarda yeni bir devletin yeşermesini temin ettiğini söyledi.

Ertuğrul Gazi'nin şahsiyetiyle, kahramanlığıyla tarihe damga vurmuş liderlerden biri olduğunu vurgulayan Arıkan, "Biz her ne kadar devletin adını Osman Bey'le bilsek de devletin adı 'Osmanlı' olsa da o mayayı atan, Osman Bey'e devlet kuracak bir güçte beylik ve bir yurt bırakan Ertuğrul Gazi'ydi." dedi.

Arıkan, Ertuğrul Gazi'nin liderliğindeki Kayı Boyu'nun yolculuğunun Ahlat'tan başlayarak Sürmeli Çukuru'nda devam ettiğini, Sivas yakınlarında Selçuklu Ordusuna yardım etmeleri üzerine Karacadağ'ın "yurtluk" olarak verildiğini anlattı.

Alaeddin Keykubad'ın, Söğüt ve Domaniç'i de Ertuğrul Gazi'ye verdiğini dile getiren Arıkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii bu aynı zamanda Kayıların bölgeye yerleşmesi anlamına da geliyordu. Ertuğrul Gazi burada bulunduğu süre zarfında akınlar yaptı. Bölgedeki tekfurlarla, Bizans kuvvetleriyle savaştı. Burayı kendine yurt edindi. Osmanlı kroniklerinden öğrendiğimize göre bir müdara siyaseti yürüttü. Yani buradaki tekfurlarla, diğer Türk beyleriyle uyumlu bir ilişki içinde siyasetine devam etti ve bu siyaset aslında onun bir bey olarak daha da yücelmesini temin etti. Nitekim Samsa Çavuş, Konur Alp, Turgut Alp, Akçakoca gibi beylerin hem Ertuğrul Gazi'nin sonrasında da Osman Bey'in çevresinde yer almaları aslında Ertuğrul Gazi'nin tesis ettiği o liderlikle de pekişmiş oldu."

Doç. Dr. Arıkan, Ertuğrul Gazi'yi tarihte önemli yapan özelliklerinden birinin, gelişmeler karşısında hızlı kararlar vermesi olduğunu vurguladı.

Onlarca Türk boyu ve beylerinin arasında Ertuğrul Gazi'nin öne çıkmasına değinen Arıkan, "Ganimette, idarede adaletliydi ve bu özelliği, adalete dayalı bir devletin ortaya çıkmasında da son derece etkili oldu çünkü biz Osmanlı Devleti dediğimizde adaleti önceleyen, insanı önceleyen bir devlet görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ertuğrul Gazi, Bilecik, Osmanlı, Söğüt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmanlı'nın temellerini atan lider: Ertuğrul Gazi - Son Dakika


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